Stochastic Z Score MT4 Scanner

Offre spéciale: TOUS LES OUTILS, seulement 35 $ chacun !

Les nouveaux outils seront à 30 $ pendant la première semaine ou pour les 3 premiers achats

Chaîne Trading Tools sur MQL5 : rejoignez ma chaîne MQL5 pour recevoir mes dernières actualités

Stochastic Z-Score est un oscillateur de momentum qui normalise le prix avec un Z-Score, le borne via une logique stochastique et le lisse avec HMA, tandis que ALMA apporte un contexte long terme. Éléments optionnels : histogramme, bandes dynamiques et étiquettes de renversement.

Voir la version MT5 : Stochastic Z Score MT5 Scanner

Voir la version MT4 : Stochastic Z Score MT4 Scanner

Plus de produits : All Products

Overview

Stochastic Z-Score associe un Z-Score normalisé par la volatilité à une logique stochastique et le lisse via la Hull Moving Average (HMA).
Il convertit les écarts de prix en un signal normalisé, et un composant ALMA de long terme fournit un contexte supplémentaire.
Le résultat est un oscillateur conçu pour refléter les déséquilibres.
Les éléments visuels comprennent des histogrammes colorés, des bandes dynamiques et des étiquettes de renversement.

Concepts

  • Un Z-Score compare le prix à sa moyenne et le met à l’échelle par l’écart-type pour montrer l’éloignement des valeurs typiques.

  • Le passage du Z-Score par une fonction stochastique borne le signal pour l’interprétation.

  • Le lissage HMA réduit le bruit.

  • Une ALMA de long terme du Z-Score agit comme filtre de tendance.

  • L’outil est destiné à différents symboles et unités de temps.

Features

  • Histogramme du Z-Score (optionnel) avec dégradé pour illustrer l’intensité de l’écart.

  • Ligne principale de l’oscillateur (Z-Score stochastique lissé).

  • Niveaux de surachat (par défaut +2) et de survente (par défaut −2).

  • Ligne de momentum long terme (ALMA) avec coloration contextuelle des phases de tendance.

  • Marqueurs de renversement lorsque des croisements de court terme se produisent aux extrêmes avec un momentum long terme à l’appui.

  • Alertes intégrées pour changement de momentum, franchissements de la ligne zéro, entrées en surachat/survente et alignement de tendance.

Scanner and Alerts

Le scanner peut être activé ou désactivé pour surveiller d’autres graphiques.
Alertes disponibles :

  • Apparition de l’étiquette Up/Down

  • Apparition de l’étiquette Momentum Shift

  • L’oscillateur franchit la ligne zéro à la hausse/à la baisse (état haussier/baissier)

  • Le momentum long terme (ALMA) franchit la ligne zéro à la hausse/à la baisse

  • L’oscillateur entre en zone de surachat (par défaut > 2.0) / survente (par défaut < −2.0)
    Ces alertes sont disponibles lors de l’utilisation du scanner.

Usage

Utilisez l’oscillateur pour suivre les changements de momentum et examiner les franchissements de seuils.
Une hausse qui dépasse la valeur précédente — en particulier depuis la zone de survente (par défaut −2) — combinée à une ALMA au-dessus de zéro, indique un état haussier ; l’inverse indique un état baissier.
Les étiquettes de renversement n’apparaissent que lorsque les conditions de court et long terme sont réunies.

Considérez les niveaux de surachat/survente comme des zones d’alerte :

  • Les valeurs à l’intérieur indiquent des fourchettes typiques.

  • Les dépassements indiquent des états étirés.

Ajustez le paramètre de longueur en fonction de la volatilité de l’actif.
Activez l’histogramme pour examiner les mouvements bruts du Z-Score.
Configurez des alertes pour être averti des changements clés de momentum et des entrées en zone.



