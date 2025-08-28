Tempo Sniper Pro v2.0 est un Conseiller Expert sophistiqué qui combine l'analyse HL LH multi-timeframes avec une détection intelligente des swings pour identifier les opportunités de trading à haute probabilité. Conçu pour les traders novices et professionnels, cet EA offre des entrées précises avec une gestion complète des risques.

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Stratégie de Swing Multi-Timeframes

Filtres de Timeframe Supérieur

Précision du Timeframe d'Entrée : timeframe (ou personnalisé) pour un timing d'entrée précis

Oscillateur : confirmation de signal

Détection de Retournement : Détection intelligente du changement de tendance

Système Interne de Détection des Swings

Aucune Dépendance Externe : Détection intégrée des hauts/bas de swing

Stop Loss Adaptatif : Placement automatique du SL aux niveaux de swing

Sensibilité Configurable : Paramètres ajustables de détection des swings

Gestion Intelligente des Risques : Stop loss dynamique basé sur la structure du marché

Fonctionnalités de Niveau Professionnel

Pas de Martingale : Trading sûr avec taille de lot fixe

Pas de Trading en Grille : Stratégie propre à position unique

Pas de Techniques Risquées : Approche conservatrice pour la préservation du capital

Gestion Supérieure des Risques

Stop Loss Basé sur les Swings : SL placé aux niveaux logiques du marché

Take Profit Configurable : TP fixe en points pour des objectifs cohérents

Contrôle de la Taille de Position : Taille de lot fixe pour un risque prévisible

Logique de Sortie d'Urgence : Ferme les positions lors d'inversion de tendance

Tableau de Bord Professionnel

Surveillance en Temps Réel : Statut des signaux en direct et informations de position

Compte à Rebours du Timeframe : Affiche le temps restant pour les barres actuelles

Affichage de la Force du Signal : Indication visuelle de la tendance et des signaux d'entrée

Interface Déplaçable : Positionnement personnalisable du tableau de bord

Thème Professionnel : Schéma de couleurs sombre et convivial pour les traders

Logique d'Entrée Avancée

Trading par Confluence : Nécessite l'alignement des deux timeframes

Entrées Basées sur les Swings : Trade uniquement après des formations de swing confirmées

Retournement Automatique de Position : Ferme les positions opposées lors du changement de signaux

Filtrage Basé sur le Temps : Empêche le trading avec des signaux obsolètes

Fonctionnement Convivial

Plug & Play : Fonctionne immédiatement avec les paramètres par défaut

Paramètres Personnalisables : Ajustez à votre style de trading

Retour Visuel : Les flèches du graphique montrent les points d'entrée

Système d'Alertes : Pop-ups, notifications push et alertes sonores

💎 Découvrez le trading automatisé de niveau professionnel avec Tempo Sniper Pro v2.0 - Où la précision rencontre la rentabilité !

Cet EA représente l'équilibre parfait entre l'implémentation sophistiquée de stratégie et le fonctionnement convivial, le rendant adapté aux traders de tous niveaux d'expérience qui exigent des outils de trading de qualité professionnelle.

Recommandation

Symbole = XAUUSD (OR)

Courtiers Recommandés : Exness, Deriv, FundedNext.

Veuillez nous envoyer un message privé avec une capture d'écran de votre confirmation d'achat pour recevoir les fichiers de configuration.



