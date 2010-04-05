SMA Range Trailing Stop

วิธีการทำงานของ Trailing Stop โดยใช้ SMA14 High - SMA14 Low ระยะทาง

Trailing Stop เป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงที่ช่วยปกป้องผลกำไรและจำกัดการขาดทุนโดยอัตโนมัติ โดยจะปรับระดับ Stop-Loss เมื่อราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ดีต่อตำแหน่งการซื้อขายของคุณ สำหรับ Trailing Stop ที่ใช้ SMA14 High - SMA14 Low ช่วงราคาดังกล่าว เครื่องมือนี้จะใช้ประโยชน์จากความผันผวนของราคาล่าสุดเพื่อกำหนดระยะ Stop

หลักการ:

  1. การคำนวณระยะทางตามหลัง:

    • ระบบจะคำนวณค่า เฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) ของราคาสูงสุด (สูง) ในช่วงแท่งเทียน 14 แท่งที่ผ่านมา (SMA14 สูง)
    • นอกจากนี้ยังคำนวณค่า SMA ของราคาต่ำสุด (Low) ตลอด 14 แท่งเทียนที่ผ่านมา (SMA14 Low) อีกด้วย
    • ระยะห่าง Trailing Stop จะถูกกำหนดโดยความแตกต่างระหว่างค่าสองค่านี้ SMA14 High - SMA14 Low :
    • ค่านี้แสดงถึง "ช่วงความผันผวนเฉลี่ย" ของราคาในช่วง 14 ช่วงเวลาที่ผ่านมา ช่วงที่กว้างขึ้นบ่งชี้ถึงความผันผวนของตลาดที่สูงขึ้น ส่งผลให้ต้องวาง Stop-Loss ที่กว้างขึ้น (มากขึ้น)
    • ตัวอย่าง: หาก SMA14 High อยู่ที่ 105 ดอลลาร์ และ SMA14 Low อยู่ที่ 100 ดอลลาร์ ระยะ Trailing Stop จะอยู่ที่ 5 ดอลลาร์

  2. การปรับ Trailing Stop สำหรับตำแหน่งซื้อ (ซื้อ):

    • เมื่อคุณเปิดสถานะซื้อ (Long) Trailing Stop จะถูกตั้งไว้เริ่มต้น the highest price achieved since opening the position - (SMA14 High - SMA14 Low) ที่
    • หากราคายังคงเพิ่มขึ้นต่อไป (ทำให้มีจุดสูงที่สูงขึ้น) ระดับ Trailing Stop จะเคลื่อนขึ้นโดยอัตโนมัติพร้อมกับล็อคกำไรไว้มากขึ้น ในขณะที่รักษาระยะทางที่คำนวณมา SMA14 High - SMA14 Low จาก
    • หากราคาพลิกกลับและกระทบระดับ Trailing Stop ที่ปรับแล้ว ตำแหน่งจะถูกปิดโดยอัตโนมัติเพื่อรักษากำไรที่สะสมไว้

  3. การปรับ Trailing Stop สำหรับตำแหน่งขาย (ขาย):

    • เมื่อคุณเปิดสถานะขาย (Short) Trailing Stop จะถูกตั้งไว้ที่ the lowest price achieved since opening the position + (SMA14 High - SMA14 Low) เดิม
    • หากราคายังคงลดลงต่อไป (ทำให้จุดต่ำลง) ระดับ Trailing Stop จะเคลื่อนลงโดยอัตโนมัติไปพร้อมๆ กัน เพื่อล็อกกำไรไว้ได้มากขึ้น ในขณะที่รักษาระยะทางที่คำนวณมา SMA14 High - SMA14 Low จาก
    • หากราคาพลิกกลับและกระทบระดับ Trailing Stop ที่ปรับแล้ว ตำแหน่งจะถูกปิดโดยอัตโนมัติเพื่อรักษากำไรที่สะสมไว้

การปรับระยะทางโดยการเปลี่ยนกรอบเวลา:

หลักการสำคัญประการหนึ่งคือ ยิ่งกรอบเวลาของแผนภูมิที่คุณใช้มีขนาดใหญ่ขึ้น (เช่น การเปลี่ยนจากแผนภูมิ 1 ชั่วโมงเป็นแผนภูมิ 4 ชั่วโมงหรือแผนภูมิรายวัน) มูลค่า SMA14 High - SMA14 Low จะมีแนวโน้ม "กว้างขึ้น" ตามธรรมชาติ นั่นเป็นเพราะแท่งเทียนในกรอบเวลาที่ใหญ่กว่าจะครอบคลุมช่วงการเคลื่อนไหวของราคาที่กว้างขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน

  • กรอบเวลาที่เล็กกว่า (เช่น 15 นาที 1 ชั่วโมง): SMA14 High - SMA14 Low โดยทั่วไปจะมีมูลค่าที่แคบกว่า ทำให้ Trailing Stop อยู่ใกล้กับราคาปัจจุบันมากขึ้น เหมาะสำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการล็อกกำไรอย่างรวดเร็วหรือเทรดในตลาดที่มีความผันผวนน้อยกว่า
  • กรอบเวลาขนาดใหญ่ (เช่น 4 ชั่วโมง รายวัน): SMA14 High - SMA14 Low โดยทั่วไปจะมีมูลค่าที่กว้างกว่า โดยวาง Trailing Stop ไว้ห่างจากราคาปัจจุบันมากขึ้น ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ซื้อขายที่ต้องการให้ราคามี "พื้นที่หายใจ" หรือซื้อขายตามแนวโน้มระยะยาว โดยยอมรับความผันผวนในระยะสั้นได้มากขึ้น

ข้อดีของแนวทางนี้:

  • ปรับให้เข้ากับความผันผวนของตลาด: ระยะ Stop-Loss จะปรับตามความผันผวนของตลาด ซึ่งให้ความยืดหยุ่นมากกว่าระยะ Stop-Loss คงที่
  • ลดการหยุด "ตามสัญญาณรบกวน" โดย เฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้กรอบเวลาที่มีขนาดใหญ่กว่า การตั้ง Trailing Stop ที่กว้างขึ้นจะช่วยลดโอกาสที่จะถูกหยุดเนื่องจากความผันผวนของราคาเล็กน้อย (สัญญาณรบกวนในตลาด) ซึ่งไม่ใช่การกลับตัวของแนวโน้มที่แท้จริง

ความเข้าใจกลไกนี้จะทำให้คุณสามารถปรับกลยุทธ์ Trailing Stop ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเลือกกรอบเวลาที่สอดคล้องกับรูปแบบการซื้อขายและความสามารถในการรับความเสี่ยงของคุณ


