Tempo Sniper Pro v2

Tempo Sniper Pro v2.0, yüksek olasılıklı ticaret fırsatlarını belirlemek için çoklu zaman dilimi HL LH analizini akıllı salınım tespiti ile birleştiren sofistike bir Uzman Danışmandır. Hem acemi hem de profesyonel trader'lar için tasarlanan bu EA, kapsamlı risk yönetimi ile hassas girişler sunar.

ANA ÖZELLİKLER

Çoklu Zaman Dilimi Salınım Stratejisi

  • Üst Zaman Dilimi Filtreleri
  • Giriş Zaman Dilimi Hassasiyeti: hassas giriş zamanlaması için (veya özel) zaman dilimi
  • Osilatör: sinyal onayı
  • Tersine Döndürme Tespiti: Trend değişikliğinin akıllı tespiti

Dahili Salınım Tespit Sistemi

  • Harici Bağımlılık Yok: Yerleşik salınım yüksek/düşük tespiti
  • Uyarlanabilir Stop Loss: Salınım seviyelerinde otomatik SL yerleştirme
  • Yapılandırılabilir Hassasiyet: Ayarlanabilir salınım tespit parametreleri
  • Akıllı Risk Yönetimi: Piyasa yapısına dayalı dinamik stop loss

Profesyonel Seviye Özellikler

  • Martingale Yok: Sabit lot boyutu ile güvenli ticaret
  • Grid Ticaret Yok: Temiz, tek pozisyon stratejisi
  • Riskli Teknikler Yok: Sermaye korunması için muhafazakar yaklaşım

Üstün Risk Yönetimi

  • Salınım Tabanlı Stop Loss: Mantıklı piyasa seviyelerinde SL yerleştirme
  • Yapılandırılabilir Kar Al: Tutarlı hedefler için noktalarda sabit TP
  • Pozisyon Boyutu Kontrolü: Öngörülebilir risk için sabit lot boyutu
  • Acil Çıkış Mantığı: Trend tersine döndüğünde pozisyonları kapatır

Profesyonel Kontrol Paneli

  • Gerçek Zamanlı İzleme: Canlı sinyal durumu ve pozisyon bilgileri
  • Zaman Dilimi Geri Sayımı: Mevcut çubuklar için kalan zamanı gösterir
  • Sinyal Gücü Gösterimi: Trend ve giriş sinyallerinin görsel göstergesi
  • Sürüklenebilir Arayüz: Özelleştirilebilir kontrol paneli konumlandırması
  • Profesyonel Tema: Koyu, trader dostu renk şeması

Gelişmiş Giriş Mantığı

  • Birleşim Ticareti: Her iki zaman diliminin hizalanmasını gerektirir
  • Salınım Tabanlı Girişler: Sadece onaylanmış salınım formasyonlarından sonra ticaret
  • Otomatik Pozisyon Çevirme: Sinyaller çevrildiğinde karşıt pozisyonları kapatır
  • Zaman Tabanlı Filtreleme: Eski sinyal ticaretini önler

Kullanıcı Dostu İşletim

  • Tak ve Çalıştır: Varsayılan ayarlarla hemen çalışır
  • Özelleştirilebilir Parametreler: Ticaret tarzınıza göre ayarlayın
  • Görsel Geri Bildirim: Grafik okları giriş noktalarını gösterir
  • Uyarı Sistemi: Pop-up'lar, push bildirimleri ve ses uyarıları

💎 Tempo Sniper Pro v2.0 ile profesyonel seviye otomatik ticareti deneyimleyin - Hassasiyetin karlılıkla buluştuğu yer!

Bu EA, sofistike strateji uygulaması ile kullanıcı dostu işletim arasındaki mükemmel dengeyi temsil eder ve profesyonel kalitede ticaret araçları talep eden her deneyim seviyesindeki trader'lar için uygun hale getirir.

Tavsiye

Sembol = XAUUSD (ALTIN)

Tavsiye Edilen Brokerlar: Exness, Deriv, FundedNext.

Ayar dosyalarını almak için lütfen satın alma onayınızın ekran görüntüsü ile bize özel mesaj gönderin.


