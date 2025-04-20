Fast Alert MT4

Fast Alerts MT4 — Achetez une fois. Soyez alerté pour toujours.

Il fut un temps où être en avance sur les marchés signifiait s’abonner mensuellement à des plateformes coûteuses…
20 € ici, 50 € là — juste pour recevoir quelques alertes par jour. Vous ne payiez pas pour de la valeur — vous payiez parce qu’il n’y avait pas d’alternative.
Jusqu’à maintenant.

Développé par un trader pour les traders, cet outil vous permet de définir des alertes sur n’importe quel prix qui vous intéresse — et vous êtes averti en millisecondes dès que le prix entre dans votre zone d’intérêt.

 Imaginez définir une zone de prix sur votre graphique, vous éloigner de votre écran et recevoir une alerte en temps réel dès que le prix entre dans cette zone.
Aucun mouvement manqué. Aucun abonnement mensuel.

Pourquoi choisir Fast Alerts MT4 ?

 Alertes de prix personnalisées basées sur vos propres niveaux de trading
 Plus de paiements pour des notifications limitées
 Un achat unique — pour toujours en votre possession
 Créé par un véritable trader, pas une entreprise qui veut vous faire payer un abonnement
 Téléchargez la démo gratuite et voyez par vous-même — ça fonctionne

Que vous soyez dans le price action, l’offre et la demande ou les zones de support et de résistance —
Fast Alerts MT4 n’est pas un simple indicateur.
C’est votre assistant silencieux qui garde un œil sur les graphiques et vous parle uniquement quand cela compte vraiment.

Parce que les traders intelligents ne poursuivent pas le marché — ils attendent que le marché vienne à eux.


