Neytral sham

Neytral sham - indikatori bu kunlik savdo qilish uchun mo`ljallangan.

- Ushbu strategiyadan M15, H1, H4 time framelarda foydalaniladi

- Neytral shamchalar kun boshlanishidagi birinchi shamcha asosida shakillanadi

- Zona shakillanishi uchun Neytral shamchaning maksimal va minimumiga darajalar tortiladi

- Neytral shamchalar juda kichik hajmda shakillansa bitim ochilmaydi

- Neytral shamchalar kuchli impulsli shakillansa bitim ochilmaydi

- TP va SL savdo instrumenti statistikasiga qarab o`zgartirish mumkin. Standart holatda SL=2, TP1-2, TP2=4

- Bitimlar kunning ma`lum bir vaqtida yopish mumkin 