Önerilen ürünler
Channel Trigger ProfRoboTrading EA
Irina Cherkashina
Uzman Danışmanlar
This universal advisor is based on its own Algorithm, which is an incredibly effective tool due to the simultaneous operation of a trading strategy based on our  Indicator " Channel Sgnals ProfRoboTrading" and our proprietary signal filter system together with the Martingale method, which together work out a very interesting hedging system. Traders are also given the opportunity to set up their own risk management system with two filters to control deposit drawdowns . The advisor's algorithm is
TurtleLongTerm
Yan Xiong Xue
Uzman Danışmanlar
Single-Product Turtle Strategy (Medium-to-Long Term Version 1.02) Recommended Timeframe: H4 Recommended Instruments: GBPUSD | GBPJPY | USDJPY | XAUUSD | XTIUSD | CADJPY | GBPCAD | USTEC | BTCUSD | HK50 | DE40 | JP225 Strategy Overview Entry: Breakout of the long-period Donchian Channel (default: 55 periods). Position Sizing: Percentage-based stop loss to determine position size (default: 1% risk per trade). Exit: Reverse breakout of the short-period Donchian Channel (default: 10 periods).
GoDarkSun
Hung Wen Lin
Uzman Danışmanlar
GoDaekSun 是根據信號產生器做出交易決定後再根據現有的資金量調整下單的單量  設計目的希望所有參與交易的交易者,都能夠獲取合理的利潤 值得注意的是,過去的歷史回測匯或許會有相當大的利潤發生.但是將來的行情型態是不可知的.所以不要盲目地相信EA會創造出絕對的利潤,但也不要一昧地認為自動交易就是不可取的 特點 自適應的交易信號: 根據市場狀況自動調節信號產生的條件 簡單的設定方式: 只需簡單的設定即可. 多品種交易:   根據信號產生器做的交易 無華麗顯示面板:   將算力完全用在交易程序的計算 可以更高效續的執行工作 長期交易策略:  穩定的市場狀態時才會執行開單平倉 安全的風險控制:   在當前行情不例於持倉狀況時安全認損 不會早造成爆倉或是大量虧損 穩定的交易策略: 不存在高獲利比 交易過程穩定增加帳戶資金量 不參與高風險交易  環境 使用時間框 M15 建議交易品種 EURUSD GBPUSD EURGBP(品種必須列在報價清單上) 單一品種啟動資金使用1500美金即可運行 兩個品種建議使用3000美金 正式版可以交易多品種 購買或是測試可以聯繫我取得適當的參數
GoNewBig
Hung Wen Lin
Uzman Danışmanlar
GoNewBig 是根據信號產生器做出交易決定後再根據現有的資金量調整下單的單量  設計目的希望所有參與交易的交易者,都能夠獲取合理的利潤 值得注意的是,過去的歷史回測匯或許會有相當大的利潤發生.但是將來的行情型態是不可知的.所以不要盲目地相信EA會創造出絕對的利潤,但也不要一昧地認為自動交易就是不可取的 特點 自適應的交易信號: 根據市場狀況自動調節信號產生的條件 簡單的設定方式: 只需簡單的設定即可. 多品種交易:   根據信號產生器做交易 無華麗顯示面板:   將算力完全用在交易程序的計算 可以更高效續的執行工作 短期交易策略:  每周幾乎都會執行開單或是平倉 單品種年度交易約有一千筆 非常適合操盤或是代理人推薦給終端使用   安全的風險控制:   在當前行情不例於持倉狀況時安全認損 不會早造成爆倉或是大量虧損 環境 使用時間框 H1 建議交易品種 EURUSD GBPUSD EURGBP(品種必須列在報價清單上) 單一品種啟動資金使用1500美金即可運行 兩個品種建議使用3000美金 正式版可以交易多品種 購買或是測試可以聯繫我取得適當的參數 運行淨值保持在2500美
Expert Smart Trend
Ruslan Pishun
3 (6)
Uzman Danışmanlar
The trading system operates on seven pairs and one timeframe. The Expert Advisor uses trading systems for trend-based entries with the help of the Envelopes and CCI indicators. Each indicator uses up to five periods for calculating the trends. The EA uses economic news to calculate the prolonged price movements. The EA has the built-in smart adaptive profit taking filter. The robot has been optimized for each currency and timeframe simultaneously. Attention! This EA is only for "hedging" account
Trend scalper X
Roman Lomaev
Uzman Danışmanlar
Strateji Genel Bakış Trend Scalper Uzman Danışmanı, ani fiyat hareketlerinde ("şutlar") trend ve volatilite filtreleriyle işlem yapar. Ana Özellikler: İmpuls sinyalleri – belirli bir ATR %'sini aşan ani fiyat hareketlerini tespit eder. Trend filtreleme – yalnızca trend yönünde (hareketli ortalama) işlem yapar. Volatilite filtresi – yalnızca yeterli ATR seviyesinde işlem yapar. Esnek risk yönetimi – ATR tabanlı stop-loss, take-profit ve iz süren stop. Grafik üzerinde istatistikler
SmartRisk MA Pro
Oleg Polyanchuk
Uzman Danışmanlar
SmartRisk MA Pro Strategy Overview: SmartRisk MA Pro is an optimized, risk-oriented automated trading strategy (Expert Advisor) developed for the MetaTrader 5 platform. It is designed to identify trading opportunities based on price deviations from moving averages and incorporates a comprehensive capital management system. The Expert Advisor operates on a "new bar" logic, ensuring stability and predictability in trade signal execution. Operating Principles and Trading Logic: At its core, the st
BelSkalp
Tatsiana Mironava
Uzman Danışmanlar
По дефолту советник настроен под EURGBP m5. Настраиваться на любые пары. На примерах тест за 6 месяцев Первые 5 копий цена будет 300$ . Потом цена будет 500 Советник работает по закрытию бара. Алгоритм: Поиск уровней на индикаторах RSI.WPR.STOX. Описание настроек. limit_amount_buy  // Максимальное кол-во бай позиций limit_amount_sell // Максимальное кол-во селл позиций time_periods // Время работы wait_for_signal // Ожидание сигнала в минутах tp_for_all_positions // ТП для всех позиций tp_for_al
