Neytral sham
- Göstergeler
- Shokhboz Mamarasulov
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
Neytral sham - indikatori bu kunlik savdo qilish uchun mo`ljallangan.
- Ushbu strategiyadan M15, H1, H4 time framelarda foydalaniladi
- Neytral shamchalar kun boshlanishidagi birinchi shamcha asosida shakillanadi
- Zona shakillanishi uchun Neytral shamchaning maksimal va minimumiga darajalar tortiladi
- Neytral shamchalar juda kichik hajmda shakillansa bitim ochilmaydi
- Neytral shamchalar kuchli impulsli shakillansa bitim ochilmaydi
- TP va SL savdo instrumenti statistikasiga qarab o`zgartirish mumkin. Standart holatda SL=2, TP1-2, TP2=4
- Bitimlar kunning ma`lum bir vaqtida yopish mumkin