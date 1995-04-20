Neutral candlestick

Neytral Sham Indikatori — bu texnik tahlil vositasi bo‘lib, u narx grafiklarida paydo bo‘ladigan neytral sham (neutral candlestick) zonalarini avtomatik tarzda aniqlaydi. Ushbu zonalar odatda bozor ishtirokchilari o‘rtasida ikkilanma holatni anglatadi va keyingi harakat yo‘nalishini oldindan ko‘rishga yordam beradi.

🔍 Asosiy Vazifasi:

  • Neytral sham paydo bo‘lgan zonalarni belgilaydi.

  • Ushbu zonalardan narxning yuqoriga yoki pastga harakatlanish ehtimolini ko‘rsatadi.

  • Traderga kirish/chiqish nuqtalarini aniqroq belgilash imkonini beradi.

📈 Foydali Jihatlari:

  • Trend o‘zgarishini erta aniqlash: Neytral zonalar orqali narx qaror qabul qilish bosqichida ekanligini ko‘rsatadi.

  • Bozor tahlilida aniqlik: Indikator zonalarning qaysi tarafga "breakout" bo‘lishi ehtimolini tahlil qiladi.

  • Strategiyaga moslashuvchanlik: Har qanday savdo strategiyasiga integratsiya qilish mumkin.

🛠 Texnik Xususiyatlar:

  • Platforma: MetaTrader 4/5

  • Turlar: Neytral sham zonalari vizual tarzda ko‘rsatiladi

  • Ogohlantirishlar: Popup, Email, va Push xabarnomalar mavjud

🎯 Kimlar uchun mos?

  • Texnik tahlilga asoslangan treyderlar

  • Scalping va intraday savdo bilan shug‘ullanuvchilar

  • Trend o‘zgarishini oldindan bilmoqchi bo‘lgan investorlar