Gold Throne
DRT Circle
4.33 (6)
Uzman Danışmanlar
Gold Throne EA – Altın İçin Martingale Olmayan Izgara Ticaret Sistemi (XAUUSD) Gold Throne EA, yalnızca Altın (XAUUSD) ticareti için tasarlanmış bir Uzman Danışmandır. Martingale para yönetimi kullanımından kaçınırken, yapılandırılmış bir grid işlem metodolojisi üzerinde çalışır. Kayıplardan sonra lot büyüklüklerini katlanarak artırmak yerine, sabit veya kademeli olarak ayarlanabilir bir lot büyüklük yaklaşımı kullanarak yatırımcılara risk ve risk üzerinde daha fazla kontrol sağlar. Martingale
Master Gold Scapler EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
3 (2)
Uzman Danışmanlar
Master Gold Scalper EA is an EA combo 4 strategy: STRATEGY_1: STOCH+MA This is a simple Forex Scalping strategy using the EMA200 and Stochastic indicators to trade buying or selling together. STRATEGY_2: 2MA+STOCH This is a scalping system dedicated to Gold, which combines two indicators:   Stochastic indicators   and 2MA with the aim of finding entry points according to current trends. STRATEGY_3: MACD Scalping strategy using trendlines and MACD indicators STRATEGY_4: WPR Indicator: Willia
Noloss
Stefano Padovano
Uzman Danışmanlar
Vi Presento NOLOSS   un Ea complesso creato e testato su EURUSD (si puo' cmq usare su altre coppie forex basso spread). La sua caratterista è di equilibrare i lotti in base al capitale disponibile . time frame  M5 Coppia consigliata EURUSD CAPITLE MINIMO 500€  Consigliato Conto  ecn . ATTENZIONE PRIMA DI FARE IL TEST modificate questo dato : >Capitale incremento lotti<  se fate il test su 500$\€ mettete 500 $\€ lottagio iniziale consiglio 0.01 conservativo 0.02 Medio  0.03 spinto  A CHI LASCI
AI Momentum Scalper MT5
Ming Ying Lee
2.5 (6)
Uzman Danışmanlar
Welcome to the future of trading with the AI Momentum Scalper, your ultimate tool for harnessing the power of market momentum with cutting-edge artificial intelligence. Designed for traders who thrive on the dynamic nature of the financial markets, this sophisticated bot is engineered to identify and capitalize on significant market movements. Price is now $699 : 8 copies remaining at this price, final price $999 Key Features: Advanced AI Algorithms: At its core, the AI Momentum Scalper is
Secret Garden
Michael Prescott Burney
Uzman Danışmanlar
Secret Garden FX - Advanced Multi-Indicator Trading Robot Discover the power of disciplined, multi-confirmation automated XAUUSD trading with Secret Garden FX . This is not just another grid or martingale system; it is a sophisticated Expert Advisor designed to navigate the markets with a precise, rule-based strategy. By combining classic indicators with a unique volatility filter, Secret Garden FX aims to identify and execute high-probability trades while protecting your capital with an extensi
GOLD Scalper PRO MT5
Lachezar Krastev
4.43 (21)
Uzman Danışmanlar
LIMITED TIME OFFER ->> Buy GOLD Scalper PRO with -60% OFF! NOTE: Promo price: $167 (Regular Price: $397) - The offer ends soon! GOLD Scalper Pro  is a very effective and profitable trading strategy, professionally developed especially for trading  GOLD (XAUUSD) . I have used the most proven trading principle since the market exist – namely a position entry in the direction of a distinctive market impulse and a following correction. This principle has been proven rock solid since the markets exi
Neopips Engine EA
Md Billal Hossain
Uzman Danışmanlar
NeoPips Engine EA – Nihai Ticaret Devrimi Başladı! "Ticaret yapmanın gerçek gücü, başkalarının kaçırdıklarını görmektir. NeoPips Engine piyasayı takip etmez, ustalaşır." NeoPips Engine EA Hakkında: Akıllı Ticaret Müttefikiniz NeoPips Engine EA, ortalama bir ticaret robotu değildir. Hassasiyet, uyarlanabilirlik ve uzun vadeli performans talep eden tüccarlar için tasarlanmış, çok boyutlu, yapay zeka ile optimize edilmiş bir uzman danışmandır. Katı kurallara sahip eski botların aksine, N
NewStorm
Haidar, Lionel Haj Ali
5 (1)
Uzman Danışmanlar
