Elastic Tension

🧲 Elastic Tension MTF (M5 Only)

Индикатор многотаймфреймового натяжения цены
Автор: Александр Лапин
🔗 Профиль на MQL5


---

📌 Описание

Elastic Tension MTF — это интеллектуальный авторский индикатор, основанный на концепции «упругой силы» в движении цены. Он анализирует рыночные данные с нескольких таймфреймов и визуализирует потенциальные уровни натяжения цены, отображая их на графике M5.

🧠 Индикатор моделирует поведение цены как движение под действием силы упругости, рассчитываемой по отклонению от центра энергетического баланса на выбранном таймфрейме.


---

🔍 Что делает индикатор?

Показывает силу и направление «рыночного натяжения» (force tension) на основе отклонения от энергетического центра.

Отображает уровни на графике текущего таймфрейма (M5) с учетом данных с:

⏱ M5 (локальный уровень)

⏱ M15

⏱ M30

⏱ H1


Позволяет наблюдать краткосрочные и среднесрочные уровни, где цена испытывает натяжение — потенциальные точки притяжения или отскока.



---

📈 Визуализация

🟥 Красные линии — сила натяжения вверх
🟩 Зеленые линии — сила натяжения вниз

Каждый таймфрейм имеет собственные цветовые уровни (Up/Down), а на графике отображаются текстовые метки: M5, M15, M30, H1.


---

⚙️ Параметры по умолчанию

Таймфрейм графика: Только M5

История расчета: 500 баров

Период энергии (PERIOD): 100

Тип цены: PRICE_CLOSE

Коэффициент упругости (K_CONST): 1.0

Масштаб силы (SCALE_FACTOR): 1.0



---

✅ Преимущества

Поддержка многотаймфреймового анализа в одном окне

Не перерисовывается

Легко сочетается с Price Action, уровнями и свечными моделями

Полезен для скальпинга, интрадей и краткосрочной торговли

