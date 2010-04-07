Elastic Tension
- Indicatori
- Alexandr Lapin
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
🧲 Elastic Tension MTF (M5 Only)
Индикатор многотаймфреймового натяжения цены
Автор: Александр Лапин
🔗 Профиль на MQL5
---
📌 Описание
Elastic Tension MTF — это интеллектуальный авторский индикатор, основанный на концепции «упругой силы» в движении цены. Он анализирует рыночные данные с нескольких таймфреймов и визуализирует потенциальные уровни натяжения цены, отображая их на графике M5.
🧠 Индикатор моделирует поведение цены как движение под действием силы упругости, рассчитываемой по отклонению от центра энергетического баланса на выбранном таймфрейме.
---
🔍 Что делает индикатор?
Показывает силу и направление «рыночного натяжения» (force tension) на основе отклонения от энергетического центра.
Отображает уровни на графике текущего таймфрейма (M5) с учетом данных с:
⏱ M5 (локальный уровень)
⏱ M15
⏱ M30
⏱ H1
Позволяет наблюдать краткосрочные и среднесрочные уровни, где цена испытывает натяжение — потенциальные точки притяжения или отскока.
---
📈 Визуализация
🟥 Красные линии — сила натяжения вверх
🟩 Зеленые линии — сила натяжения вниз
Каждый таймфрейм имеет собственные цветовые уровни (Up/Down), а на графике отображаются текстовые метки: M5, M15, M30, H1.
---
⚙️ Параметры по умолчанию
Таймфрейм графика: Только M5
История расчета: 500 баров
Период энергии (PERIOD): 100
Тип цены: PRICE_CLOSE
Коэффициент упругости (K_CONST): 1.0
Масштаб силы (SCALE_FACTOR): 1.0
---
✅ Преимущества
Поддержка многотаймфреймового анализа в одном окне
Не перерисовывается
Легко сочетается с Price Action, уровнями и свечными моделями
Полезен для скальпинга, интрадей и краткосрочной торговли