N ewStorm  is designed  mainly to trade after news events, and to open trades based on news results.  The EA can be used for swing trading by opening positions based on fundamental analysis with its SL and TP, or it can be used as scalper to profit from quick market move during the news to book some profit. An advanced grid recovery system is included that incorporates several advanced features such as ATR‐based grid spacing, dynamic lot allocation, smart drawdown reduction, trailing stops, and
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Uzman Danışmanlar
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
AccelerationMT5
Liubomir Gaidarji
Uzman Danışmanlar
The Expert Advisor has been created for trading on accounts with the deposit of more than $1,000. Uses M1 timeframe. Simultaneously on the recommended pairs: EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD, EURAUD, CHFJPY, EURGBP, EURJPY, GBPJPY. Check if your broker supports hedging, since the EA uses hedging based on MACD and RSI. The Expert Advisor enters a position based on MACD and RSI signals. If the price goes in the opposite direction, the EA will open a hedging order and will clo
PairTraider EA
Kirill Voytseshchuk
Uzman Danışmanlar
Парный трейдинг по-прежнему остается самым безопасным видом трейдинга. В советнике используется интересный информационный индикатор, который показывает силу тренда на конкретной паре в процентах. Также применяются другие индикаторы. Пример на скриншоте. На EURUSD сила бычьего тренда 78%. На USDCHF сила бычьего тренда 70%. Советник открывает позиции на обоих инструментах на sell одинаковым лотом. Закрывает когда числовые значения силы тренда обоих инструментов немного подравнялись, чтобы был пол
SalarymanEA
Jose Luis Thenier Villa
Uzman Danışmanlar
Salaryman EA, inexahustible, as it works 24/7 into the forex market. SalarymanEA is a customizable multicurrency sophisticated expert advisor that trades into 7 currency pairs; AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD, USDCAD, GBPCAD, AUDUSD and NZDUSD The advisor is based on the following principles: Market levels of liquidity are hidden from charts, Salaryman EA identifies critical zones of liquidity based on several propietary indicators. The market should not know our operations, for this we use our own indic
UJ Master EA
Matej Hofman
Uzman Danışmanlar
Introducing   UJ Master EA, a simple  yet powerful Expert Advisor for trading the USDJPY pair! Developed, tested and traded by a team of experienced traders with trading experience of over two decades. Prop-Firms Ready Easy To Set up Not sensitive to broker conditions  UJ Master EA is updated every 3 months to get the best results! UJ Master EA   utilizes a complex price action strategy and smart money concepts, following strict mechanical rules. For the best possible results, follow these ste
Hybrid trend impulse robot
Ekaterina Saltykova
Uzman Danışmanlar
Hybrid Trend Impulse robot – is an advanced EA that combines modern approaches to trend and impulse analysis, offering unique capabilities for effective deposit management. Key advantages of the HybridTrendImpulse_robot: Nonlinear dynamics: The method of interaction between opening prices forms a unique nonlinear model that is particularly sensitive to significant price fluctuations, increasing their significance and making the indicator ideal for working in high volatility conditions. Enhanced
The EurUsd Prospector
Bob Godar
Uzman Danışmanlar
The EurUsd Prospector summarized :  A robust Expert Advisor for EUR/USD trading on the H1 timeframe. Combines 4 strategies,15 indicators and two modus for precise trading decisions. Safe trading methods with stop orders and fixed or trailing stop losses. Don't miss your chance to get two EAs in one for the price of one! Grab your lifetime copy now for only $50 per strategy! Key Features: Multi-strategy portfolio selected by AI 15 indicators enhanced by Neuronal Networks Safe trading methods C
GoldPro MT5
Sergey Batudayev
5 (4)
Uzman Danışmanlar
GoldPro ile yenilikçi ve etkili altın ticaretinin dünyasına hoş geldiniz. GoldPro, Altın piyasasında başarıya ulaşmanıza yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmış gelişmiş bir ticaret robotudur. Danışman ortalama tekniğini kullanır, bunu iyi veya kötü olarak değil, piyasada işe yarayan bir yaklaşım olarak algılamalı, bir yöntemin iyi, diğerinin kötü olduğu şeklindeki tek kutuplu inancı bir kenara bırakmalısınız, bu vardır ve başarıyla uygulanabilir, bu bir gerçektir. Güvenilirlik ve Deneyim
