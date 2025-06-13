Half Trend Heikin Ashi MT5





Half Trend Heikin Ashi Gösterge Paneli – Akıllı Çoklu Çift ve Çoklu Zaman Dilimi Trend Tarayıcısı

Half Trend Heikin Ashi Gösterge Paneli, yatırımcıların en sevdiği iki göstergenin – Half Trend ve Heikin Ashi – gücünü tek bir kompakt ve bilgilendirici gösterge panelinde birleştiren devrim niteliğinde bir analitik araçtır. Tek bir ekranda düzinelerce çifti ve birden fazla zaman dilimini izlemek isteyen yatırımcılar için özel olarak tasarlanan bu gösterge, net ve doğru trend sinyalleri sağlar, böylece potansiyel bir giriş fırsatını asla kaçırmazsınız.





Temel Özellikler:

Çoklu Çift Tarama

Aynı anda 30 adede kadar sembolü izleyin! İzleme listenizle özelleştirin (XAUUSD, NAS100, EURUSD, vb.).





Çoklu Zaman Dilimi Desteği

M1'den MN'ye trend sinyallerini algılar, scalper'lardan swing trader'larına uygundur.





Görsel Pano

Güncel trend durumunu (ALIM / SATIM / BEKLE) kolay okunan renk kodlarıyla gösteren temiz ve profesyonel bir arayüz.





Gerçek Zamanlı Uyarı ve Bildirim

Yeni bir sinyal göründüğünde doğrudan ekranınıza, e-postanıza veya mobil bildiriminize bildirim alın.





Heikin Ashi + Yarı Trend Mantığı

Daha güçlü trend onayı ve daha etkili gürültü filtreleme için iki popüler yöntemin birleşimi.





Tıkla-Çizelge

Panoda bir çifte veya zaman dilimine tıklamanız yeterlidir, grafik otomatik olarak açılır - hızlı işlem yaparken zamandan tasarruf edin.





Bu Göstergeyi Neden Seçmelisiniz?





Yüksek Verimlilik: Artık birden fazla grafik açmaya gerek yok. Tek bir pano, tüm sinyaller.





Esnek: Her tür çift için kullanılabilir: forex, endeksler, emtialar, kripto.





Doğru: Heikin Ashi yumuşatma ve Yarım Trend görselleştirmenin benzersiz kombinasyonunu kullanır.





Hafif: Terminali zorlamaz, tüm PC özelliklerine uygundur.





Uygun olanlar:

Hızlı yanıta ihtiyaç duyan günlük yatırımcılar





Birçok çiftten geçerli sinyallere güvenen scalper'lar





Zaman dilimleri boyunca trendlerin onaylanmasını bekleyen swing yatırımcıları





Manuel ve yarı otomatik sistem kullanıcıları