Tempo Sniper Pro v2
- Uzman Danışmanlar
- Joel A Stephen
- Sürüm: 1.1
- Etkinleştirmeler: 5
Tempo Sniper Pro v2.0, yüksek olasılıklı ticaret fırsatlarını belirlemek için çoklu zaman dilimi HL LH analizini akıllı salınım tespiti ile birleştiren sofistike bir Uzman Danışmandır. Hem acemi hem de profesyonel trader'lar için tasarlanan bu EA, kapsamlı risk yönetimi ile hassas girişler sunar.
ANA ÖZELLİKLER
Çoklu Zaman Dilimi Salınım Stratejisi
- Üst Zaman Dilimi Filtreleri
- Giriş Zaman Dilimi Hassasiyeti: hassas giriş zamanlaması için (veya özel) zaman dilimi
- Osilatör: sinyal onayı
- Tersine Döndürme Tespiti: Trend değişikliğinin akıllı tespiti
Dahili Salınım Tespit Sistemi
- Harici Bağımlılık Yok: Yerleşik salınım yüksek/düşük tespiti
- Uyarlanabilir Stop Loss: Salınım seviyelerinde otomatik SL yerleştirme
- Yapılandırılabilir Hassasiyet: Ayarlanabilir salınım tespit parametreleri
- Akıllı Risk Yönetimi: Piyasa yapısına dayalı dinamik stop loss
Profesyonel Seviye Özellikler
- Martingale Yok: Sabit lot boyutu ile güvenli ticaret
- Grid Ticaret Yok: Temiz, tek pozisyon stratejisi
- Riskli Teknikler Yok: Sermaye korunması için muhafazakar yaklaşım
Üstün Risk Yönetimi
- Salınım Tabanlı Stop Loss: Mantıklı piyasa seviyelerinde SL yerleştirme
- Yapılandırılabilir Kar Al: Tutarlı hedefler için noktalarda sabit TP
- Pozisyon Boyutu Kontrolü: Öngörülebilir risk için sabit lot boyutu
- Acil Çıkış Mantığı: Trend tersine döndüğünde pozisyonları kapatır
Profesyonel Kontrol Paneli
- Gerçek Zamanlı İzleme: Canlı sinyal durumu ve pozisyon bilgileri
- Zaman Dilimi Geri Sayımı: Mevcut çubuklar için kalan zamanı gösterir
- Sinyal Gücü Gösterimi: Trend ve giriş sinyallerinin görsel göstergesi
- Sürüklenebilir Arayüz: Özelleştirilebilir kontrol paneli konumlandırması
- Profesyonel Tema: Koyu, trader dostu renk şeması
Gelişmiş Giriş Mantığı
- Birleşim Ticareti: Her iki zaman diliminin hizalanmasını gerektirir
- Salınım Tabanlı Girişler: Sadece onaylanmış salınım formasyonlarından sonra ticaret
- Otomatik Pozisyon Çevirme: Sinyaller çevrildiğinde karşıt pozisyonları kapatır
- Zaman Tabanlı Filtreleme: Eski sinyal ticaretini önler
Kullanıcı Dostu İşletim
- Tak ve Çalıştır: Varsayılan ayarlarla hemen çalışır
- Özelleştirilebilir Parametreler: Ticaret tarzınıza göre ayarlayın
- Görsel Geri Bildirim: Grafik okları giriş noktalarını gösterir
- Uyarı Sistemi: Pop-up'lar, push bildirimleri ve ses uyarıları
💎 Tempo Sniper Pro v2.0 ile profesyonel seviye otomatik ticareti deneyimleyin - Hassasiyetin karlılıkla buluştuğu yer!
Bu EA, sofistike strateji uygulaması ile kullanıcı dostu işletim arasındaki mükemmel dengeyi temsil eder ve profesyonel kalitede ticaret araçları talep eden her deneyim seviyesindeki trader'lar için uygun hale getirir.
Tavsiye
Sembol = XAUUSD (ALTIN)
Tavsiye Edilen Brokerlar: Exness, Deriv, FundedNext.
Ayar dosyalarını almak için lütfen satın alma onayınızın ekran görüntüsü ile bize özel mesaj gönderin.