CCI Multi Currency EA MT5
Biswarup Banerjee
Uzman Danışmanlar
CCI Multi-Currency EA MT5  , birçok döviz çifti ve zaman dilimi üzerinde kapsamlı şekilde test edilmiş sağlam Emtia Kanal Endeksi (CCI) stratejilerini uygular. Bu Uzman Danışman (EA), grid (ızgara) toparlanma, hedge (koruma) seçenekleri ve martingale stratejileri (varsayılan olarak devre dışı bırakılmıştır) dahil olmak üzere kapsamlı işlem yetenekleri sunar. Kesin giriş yöntemleri (kırılmalar, dönüşler, trend takibi) ve esnek çıkış kuralları (göstergelere, zamana veya kara dayalı) ile birlikte,
BTC Scalper AI EA MT5
Ankitbhai Radadiya
Uzman Danışmanlar
BTC Scalper AI EA MT5   is a next-generation scalping robot developed by a highly experienced team in trading and coding. It is designed for scalping on one of the most popular crypto pair   BTCUSD . Unlock the power of automated trading with this advanced   BTC Scalper EA specifically designed for the   BTCUSD   pair. Whether you're trading on the 1-minute or 4-hour chart, this bot adapts to any timeframe, making it a versatile tool for traders of all styles. This strategy has undergone extensi
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.33 (6)
Uzman Danışmanlar
Lansman fiyatı: 199$ Değer bazlı lansman stratejisinin bir parçası olarak her satış bloğundan sonra fiyat kademeli olarak artacaktır. ArtQuant Gold'u ne kadar erken satın alırsanız o kadar iyi bir fiyat elde edersiniz. (Yapay indirimler veya agresif promosyonlar yok. Fiyat artışı sistemin kalitesini ve uzun vadeli performansını yansıtıyor.) LIVE SIGNAL ArtQuant Gold, uzun vadeli istikrara odaklanmış sağlam ve uyarlanabilir bir yapıya sahip, altın (XAUUSD) piyasasında işlem yapmak için özel ol
Treasure Seeker
Alexander Oropesa Marrero
Uzman Danışmanlar
Put to work now Treasure Seeker this amazing EA was made and carefully tested for the GBP/USD market exclusively in the 5m time frame, the purpose of this EA is keep your capital safely with this incredible EA you earn 20% monthly .   This EA can be used with little capital $100 and work perfectly, I tested with $50 but it is advisable to start with $100 minimum, I recommend using a VPS. You can also work a larger capital just have to raise the lots according to your capital eg. $100 0.01 lots
IPusdjpy5
ANO IDS
3 (3)
Uzman Danışmanlar
The EA is recommended for trading USDJPY M5. It is based on the strategy of "waiting out", the market entry (and exit) points are determined on the basis of correlation of a number of indicators. The trading volume for opening a position depends on results of previous trades. It is possible to limit the amount of risk (the AutoMM parameter). It is also possible to set the maximum spread, above which the EA will automatically suspend trading (the MaxSpread parameter). It also has advanced feature
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Uzman Danışmanlar
The Fractal Trend Master is one of the most powerful and sophisticated Expert Advisors on the market, designed to protect traders' capital while maximizing profit opportunities. Based on Bill Williams' renowned methodology, this EA uses three essential technical analysis tools: the Alligator indicator , fractals , and the Gator Oscillator , creating a robust and precise framework for identifying and following market trends. This EA was designed with a focus on advanced risk management and capita
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (280)
Uzman Danışmanlar
Merhaba yatırımcılar! Ben Quantum Queen, Quantum Uzman Danışmanlar Ailesi'nin en yeni ve en güçlü üyesiyim. Uzmanlık alanım mı? ALTIN. Evet, XAUUSD paritesinde hassasiyet ve güvenle işlem yapıyor ve size göz kamaştırıcı altın piyasasında eşsiz yatırım fırsatları sunuyorum. Şimdiye kadar yaratılmış en gelişmiş Altın Yatırım Uzman Danışmanı olduğumu kanıtlamak için buradayım. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructi
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (9)
Uzman Danışmanlar
