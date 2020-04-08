Stochastic Z Score MT4 Scanner

Offerta speciale: TUTTI GLI STRUMENTI, solo $35 ciascuno!

Nuovi strumenti a $30 per la prima settimana o per i primi 3 acquisti

Canale Trading Tools su MQL5: unisciti al mio canale MQL5 per ricevere le ultime novità

Stochastic Z-Score è un oscillatore di momentum che normalizza il prezzo con uno Z-Score, lo limita tramite logica stocastica e lo rende più fluido con HMA, mentre ALMA fornisce contesto di lungo periodo. Elementi opzionali: istogramma, bande dinamiche ed etichette di inversione.

Vedi la versione MT5: Stochastic Z Score MT5 Scanner

Vedi la versione MT4: Stochastic Z Score MT4 Scanner

Altri prodotti: All Products

Overview

Stochastic Z-Score combina uno Z-Score normalizzato per la volatilità con logica stocastica e lo leviga tramite Hull Moving Average (HMA).
Converte le deviazioni di prezzo in un segnale normalizzato; un componente ALMA di lungo termine fornisce ulteriore contesto.
Il risultato è un oscillatore progettato per riflettere gli squilibri.
Gli elementi di visualizzazione includono istogrammi colorati, bande dinamiche ed etichette di inversione.

Concepts

  • Uno Z-Score confronta il prezzo con la sua media e lo scala con la deviazione standard per mostrare quanto l’attuale prezzo si discosti dai valori tipici.

  • Il passaggio dello Z-Score attraverso una funzione stocastica limita il segnale per facilitarne l’interpretazione.

  • La levigatura HMA riduce il rumore.

  • Un’ALMA di lungo termine dello Z-Score funge da filtro di tendenza.

  • Lo strumento è pensato per diversi simboli e timeframe.

Features

  • Istogramma Z-Score (opzionale) con gradiente per mostrare l’intensità della deviazione.

  • Linea principale dell’oscillatore (Z-Score stocastico levigato).

  • Livelli di ipercomprato (predefinito +2) e ipervenduto (predefinito −2).

  • Linea di momentum di lungo periodo (ALMA) con colorazione contestuale delle fasi di trend.

  • Marcatori di inversione quando si verificano incroci di breve agli estremi con supporto del momentum di lungo periodo.

  • Avvisi integrati per cambiamento di momentum, incroci della linea zero, ingressi in ipercomprato/ipervenduto e allineamento del trend.

Scanner and Alerts

Lo scanner può essere abilitato o disabilitato per monitorare altri grafici.
Avvisi disponibili:

  • Compare l’etichetta Up/Down

  • Compare l’etichetta Momentum Shift

  • L’oscillatore incrocia sopra/sotto la linea zero (stato rialzista/ribassista)

  • Il momentum di lungo periodo (ALMA) incrocia sopra/sotto la linea zero

  • L’oscillatore entra in ipercomprato (predefinito > 2.0) / ipervenduto (predefinito < −2.0)
    Questi avvisi sono disponibili quando si usa lo scanner.

Usage

Usa l’oscillatore per tracciare i cambi di momentum e rivedere gli incroci di soglia.
Un rialzo che supera il valore precedente — in particolare partendo da sotto l’ipervenduto (predefinito −2) — combinato con un’ALMA sopra lo zero, indica uno stato rialzista; il contrario indica uno stato ribassista.
Le etichette di inversione compaiono solo quando si allineano condizioni di breve e lungo periodo.

Tratta i livelli di ipercomprato e ipervenduto come zone di avviso:

  • I valori all’interno indicano intervalli tipici.

  • Gli spostamenti oltre indicano stati tirati.

Adatta il parametro di lunghezza alla volatilità dell’asset.
Abilita l’istogramma per esaminare i movimenti grezzi dello Z-Score.
Configura gli avvisi per essere informato sui cambi chiave di momentum e sugli ingressi in zona.



