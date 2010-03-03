Tempo Sniper Pro v2
- Experts
- Joel A Stephen
- Versione: 1.1
- Attivazioni: 5
Tempo Sniper Pro v2.0 è un Expert Advisor sofisticato che combina l'analisi HL LH multi-timeframe con il rilevamento intelligente dei swing per identificare opportunità di trading ad alta probabilità. Progettato sia per trader principianti che professionali, questo EA offre entrate precise con una gestione completa del rischio.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Strategia Swing Multi-Timeframe
- Filtri Timeframe Superiore
- Precisione Timeframe di Entrata: timeframe (o personalizzato) per timing di entrata preciso
- Oscillatore: conferma del segnale
- Rilevamento Inversione: Rilevamento intelligente del cambio di trend
Sistema Interno di Rilevamento Swing
- Nessuna Dipendenza Esterna: Rilevamento integrato di massimi/minimi swing
- Stop Loss Adattivo: Posizionamento automatico SL sui livelli swing
- Sensibilità Configurabile: Parametri regolabili di rilevamento swing
- Gestione Intelligente del Rischio: Stop loss dinamico basato sulla struttura di mercato
Caratteristiche di Livello Professionale
- Nessun Martingale: Trading sicuro con dimensione lotto fissa
- Nessun Grid Trading: Strategia pulita a posizione singola
- Nessuna Tecnica Rischiosa: Approccio conservativo per preservazione capitale
Gestione Superiore del Rischio
- Stop Loss Basato su Swing: SL posizionato sui livelli logici di mercato
- Take Profit Configurabile: TP fisso in punti per obiettivi consistenti
- Controllo Dimensione Posizione: Dimensione lotto fissa per rischio prevedibile
- Logica Uscita di Emergenza: Chiude posizioni quando il trend si inverte
Dashboard Professionale
- Monitoraggio Tempo Reale: Status segnali live e informazioni posizione
- Conto alla Rovescia Timeframe: Mostra tempo rimanente per le barre attuali
- Display Forza Segnale: Indicazione visiva di trend e segnali di entrata
- Interfaccia Trascinabile: Posizionamento dashboard personalizzabile
- Tema Professionale: Schema colori scuro e amichevole per trader
Logica di Entrata Avanzata
- Trading per Confluenza: Richiede allineamento di entrambi i timeframe
- Entrate Basate su Swing: Opera solo dopo formazioni swing confermate
- Ribaltamento Automatico Posizione: Chiude posizioni opposte quando i segnali cambiano
- Filtraggio Basato su Tempo: Previene trading con segnali obsoleti
Operazione User-Friendly
- Plug & Play: Funziona immediatamente con impostazioni predefinite
- Parametri Personalizzabili: Adatta al tuo stile di trading
- Feedback Visivo: Frecce grafico mostrano punti di entrata
- Sistema Avvisi: Pop-up, notifiche push e avvisi sonori
💎 Sperimenta il trading automatizzato di livello professionale con Tempo Sniper Pro v2.0 - Dove la precisione incontra la redditività!
Questo EA rappresenta il perfetto equilibrio tra implementazione sofisticata della strategia e operazione user-friendly, rendendolo adatto a trader di tutti i livelli di esperienza che richiedono strumenti di trading di qualità professionale.
Raccomandazione
Simbolo = XAUUSD (ORO)
Broker Raccomandati: Exness, Deriv, FundedNext.
Si prega di inviarci un messaggio privato con uno screenshot della vostra conferma di acquisto per ricevere i file di configurazione.