Bu platformda ilk kez | Piyasayı anlayan bir EA Bu platformda ilk kez, bir Expert Advisor (EA) Deep Seek’in tüm gücünü kullanıyor. Dynamic Reversal Zoning stratejisiyle birleştiğinde, sadece piyasa hareketlerini algılayan değil — aynı zamanda onları anlayan bir sistem ortaya çıkıyor. Canlı Sinyal __________    Ayarlar Zaman Dilimi: H1 Kaldıraç: min. 1:30 Minimum Yatırım: 200$ Sembol: XAUUSD Broker: tümüyle uyumlu Deep Seek ile geri dönüş stratejisinin bu birleşimi yenidir — ve bu da onu özel
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Uzman Danışmanlar
AxonShift — Uyarlanabilir Uygulama Mantığına Sahip Algoritmik Ticaret Sistemi AxonShift, XAUUSD (altın) üzerinde H1 zaman diliminde çalışmak üzere özel olarak tasarlanmış ve optimize edilmiş otonom bir algoritmik ticaret sistemidir. Yapısı, kısa vadeli piyasa dinamikleri ile orta vadeli yapısal hareketleri birleştiren modüler bir mimariye dayanır. Sistem, piyasa gürültüsüne aşırı tepki vermekten kaçınır ve yüksek frekanslı stratejiler kullanmaz; bunun yerine, önceden tanımlanmış yapısal koşullar
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Uzman Danışmanlar
Aria Connector EA – V4 (Öğrenme Makinesi + XGBoost Öğrenme Modeli +112 Ücretli ve Ücretsiz AI + Oylama Sistemi + Harici ve Düzenlenebilir Promptlar) Piyasadaki EA'ların çoğu "AI" veya "sinir ağları" kullandığını iddia ederken gerçekte sadece temel scriptler çalıştırırken, Aria Connector EA V4 gerçek AI güdümlü ticaretin anlamını yeniden tanımlıyor. Bu teori değil, pazarlama abartısı değil, MetaTrader 5 platformunuz ile 112 gerçek AI modeli arasında doğrudan, doğrulanabilir bir bağlantı, yeni n
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Uzman Danışmanlar
Kuantum Baron EA Petrolün kara altın olarak adlandırılmasının bir nedeni var ve artık Quantum Baron EA ile ona eşsiz bir hassasiyet ve güvenle erişebilirsiniz. M30 grafiğinde XTIUSD'nin (Ham Petrol) yüksek oktanlı dünyasına hakim olmak için tasarlanan Quantum Baron, seviye atlamanız ve seçkin bir hassasiyetle işlem yapmanız için en önemli silahınızdır. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli    
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (20)
Uzman Danışmanlar
Sembol XAUUSD Zaman Dilimi H1-M15 (herhangi biri) Tür Yapay Zeka Tek işlem desteği EVET Minimum depozito 50 USD (veya başka bir para birimindeki eşdeğeri) HERHANGİ broker ile uyumlu EVET (2 veya 3 basamaklı brokerleri destekler. Herhangi bir hesap para birimi. Herhangi bir sembol adı. Herhangi bir GMT zamanı.) Önceden ayar yapmadan çalıştırma EVET Eğer trading’de yapay zekaya ilgi duyuyorsanız, kanalıma abone olun. Makine öğrenimindeki en son gelişmeleri inceliyor, ücretsiz modeller paylaşıyo
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan   edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun  Doğrulandı Sinyali:     Pr
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (9)
Uzman Danışmanlar
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (118)
Uzman Danışmanlar
Quantum Bitcoin EA   : İmkansız diye bir şey yoktur, önemli olan onu nasıl başaracağınızı bulmaktır! En iyi MQL5 satıcılarından birinin en son şaheseri   olan Quantum Bitcoin EA   ile   Bitcoin   ticaretinin geleceğine adım atın. Performans, kesinlik ve istikrar talep eden yatırımcılar için tasarlanan Quantum Bitcoin, kripto para biriminin değişken dünyasında mümkün olanı yeniden tanımlıyor. ÖNEMLİ!   Satın alma işleminden sonra lütfen kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için ba
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) WARNING: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişkene k
SGear
Olesia Kusmenko
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Yaz Sonu İndirimi – Sadece Sınırlı Süreyle! Aşamalı fiyatlandırma modeli uygulanmaktadır: Her beşinci satın alma, fiyatı 50 dolar artırır. Her yeni alıcı ile bir sonraki fiyat seviyesine daha da yaklaşılır ve bu da girişinizi daha pahalı hale getirir. Fiyat artışı tetiklenmeden önce SGear'ı mevcut fiyatla güvence altına alın. Bu satış sınırlıdır – hem zaman hem de miktar açısından. Bundan sonra, normal piyasa fiyatı geçerli olacaktır. Buraya tıklayın -> SGear Signal ile canlı sinyali izleyin. S
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (6)
