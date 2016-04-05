Sniper Zones Pro
ตัวบ่งชี้ Sniper Zones Pro - คำอธิบายการใช้งาน
ตัว บ่งชี้ Sniper Zones Pro ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ซื้อขายระบุ "โซน" ราคาที่สำคัญและจุดเข้า/ออกที่แม่นยำสำหรับการซื้อขายได้อย่างรวดเร็ว โดยมุ่งหวังที่จะเพิ่มผลกำไรสูงสุดหรือจำกัดความเสี่ยง ตัวบ่งชี้ทำงานโดยคำนวณและแสดงระดับราคาตามค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนักเชิงเส้น (LWMA) และให้คำแนะนำในการทำกำไร (TP) และหยุดการขาดทุน (SL) แบบไดนามิก
ส่วนประกอบและหลักการทำงาน:
การคำนวณระดับราคา:
เส้นหลัก (L2 - จุดเข้า): เส้นสีแดงนี้แสดง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนักเชิงเส้น (LWMA) ที่คำนวณจากราคาปิดในช่วงเวลาที่ผู้ใช้กำหนด ( EmaPeriod ) เส้นนี้ทำหน้าที่เป็นข้อมูลอ้างอิงหลักและอาจระบุจุดเข้าซื้อขายที่อาจเกิดขึ้นได้
เส้นบน (L1): เส้นสีเขียวมะนาวนี้คำนวณได้โดยการเพิ่ม ค่า LevelOffset ที่ผู้ใช้กำหนด ลงในค่า LWMA (เส้น L2)
เส้นล่าง (L3): เส้นสีเขียวมะนาวนี้คำนวณได้โดยการลบ ค่า LevelOffset ที่ผู้ใช้กำหนด จากค่า LWMA (เส้น L2)
การแสดงสัญญาณ TP/SL แบบไดนามิกและลูกศร: ตัวบ่งชี้จะวาดป้ายข้อความ "TP" และ "SL" พร้อมกับระดับราคาจริง รวมถึงลูกศรบนแผนภูมิสำหรับแท่งล่าสุด ตำแหน่ง สี และข้อความจะปรับเปลี่ยนแบบไดนามิกตามความสัมพันธ์ของราคาปิดปัจจุบันกับ LWMA (L2):
สำหรับสัญญาณซื้อ (เมื่อราคาปิดปัจจุบันอยู่เหนือ LWMA):
ข้อความ "TP: [ระดับราคา]" จะปรากฏที่บรรทัด L1 (บรรทัดบน)
ข้อความ "SL: [ระดับราคา]" จะปรากฏที่บรรทัด L3 (บรรทัดล่าง)
ลูก ศรชี้ขึ้น จะปรากฏที่เส้น L2 (เส้น LWMA)
ข้อความและลูกศรจะปรากฏเป็น สี เขียว มะนาว
สำหรับสัญญาณขาย (เมื่อราคาปิดปัจจุบันต่ำกว่าหรือเท่ากับ LWMA):
ข้อความ "SL: [ระดับราคา]" จะปรากฏที่บรรทัด L1 (บรรทัดบน)
ข้อความ "TP: [ระดับราคา]" จะปรากฏที่บรรทัด L3 (บรรทัดล่าง)
ลูก ศรชี้ลง จะปรากฏที่เส้น L2 (เส้น LWMA)
ข้อความและลูกศรจะปรากฏเป็น สี แดง
การจัดการวัตถุบนแผนภูมิ:
ตัวบ่งชี้จะลบวัตถุที่สร้างไว้ก่อนหน้า (ข้อความ TP/SL และลูกศร) ก่อนที่จะสร้างวัตถุใหม่ในแต่ละรอบการคำนวณ เพื่อให้แน่ใจว่าการแสดงผลจะเป็นปัจจุบันและไม่เกะกะเสมอ
เมื่อตัวบ่งชี้ถูกลบออกจากแผนภูมิ วัตถุที่สร้างขึ้นทั้งหมดจะถูกลบออกโดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันไม่ให้วัตถุเหล่านั้นคงอยู่บนแผนภูมิ
พารามิเตอร์ที่ผู้ใช้สามารถกำหนดค่าได้ (อินพุต):
EmaPeriod (ค่าเริ่มต้น: 100): กำหนดระยะเวลาสำหรับการคำนวณ LWMA
LevelOffset (ค่าเริ่มต้น: 6.18): กำหนดระยะห่างของเส้น L1 และ L3 จาก LWMA (L2) ค่านี้ใช้เพื่อกำหนดขนาดของ "โซน" การซื้อขาย
BuyLabelColor (ค่าเริ่มต้น: LimeGreen): กำหนดสีสำหรับข้อความและลูกศรเมื่อมีการสร้างสัญญาณซื้อ
SellLabelColor (ค่าเริ่มต้น: สีแดง): กำหนดสีสำหรับข้อความและลูกศรเมื่อมีการสร้างสัญญาณขาย
LabelShiftBars (ค่าเริ่มต้น: 25): กำหนดระยะทางแนวนอนของข้อความ TP/SL และลูกศรจากแท่งเทียนปัจจุบัน โดยวัดเป็นจำนวนแท่ง
ผลประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการค้า:
Sniper Zones Pro มอบการแสดงภาพที่ชัดเจนของระดับราคาหลักและคำแนะนำอันมีค่าสำหรับจุด Take Profit และ Stop Loss ให้กับเทรดเดอร์ ซึ่งช่วยให้วางแผนการเทรดได้แม่นยำยิ่งขึ้น คล้ายกับการ "กำหนดเป้าหมาย" โซนเฉพาะ เหมาะที่จะใช้เป็นเครื่องมือเสริมสำหรับกลยุทธ์การเทรดต่างๆ โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นหลักในการวิเคราะห์และตัดสินใจ