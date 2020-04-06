Turbo ATR Scalper

Guide d'Utilisation du Turbo ATR Scalper

📌 Paramètres Principaux

Paramètre Valeur par Défaut Description
Période du Canal 30 Période pour le calcul du canal de trading
Lot Automatique true Calcul automatique de la taille de position
Lot Fixe 0.2 Taille de trade fixe
Risque 10% Pourcentage de risque du compte
Ordres Max 10 Nombre maximum de trades ouverts
Période ATR 3 Période de l'indicateur de volatilité
Multiplicateur SL 45.0 Coefficient de Stop Loss
Multiplicateur TS 0.5 Coefficient de Trailing Stop
Pas TS 10 Pas minimum pour le trailing (points)
Spread Max 2000 Spread autorisé (points)
Magic Number 3626 Numéro d'identification de l'EA
Statistiques false Affichage des stats sur le graphique
Couleur clrWhite Couleur du texte des stats
Taille Police 10 Taille de police des stats
Délai Signal 5 sec Fenêtre d'acceptation du signal

⚙️ Paramétrage & Optimisation

🔹 Paramètres par défaut fonctionnent bien sur EURUSD, USDJPY, GBPUSD (M5)
🔹 Options d'optimisation :

  • Ajustements par paire spécifique

  • Adaptation aux changements de volatilité

📥 Fichier modèle d'optimisation :
🔗 Télécharger les paramètres d'optimisation

🔧 Paramètres Optimisables

Paramètre Plage
ATRMultiplierSL 30-60
ATRPeriod 2-5
TrailingStep 5-20

⚠️ Important :

  • Utiliser l'Algorithme Génétique dans le testeur MT4

  • Tester les modifications en démo avant le live

📊 Recommandations de Trading

1️⃣ Type de Compte

Mon courtier: rbfxdirect.com · Type de compte: Prime
Critère Recommandation
Type de Compte ECN/RAW Spread
Dépôt Minimum 100$+ (risque 1-2% par trade)

2️⃣ Tests

  • Qualité des données : 99%

  • Outils : Tickstory, QuantDataManager

  • Mode test :  Chaque Tick

3️⃣ Instruments

Paramètre Recommandation
Timeframe M5 (optimal), M1
Paires EURUSD, USDJPY, XAUUSD
Serveur VPS (AWS, DigitalOcean recommandés)

🚀 Processus de Mise en Œuvre :

  1. Backtest → 2. Test démo (2-4 semaines) → 3. Trading réel