Uzman Danışmanlar
MQL5'te Forex EA Ticaret Kanalı:  Benden en son haberleri güncellemek için MQL5 kanalıma katılın.  Topluluğum MQL5'te 14.000'den fazla üyeden . 10 KOPYADAN SADECE 3 KOPYA KALDI 399$! Bundan sonra fiyat 499$'a çıkarılacak. - GERÇEK SİNYAL  Düşük Risk:  https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - Yüksek Risk:   https://www.mql5.com/en/signals/2310008 EA AI Gold Sniper'ın düzgün çalışması için tam kurulum talimatları şu adreste güncellenmiştir:   yorum #3 AI Gold Sniper, çok katmanl
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (19)
Uzman Danışmanlar
VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ] Önerilen hesaplar: Yüksek kaldıraçlı Standart, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO etc.) Bu EA’nın geliştiricisi, diğer robotlarının kalitesiyle kendi profesyonelliğini kanıtlamıştır. Volume Hedger EA ile  Custom Indicator ile giriş statejisi belirleme özelliği sayesinde daha fazla EA satın almana ihtiyacın kalmayacak! Bu EA, yüksek volatiliteye sahip piyasalarda Martingale stratejisi ile hedging ve akıllı risk yönetim
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
3.3 (10)
Uzman Danışmanlar
Scalp Unscalp, son derece hassas girişlerle hızlı kâr elde etmeyi amaçlayan kısa vadeli çift yönlü bir scalping sistemidir. Scalp Unscalp canlı sinyali yakında geliyor! Mevcut fiyat artırılacak. Sınırlı süreli fiyat 199 USD Grid yok, martingale yok. Her işlem kendi başına girilir Sanal dinamik takipli stop sistemi ile sabit stop loss mevcut Etkileşimli işlem paneli ve hassas lot büyüklüğü ayarları Önerilen Grafik: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Zaman dilimi: H1 Girdiler Lot Boyutu Hesaplama Yön
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Syna Sürüm 3+ Tanıtımı - Devrim Niteliğinde Çift Fonksiyonlu AI Ticaret Sistemi Syna Sürüm 3+'ı tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu, AI destekli ticaret teknolojisinde devrim niteliğinde bir atılımdır. Bu sürüm, OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek ve OpenRouter'ın geniş model ekosistemi dahil olmak üzere önde gelen AI sağlayıcılarına benzeri görülmemiş doğrudan API erişimi sunar. Artık Vision girdi yetenekleri, otomatik API anahtar yönetimi ve rafine edilmiş AI istem
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (9)
Uzman Danışmanlar
EA New Player — Yeni Nesil Yatırım Danışmanı Satışların başlangıcında özel bir teklif geçerlidir: İlk 10 kopya 350$, Sonraki 20 kopya 500$. EA New Player, MT5 için 7 farklı klasik yatırım stratejisi temel alınarak oluşturulmuş benzersiz bir yatırım danışmanıdır. Danışman, yapay zeka kullanılmadan, yalnızca zaman içinde test edilmiş teknik analiz araçları kullanılarak oluşturulmuştur. Başlıca özelliği, mantığın şeffaflığı, basit ayarlar ve her yatırımcı için çok yönlülüktür. Dikkat: Karmaşık bir
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.28 (58)
Uzman Danışmanlar
SmartChoise EA – XAU/USD (Altın) için Sinir Ağı Destekli Ticaret Sistemi M1 Zaman Çerçevesinde Kullanıcı kılavuzu profil sayfamda bulunan bağlantı üzerinden erişilebilir — tüm ayarlar ve seçenekler ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Telegram kanalında, farklı bakiyeler, risk seviyeleri ve ayarlarla çalışan birkaç SmartChoise hesabı da bulabilirsiniz. Bu, EA’nın farklı brokerler ve koşullar altındaki gerçek performansını görmenin harika bir yoludur. Fiyat şimdilik düşürüldü. Bu EA, uzun vadeli, kont
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Uzman Danışmanlar
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Uzman Danışmanlar
ÖNEMLİ   : Bu paket yalnızca çok sınırlı sayıda kopya için geçerli fiyattan satılacaktır.    Fiyat çok hızlı bir şekilde 1499$'a çıkacak    +100 Strateji dahil   ve daha fazlası geliyor! BONUS   : 999$ ve üzeri fiyata -->   diğer 5    EA'mı ücretsiz seçin!  TÜM AYAR DOSYALARI TAM KURULUM VE OPTİMİZASYON KILAVUZU VİDEO REHBERİ CANLI SİNYALLER İNCELEME (3. taraf) ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM'e hoş geldiniz! Sekiz yıl boyunca titizlikle geliştirilen, gelişmiş ve tescilli bir Uzman Danışman (EA) olan
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Uzman Danışmanlar
