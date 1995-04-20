Neutral candlestick
- Göstergeler
- Shokhboz Mamarasulov
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
Neytral Sham Indikatori — bu texnik tahlil vositasi bo‘lib, u narx grafiklarida paydo bo‘ladigan neytral sham (neutral candlestick) zonalarini avtomatik tarzda aniqlaydi. Ushbu zonalar odatda bozor ishtirokchilari o‘rtasida ikkilanma holatni anglatadi va keyingi harakat yo‘nalishini oldindan ko‘rishga yordam beradi.
🔍 Asosiy Vazifasi:
-
Neytral sham paydo bo‘lgan zonalarni belgilaydi.
-
Ushbu zonalardan narxning yuqoriga yoki pastga harakatlanish ehtimolini ko‘rsatadi.
-
Traderga kirish/chiqish nuqtalarini aniqroq belgilash imkonini beradi.
📈 Foydali Jihatlari:
-
Trend o‘zgarishini erta aniqlash: Neytral zonalar orqali narx qaror qabul qilish bosqichida ekanligini ko‘rsatadi.
-
Bozor tahlilida aniqlik: Indikator zonalarning qaysi tarafga "breakout" bo‘lishi ehtimolini tahlil qiladi.
-
Strategiyaga moslashuvchanlik: Har qanday savdo strategiyasiga integratsiya qilish mumkin.
🛠 Texnik Xususiyatlar:
-
Platforma: MetaTrader 4/5
-
Turlar: Neytral sham zonalari vizual tarzda ko‘rsatiladi
-
Ogohlantirishlar: Popup, Email, va Push xabarnomalar mavjud
🎯 Kimlar uchun mos?
-
Texnik tahlilga asoslangan treyderlar
-
Scalping va intraday savdo bilan shug‘ullanuvchilar
-
Trend o‘zgarishini oldindan bilmoqchi bo‘lgan investorlar