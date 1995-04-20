Neutral candlestick

Индикатор нейтральной свечи — это инструмент технического анализа, который автоматически определяет зоны нейтральных свечей (neutral candlestick), появляющихся на ценовом графике. Эти зоны, как правило, указывают на неопределённость среди участников рынка и помогают заранее определить возможное направление дальнейшего движения цены.

🔍 Основные функции:

  • Определяет зоны, где появляются нейтральные свечи.

  • Показывает вероятность движения цены вверх или вниз от этих зон.

  • Помогает трейдеру более точно определить точки входа и выхода.

📈 Преимущества:

  • Раннее определение смены тренда: Зоны нейтральных свечей указывают на фазу принятия решения на рынке.

  • Точность в рыночном анализе: Индикатор анализирует вероятность пробоя в ту или иную сторону.

  • Гибкость в стратегии: Легко интегрируется в любую торговую стратегию.

🛠 Технические характеристики:

  • Платформа: MetaTrader 4

  • Формат: Зоны нейтральных свечей отображаются визуально

  • Уведомления: Поддержка всплывающих окон, Email и Push-уведомлений

🎯 Кому подойдёт:

  • Трейдерам, использующим технический анализ

  • Тем, кто занимается скальпингом и внутридневной торговлей

  • Инвесторам, стремящимся заранее определить смену тренда


