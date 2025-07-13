Double Bollinger Bands EA

Méthode Kathy Lien
Adopte la stratégie tendance + pullback en utilisant les bandes de Bollinger : détection de la tendance par la bande externe, entrée au retour vers la bande interne.

Price Policy

  • 20 premiers utilisateurs : 30 USD

  • Utilisateurs 21–100 : 200 USD

  • À partir du 101ᵉ : 500 USD

Résumé de la stratégie

  • Détection de tendance : clôture au‑dessus/bord extérieur de la bande → tendance

  • Entrée pullback : en tendance, entrée dès contact à la bande interne (ACHAT en tendance haussière, VENTE en baissière)

  • Gestion risques & trades :

    • Stop‑Loss : juste à l’extérieur de la bande interne

    • Take‑Profit : à la bande externe opposée

    • Taille de lot : automatique selon les limites du symbole

    • Paramètres contrôlent max trades/jour, pause après pertes consécutives, risque max par trade

  • Filtres optionnels :

    • Filtre RSI : ACHAT si RSI > niveau, VENTE si RSI < niveau

    • Filtres de session UTC : trading uniquement pendant les sessions Asie, Londres, New York

Paramètres d’entrée
(Nom et explication de chaque paramètre)

  • InpBBPeriod : période des bandes de Bollinger

  • InpDevOuter / InpDevInner : écarts‑types des bandes

  • InpUseRsiFilter : activer le filtre RSI ?

  • InpRsiPeriod : période RSI

  • InpRsiBuyLevel / InpRsiSellLevel : seuils RSI

  • InpUseSessionFilter : activer filtre session ?

  • InpSessionAsia / London / NewYork : sessions UTC autorisées

  • InpLotSize : taille de lot (auto‑normalisée)

  • InpMaxRiskPercent : % de risque max par trade

  • InpMagicNumber : ID unique des trades EA

  • InpTF : timeframe du signal

  • InpDailyTradeLimit : nombre max de trades/jour

  • InpConsecutiveLossLimit : pause après X pertes consécutives


