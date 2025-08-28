Tempo Sniper Pro v2
- Experts
- Joel A Stephen
- Version: 1.1
- Activations: 5
Tempo Sniper Pro v2.0 est un Conseiller Expert sophistiqué qui combine l'analyse HL LH multi-timeframes avec une détection intelligente des swings pour identifier les opportunités de trading à haute probabilité. Conçu pour les traders novices et professionnels, cet EA offre des entrées précises avec une gestion complète des risques.
CARACTÉRISTIQUES CLÉS
Stratégie de Swing Multi-Timeframes
- Filtres de Timeframe Supérieur
- Précision du Timeframe d'Entrée : timeframe (ou personnalisé) pour un timing d'entrée précis
- Oscillateur : confirmation de signal
- Détection de Retournement : Détection intelligente du changement de tendance
Système Interne de Détection des Swings
- Aucune Dépendance Externe : Détection intégrée des hauts/bas de swing
- Stop Loss Adaptatif : Placement automatique du SL aux niveaux de swing
- Sensibilité Configurable : Paramètres ajustables de détection des swings
- Gestion Intelligente des Risques : Stop loss dynamique basé sur la structure du marché
Fonctionnalités de Niveau Professionnel
- Pas de Martingale : Trading sûr avec taille de lot fixe
- Pas de Trading en Grille : Stratégie propre à position unique
- Pas de Techniques Risquées : Approche conservatrice pour la préservation du capital
Gestion Supérieure des Risques
- Stop Loss Basé sur les Swings : SL placé aux niveaux logiques du marché
- Take Profit Configurable : TP fixe en points pour des objectifs cohérents
- Contrôle de la Taille de Position : Taille de lot fixe pour un risque prévisible
- Logique de Sortie d'Urgence : Ferme les positions lors d'inversion de tendance
Tableau de Bord Professionnel
- Surveillance en Temps Réel : Statut des signaux en direct et informations de position
- Compte à Rebours du Timeframe : Affiche le temps restant pour les barres actuelles
- Affichage de la Force du Signal : Indication visuelle de la tendance et des signaux d'entrée
- Interface Déplaçable : Positionnement personnalisable du tableau de bord
- Thème Professionnel : Schéma de couleurs sombre et convivial pour les traders
Logique d'Entrée Avancée
- Trading par Confluence : Nécessite l'alignement des deux timeframes
- Entrées Basées sur les Swings : Trade uniquement après des formations de swing confirmées
- Retournement Automatique de Position : Ferme les positions opposées lors du changement de signaux
- Filtrage Basé sur le Temps : Empêche le trading avec des signaux obsolètes
Fonctionnement Convivial
- Plug & Play : Fonctionne immédiatement avec les paramètres par défaut
- Paramètres Personnalisables : Ajustez à votre style de trading
- Retour Visuel : Les flèches du graphique montrent les points d'entrée
- Système d'Alertes : Pop-ups, notifications push et alertes sonores
💎 Découvrez le trading automatisé de niveau professionnel avec Tempo Sniper Pro v2.0 - Où la précision rencontre la rentabilité !
Cet EA représente l'équilibre parfait entre l'implémentation sophistiquée de stratégie et le fonctionnement convivial, le rendant adapté aux traders de tous niveaux d'expérience qui exigent des outils de trading de qualité professionnelle.
Recommandation
Symbole = XAUUSD (OR)
Courtiers Recommandés : Exness, Deriv, FundedNext.
Veuillez nous envoyer un message privé avec une capture d'écran de votre confirmation d'achat pour recevoir les fichiers de configuration.