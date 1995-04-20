Neutral candlestick
- Indicateurs
- Shokhboz Mamarasulov
- Version: 1.0
- Activations: 5
Индикатор нейтральной свечи — это инструмент технического анализа, который автоматически определяет зоны нейтральных свечей (neutral candlestick), появляющихся на ценовом графике. Эти зоны, как правило, указывают на неопределённость среди участников рынка и помогают заранее определить возможное направление дальнейшего движения цены.
🔍 Основные функции:
-
Определяет зоны, где появляются нейтральные свечи.
-
Показывает вероятность движения цены вверх или вниз от этих зон.
-
Помогает трейдеру более точно определить точки входа и выхода.
📈 Преимущества:
-
Раннее определение смены тренда: Зоны нейтральных свечей указывают на фазу принятия решения на рынке.
-
Точность в рыночном анализе: Индикатор анализирует вероятность пробоя в ту или иную сторону.
-
Гибкость в стратегии: Легко интегрируется в любую торговую стратегию.
🛠 Технические характеристики:
-
Платформа: MetaTrader 4
-
Формат: Зоны нейтральных свечей отображаются визуально
-
Уведомления: Поддержка всплывающих окон, Email и Push-уведомлений
🎯 Кому подойдёт:
-
Трейдерам, использующим технический анализ
-
Тем, кто занимается скальпингом и внутридневной торговлей
-
Инвесторам, стремящимся заранее определить смену тренда