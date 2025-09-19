Global Capital Neural MT5

5

Global Capital Neural est un Expert Advisor (EA) de nouvelle génération pour MetaTrader, développé sur la base d’une architecture propriétaire de modules neuronaux. Son originalité réside dans la combinaison d’une analyse de marché adaptative et d’une gestion stricte des risques, rendant le système résilient dans diverses conditions de trading.

Politique de Prix
Le prix de lancement de Global Capital Neural est fixé à un montant symbolique de 149 USD, disponible exclusivement au tout début du projet. Ce qui rend ce modèle de tarification unique, c’est sa structure dynamique : la valeur du système augmente en proportion directe de ses performances réelles. Après chaque transaction profitable exécutée sur le compte réel, le prix de l’EA s’élève immédiatement, reflétant ainsi son efficacité croissante et sa valeur sur le marché.

Signal Réel :https://www.mql5.com/en/signals/2332699

Architecture Centrale
L’EA intègre plusieurs couches neuronales propriétaires, chacune conçue pour une fonction spécifique au sein du cycle de trading :

  • Neural Core Matrix — traite les données de prix et identifie les schémas récurrents.

  • Adaptive Fusion Net — fusionne les signaux provenant de plusieurs structures temporelles et filtre le bruit du marché.

  • Volatility Mapping Engine — suit les clusters de volatilité et ajuste les paramètres de la stratégie en temps réel.

  • Equity Guardian Net — assure une protection constante du capital en surveillant l’exposition et en limitant les drawdowns.

En combinant ces modules, Global Capital Neural évite les méthodes risquées telles que le martingale, le grid trading, l’arbitrage ou le scalping haute fréquence. À la place, il met l’accent sur un dimensionnement durable des positions et une approche à long terme de la rentabilité.

Tests et Validation
Pour garantir sa fiabilité, le système a été soumis à :

  • des tests de résistance sur plus de 15 ans de données historiques,

  • des simulations de chocs de marché aléatoires et de volatilité liée aux nouvelles,

  • des vérifications avec spreads variables et délais d’exécution.

Paramètres Clés

  • Instruments : paires de devises, or, indices

  • Unité de temps recommandée : H1

  • Dépôt minimum : 100 USD

  • Installation simple et ajustement automatique des paramètres

Avantages de Global Capital Neural

  • Système propriétaire de réseaux neuronaux interconnectés

  • Haute adaptabilité aux conditions changeantes du marché

  • Protection intégrée du capital grâce à des filtres de risque avancés

  • Stratégie validée dans un large éventail de scénarios de stress

Avertissement sur les Risques : Le trading sur les marchés financiers comporte un niveau de risque élevé, et les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.


Avis 1
raja5655
752
raja5655 2025.09.25 12:42 
 

I have my first deal and it was successful and I hope that this success continues as is clear in the test. It offers a very wonderful performance and the author is quick to respond and cooperative. I thank you for this and I wish everyone success.

