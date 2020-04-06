Turbo ATR Scalper
- Experts
- Roman Lomaev
- Version: 1.20
📌 Paramètres Principaux
|Paramètre
|Valeur par Défaut
|Description
|Période du Canal
|30
|Période pour le calcul du canal de trading
|Lot Automatique
|true
|Calcul automatique de la taille de position
|Lot Fixe
|0.2
|Taille de trade fixe
|Risque
|10%
|Pourcentage de risque du compte
|Ordres Max
|10
|Nombre maximum de trades ouverts
|Période ATR
|3
|Période de l'indicateur de volatilité
|Multiplicateur SL
|45.0
|Coefficient de Stop Loss
|Multiplicateur TS
|0.5
|Coefficient de Trailing Stop
|Pas TS
|10
|Pas minimum pour le trailing (points)
|Spread Max
|2000
|Spread autorisé (points)
|Magic Number
|3626
|Numéro d'identification de l'EA
|Statistiques
|false
|Affichage des stats sur le graphique
|Couleur
|clrWhite
|Couleur du texte des stats
|Taille Police
|10
|Taille de police des stats
|Délai Signal
|5 sec
|Fenêtre d'acceptation du signal
⚙️ Paramétrage & Optimisation
🔹 Paramètres par défaut fonctionnent bien sur EURUSD, USDJPY, GBPUSD (M5)
🔹 Options d'optimisation :
-
Ajustements par paire spécifique
-
Adaptation aux changements de volatilité
📥 Fichier modèle d'optimisation :
🔗 Télécharger les paramètres d'optimisation
🔧 Paramètres Optimisables
|Paramètre
|Plage
|ATRMultiplierSL
|30-60
|ATRPeriod
|2-5
|TrailingStep
|5-20
⚠️ Important :
-
Utiliser l'Algorithme Génétique dans le testeur MT4
-
Tester les modifications en démo avant le live
📊 Recommandations de Trading
1️⃣ Type de Compte
|Critère
|Recommandation
|Type de Compte
|ECN/RAW Spread
|Dépôt Minimum
|100$+ (risque 1-2% par trade)
2️⃣ Tests
-
Qualité des données : 99%
-
Outils : Tickstory, QuantDataManager
-
Mode test : Chaque Tick
3️⃣ Instruments
|Paramètre
|Recommandation
|Timeframe
|M5 (optimal), M1
|Paires
|EURUSD, USDJPY, XAUUSD
|Serveur
|VPS (AWS, DigitalOcean recommandés)
🚀 Processus de Mise en Œuvre :
-
Backtest → 2. Test démo (2-4 semaines) → 3. Trading réel