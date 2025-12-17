Singularity AI System EA
- Uzman Danışmanlar
- Natalia Rossinskaia
- Sürüm: 5.0
- Etkinleştirmeler: 13
Singularity AI System: Algoritmik Çağda Sermayeye Akılcı Bir Yaklaşım
Forex piyasası, dünün göstergelerine dayanarak geleceği tahmin etmeye çalışan robotlarla dolu. Singularity AI sistemim kuralları değiştiriyor. Bu sadece bir kod değil, zeka ile desteklenen istikrar arayanlar için tasarlanmış esnek bir ticaret ekosistemidir.
Standart Olarak Şeffaflık Algoritmamın etkinliğini şahsen doğrulamanızı öneririm. Rakamları gizlemiyorum ve sistemin gerçek piyasa koşullarındaki performansını paylaşıyorum.
Evrimsel Felsefe: Optimizasyon Değil Gelişim Geçmiş verilere aşırı uyarlanmış (overfitted) sistemlerin aksine, Singularity AI dinamik kendi kendine öğrenme prensibini kullanır. Trendin sağlığını gerçek zamanlı değerlendirir.
Farklarım
-
Bağlamsal Zeka: Volatilite tehlikeli hale gelirse sistem beklemeye geçer. Sermayeyi korumayı işlem sayısından üstün tutarım.
-
Adaptif Bağışıklık: Algoritma, piyasa değişimlerini algılar ve müdahale gerektirmeden strateji değiştirir.
-
Risk Yönetimi: Çok seviyeli risk koruma sistemi ve kârı kilitleyen akıllı takip mekanizması.
Teknik Üstünlük
-
Smart Liquidity Filter: Anormal spread durumlarında girişi engeller.
-
Sıfır Gecikme: Fiyat hareketlerine anında tepki veren optimize kod.
-
Çoklu Varlık: XAUUSD ve ana döviz çiftleri için dengelenmiştir.
Neden Singularity AI Hayali vaatler değil, profesyonel bir yönetim aracı sunuyorum. Piyasa gürültüsünden uzak, teknolojik üstünlüğe önem verenler için.
Sermayeniz akıllı bir korumayı hak ediyor. MQL5 ÜZERİNDEN CANLI HESAP TAKİBİ
Feragatname: Forex risk içerir. Geçmiş sonuçlar geleceği garanti etmez. Yatırım kararları tamamen sizin sorumluluğunuzdadır.