Double Bollinger Bands EA
- Experts
- Davut Ozcan
- Versione: 3.0
- Aggiornato: 13 luglio 2025
- Attivazioni: 5
Metodo Kathy Lien
Utilizza strategia trend + pullback con bande di Bollinger: trend determinato dalla banda esterna, ingresso sul pullback alla banda interna.
Price Policy
-
Primi 20 utenti: 30 USD
-
Utenti 21–100: 200 USD
-
Dal 101° in poi: 500 USD
Riassunto strategia
-
Rilevamento trend: trend quando il prezzo chiude oltre la banda esterna.
-
Ingresso al pullback: in trend, ingresso al contatto della banda interna (BUY in uptrend, SELL in downtrend).
-
Gestione rischio & trade:
-
Stop‑Loss: subito oltre la banda interna
-
Take‑Profit: sulla banda esterna opposta
-
Dimensione lotto: automatica secondo limiti del simbolo
-
Parametri controllano max trade giornalieri, pausa dopo perdite consecutive, rischio massimo per trade
-
-
Filtri opzionali:
-
RSI: BUY se RSI > soglia, SELL se < soglia
-
Filtro sessioni UTC: trading solo in sessioni Asia, Londra, New York
-
Parametri di input
(Ogni parametro con nome e descrizione)
-
InpBBPeriod: periodo delle bande di Bollinger
-
InpDevOuter / InpDevInner: deviazioni standard
-
InpUseRsiFilter: abilitare filtro RSI?
-
InpRsiPeriod: periodo di calcolo RSI
-
InpRsiBuyLevel / InpRsiSellLevel: soglie RSI
-
InpUseSessionFilter: filtro sessione attivo?
-
InpSessionAsia / London / NewYork: sessioni UTC abilitate
-
InpLotSize: dimensione lotto (auto‑normalizzata)
-
InpMaxRiskPercent: % rischio maxi per trade
-
InpMagicNumber: ID univoco trades EA
-
InpTF: timeframe del segnale
-
InpDailyTradeLimit: max trade giornalieri
-
InpConsecutiveLossLimit: pausa dopo X perdite consecutive