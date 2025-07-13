Double Bollinger Bands EA
Méthode Kathy Lien
Adopte la stratégie tendance + pullback en utilisant les bandes de Bollinger : détection de la tendance par la bande externe, entrée au retour vers la bande interne.
Résumé de la stratégie
-
Détection de tendance : clôture au‑dessus/bord extérieur de la bande → tendance
-
Entrée pullback : en tendance, entrée dès contact à la bande interne (ACHAT en tendance haussière, VENTE en baissière)
-
Gestion risques & trades :
-
Stop‑Loss : juste à l'extérieur de la bande interne
-
Take‑Profit : à la bande externe opposée
-
Taille de lot : automatique selon les limites du symbole
-
Paramètres contrôlent max trades/jour, pause après pertes consécutives, risque max par trade
-
-
Filtres optionnels :
-
Filtre RSI : ACHAT si RSI > niveau, VENTE si RSI < niveau
-
Filtres de session UTC : trading uniquement pendant les sessions Asie, Londres, New York
-
Paramètres d'entrée
(Nom et explication de chaque paramètre)
-
InpBBPeriod : période des bandes de Bollinger
-
InpDevOuter / InpDevInner : écarts‑types des bandes
-
InpUseRsiFilter : activer le filtre RSI ?
-
InpRsiPeriod : période RSI
-
InpRsiBuyLevel / InpRsiSellLevel : seuils RSI
-
InpUseSessionFilter : activer filtre session ?
-
InpSessionAsia / London / NewYork : sessions UTC autorisées
-
InpLotSize : taille de lot (auto‑normalisée)
-
InpMaxRiskPercent : % de risque max par trade
-
InpMagicNumber : ID unique des trades EA
-
InpTF : timeframe du signal
-
InpDailyTradeLimit : nombre max de trades/jour
-
InpConsecutiveLossLimit : pause après X pertes consécutives