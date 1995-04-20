Dynamic Fibo Timer Countdown

📌 Fibo + ตัวจับเวลาถอยหลัง (ตัวบ่งชี้ MT4)

🧠 แนวคิด:

Fibo + Countdown Timer คืออินดิเคเตอร์ที่รวม เส้นแนวรับ/แนวต้านของ Fibonacci Extension เข้ากับ ตัวนับเวลาถอยหลังแบบแท่งเทียน ไว้ในเครื่องมือเดียว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเทรดเดอร์ที่ใช้กลยุทธ์ Price Action, Breakout หรือ Scalping

🔍 คุณสมบัติ

✅ เส้นขยายฟีโบนัชชีอัตโนมัติ

ตัวบ่งชี้วาดระดับการสนับสนุน/การต้านทานหลัก 4 ระดับโดยอ้างอิงจาก EMA ของราคาสูงสุดและต่ำสุด :

  • L1 (Inner High) = EMA ของค่าสูงสุด

  • L2 (ค่าต่ำสุดภายใน) = EMA ของค่าต่ำสุด

  • L3 (จุดสูงสุดด้านนอก) = L1 + ส่วนขยายฟีโบนัชชี

  • L4 (จุดต่ำสุดด้านนอก) = L2 - ส่วนขยายฟีโบนัชชี

🔧 คุณสามารถปรับแต่งทั้ง . EMA Period และ Fibonacci Multiplier .

⏱ ตัวนับเวลาถอยหลัง

  • แสดงเวลาที่เหลือก่อนแท่งเทียนถัดไปใน รูปแบบ MM:SS

  • จะเปลี่ยน เป็นสีแดง เมื่อเหลือเวลาน้อยกว่า 60 วินาที

  • ใช้งานได้กับ กรอบเวลาและสัญลักษณ์ทั้งหมด

📈 เส้นราคาเสนอซื้อแบบเรียลไทม์

  • เส้นแนวนอนที่ติดตาม ราคาเสนอซื้อ ปัจจุบัน

  • อัปเดตความเคลื่อนไหวของตลาดแบบเรียลไทม์

  • ช่วยให้มองเห็นระดับราคาได้ชัดเจนในระหว่างการวิเคราะห์หรือการซื้อขายสด

⚙️ การตั้งค่าที่ปรับได้ (อินพุต)

พารามิเตอร์ คำอธิบาย
ช่วง EMA ระยะเวลาที่ใช้ในการคำนวณค่า MA เลขชี้กำลัง
ตัวคูณฟีโบนัชชี อัตราส่วนการขยาย (ค่าเริ่มต้น: 1.618)
ตำแหน่ง X / ตำแหน่ง Y ตำแหน่งของตัวนับเวลาถอยหลังบนแผนภูมิ
ขนาดตัวอักษร, สี ขนาดตัวอักษรและสีของจอแสดงการนับถอยหลัง

🎯 เหมาะกับใคร?

  • นักเก็งกำไร ที่ต้องการจังหวะเทียนที่แม่นยำ

  • ผู้ซื้อขายที่ใช้ EMA + Fibonacci สำหรับระดับสำคัญ

  • ผู้ที่กำลังมองหาเครื่องมือแบบเรียลไทม์ที่ใช้งานง่ายซึ่งจะแสดงข้อมูลที่เป็นประโยชน์โดยตรงบนแผนภูมิ

📦 การติดตั้ง

  1. คัดลอก ไฟล์ .mq4 หรือ .ex4 ไปที่:
    MQL4/Indicators/

  2. รีสตาร์ท MT4 และลากตัวบ่งชี้ลงบนแผนภูมิของคุณ

  3. ปรับการตั้งค่าตามต้องการภายใต้ แท็บ อินพุต

⚠️ หมายเหตุ: ตัวบ่งชี้นี้ไม่สร้างสัญญาณซื้อ/ขาย แต่เป็น เครื่องมือสนับสนุน ที่ช่วยให้คุณวิเคราะห์โครงสร้างและจังหวะเวลาของตลาดได้ดีขึ้น