AlphaCore X AlphaCore X EA, yapay zeka destekli analizlerle veri tabanlı algoritmaları benzersiz bir şekilde birleştirerek finansal piyasaların karmaşıklığını aşan ileri düzey bir alım satım sistemidir. ChatGPT-o1 , en yeni GPT-4.5 , gelişmiş makine öğrenimi modelleri ve güçlü bir büyük veri yaklaşımını entegre ederek AlphaCore X, hassasiyet, uyarlanabilirlik ve verimlilikte yeni bir düzeye ulaşır. Bu Expert Advisor, yenilikçi stratejisi, sorunsuz AI etkileşimi ve geliştirilmiş hedgeleme için a
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Fiyat: 404$ -> 550$ Sinyal:   ENEA Kurulum:  Manual ENEA mt5 – Rejim Değişimi + GPT5 ve Gizli Markov Modelleri (HMM) ENEA mt5 , ChatGPT-5 yapay zekâ gücünü Gizli Markov Modeli (HMM) ile birleştiren, son derece gelişmiş, tamamen otomatik bir alım-satım algoritmasıdır. Piyasayı gerçek zamanlı olarak izler, karmaşık ve tespit edilmesi zor piyasa durumlarını (rejimler) belirler ve stratejisini mevcut koşullara göre dinamik olarak ayarlar. Amaç nettir: Trend, yatay hareket veya yüksek volatilite g
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Uzman Danışmanlar
VectorPrime — Çok Katmanlı Vektör Mantığına Sahip Algoritmik Sistem VectorPrime, çoklu zaman dilimi piyasa koşullarında yapılandırılmış işlem yürütmesi için tasarlanmış otonom bir ticaret sistemidir. Çekirdeğinde fiyat dinamiklerini yönlü impulslar ve matris yapıları şeklinde ayrıştıran vektör analizi kavramı bulunur. Sistem, piyasa akışını izole edilmiş sinyaller olarak değil, bütünsel bir piyasa haritası oluşturan birbirine bağlı vektörler olarak yorumlar. VectorPrime’ın ana modülleri: Vector
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Uzman Danışmanlar
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Uzman Danışmanlar
Kendi tescilli işlem stratejimin ve göstergemin kullanıcılarından gelen çok sayıda talep üzerine geliştirdiğim Expert Advisor'ı (Divergence Bomber) sunmaktan mutluluk duyuyorum. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link Bu nedenle, MACD sapmalarını belirlemek ve işlem yapmak için orijinal algoritmamı temel alan "Bomber Corporation" Expert Advisor'ını oluşturdum. Bu, aşağıdakileri sağlayan otomatik bir işlem sistemidir: ABD, Avrupa ve Asya bro
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Uzman Danışmanlar
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Aurum Sentinel Pro
Christian Da Costa
Uzman Danışmanlar
Aurum Sentinel Pro – Der Multi-Timeframe FVG Jäger für XAUUSD Entfessle die Macht der Fair Value Gaps über mehrere Zeitrahmen hinweg! Der   Aurum Sentinel Pro   ist ein hochspezialisierter Expert Advisor, entwickelt für den König der Devisenmärkte:   XAUUSD (Gold) . Er nutzt eine ausgeklügelte Multi-Timeframe-Strategie, die auf der Identifikation und Ausnutzung von   Fair Value Gaps (FVGs)   basiert – jenen machtvollen Unstetigkeitszonen im Markt, die oft als magnetische Anziehungspunkte für den
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Uzman Danışmanlar
Size, kendi manuel trade sistemim Algo Pumping üzerine kurduğum yepyeni bir uzman danışman (EA) sunuyorum. Bu stratejiyi ciddi şekilde geliştirdim, içine önemli özellikler, filtreler ve ekstra güçler ekledim. Ve şimdi, karşınızda piyasaya sürdüğüm yeni nesil trade botu: Gelişmiş Algo Pumping Swing Trading algoritmasıyla piyasa tarıyor, Depoyu korumak için otomatik Stop Loss emirleri koyuyor, Hem "Prop Firm Trading" hem de "Bireysel Trading" için mükemmel uyum sağlıyor, Martingale yok, agresif or
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.21 (87)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Prometheus MT5
Evgenii Aksenov
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Promo 50% discount. Regular price 1499$. The final price 3999$ All our signals are now available on myfxbook:   click here   The real signal on mQL5: CLICK HERE Unique set files and all recommendations are provided free of charge. All future updates of the adviser are included in the price. After the purchase, contact me and I will help you install and configure the robot correctly. I will also share with you information on how to get a free VPS from a reliable broker. Gold is one of the riskie
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt