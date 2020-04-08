Stochastic Z Score MT4 Scanner
- Indicatori
- Duc Hoan Nguyen
- Versione: 1.10
- Aggiornato: 1 settembre 2025
- Attivazioni: 10
Nuovi strumenti a $30 per la prima settimana o per i primi 3 acquisti!
Canale Trading Tools su MQL5: unisciti al mio canale MQL5 per ricevere le ultime novità
Vedi la versione MT5: Stochastic Z Score MT5 Scanner
Vedi la versione MT4: Stochastic Z Score MT4 Scanner
Altri prodotti: All Products
Overview
Stochastic Z-Score combina uno Z-Score normalizzato per la volatilità con logica stocastica e lo leviga tramite Hull Moving Average (HMA).
Converte le deviazioni di prezzo in un segnale normalizzato; un componente ALMA di lungo termine fornisce ulteriore contesto.
Il risultato è un oscillatore progettato per riflettere gli squilibri.
Gli elementi di visualizzazione includono istogrammi colorati, bande dinamiche ed etichette di inversione.
-
Uno Z-Score confronta il prezzo con la sua media e lo scala con la deviazione standard per mostrare quanto l’attuale prezzo si discosti dai valori tipici.
-
Il passaggio dello Z-Score attraverso una funzione stocastica limita il segnale per facilitarne l’interpretazione.
-
La levigatura HMA riduce il rumore.
-
Un’ALMA di lungo termine dello Z-Score funge da filtro di tendenza.
-
Lo strumento è pensato per diversi simboli e timeframe.
-
Istogramma Z-Score (opzionale) con gradiente per mostrare l’intensità della deviazione.
-
Linea principale dell’oscillatore (Z-Score stocastico levigato).
-
Livelli di ipercomprato (predefinito +2) e ipervenduto (predefinito −2).
-
Linea di momentum di lungo periodo (ALMA) con colorazione contestuale delle fasi di trend.
-
Marcatori di inversione quando si verificano incroci di breve agli estremi con supporto del momentum di lungo periodo.
-
Avvisi integrati per cambiamento di momentum, incroci della linea zero, ingressi in ipercomprato/ipervenduto e allineamento del trend.
Lo scanner può essere abilitato o disabilitato per monitorare altri grafici.
Avvisi disponibili:
-
Compare l’etichetta Up/Down
-
Compare l’etichetta Momentum Shift
-
L’oscillatore incrocia sopra/sotto la linea zero (stato rialzista/ribassista)
-
Il momentum di lungo periodo (ALMA) incrocia sopra/sotto la linea zero
-
L’oscillatore entra in ipercomprato (predefinito > 2.0) / ipervenduto (predefinito < −2.0)
Questi avvisi sono disponibili quando si usa lo scanner.
Usage
Usa l’oscillatore per tracciare i cambi di momentum e rivedere gli incroci di soglia.
Un rialzo che supera il valore precedente — in particolare partendo da sotto l’ipervenduto (predefinito −2) — combinato con un’ALMA sopra lo zero, indica uno stato rialzista; il contrario indica uno stato ribassista.
Le etichette di inversione compaiono solo quando si allineano condizioni di breve e lungo periodo.
Tratta i livelli di ipercomprato e ipervenduto come zone di avviso:
-
I valori all’interno indicano intervalli tipici.
-
Gli spostamenti oltre indicano stati tirati.
Adatta il parametro di lunghezza alla volatilità dell’asset.
Abilita l’istogramma per esaminare i movimenti grezzi dello Z-Score.
Configura gli avvisi per essere informato sui cambi chiave di momentum e sugli ingressi in zona.