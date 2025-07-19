Storm Break EA MT5

Présentation de Storm Breakout EA MT5

Ceci est un EA puissant conçu pour maximiser les profits et minimiser les risques. Il est optimisé pour identifier des opportunités de trading à haute probabilité avec une précision, une performance et une cohérence impressionnantes. Il capte les principales tendances du marché et fonctionne sur plusieurs classes d’actifs, y compris les paires de devises, l’or et le Bitcoin. Cela est démontré par 18 ans de données de backtest. En conséquence, cet EA n’est pas surajusté à un seul actif. De plus, les résultats de différents actifs se complètent, garantissant stabilité et résilience face aux fluctuations extrêmes du marché.

L’un des principaux avantages de cet EA est son nombre élevé de transactions (~10 000), ce qui est crucial car cela permet une évaluation plus fiable et statistiquement significative des performances. Cet EA prouve sa robustesse grâce à des performances constantes dans diverses conditions de marché.

Philosophie de trading et gestion des risques

Tous les EAs que je développe respectent des principes stricts de gestion des risques :

Utilisation systématique du Stop Loss (SL) et du Take Profit (TP), basés sur un ratio fixe risque/récompense (R:R) ou un Stop Loss suiveur (Trailing SL).

Une seule position par actif à la fois.

Entièrement automatisé, mais possibilité de gérer manuellement les trades sans perturber son fonctionnement.

Stratégie principale : Breakout.

Actifs recommandés : EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, XAUUSD, BTCUSD.

Compatible avec plusieurs brokers et firmes de trading prop.

Fermeture automatique des trades avant le week-end.

Timeframe recommandé : H1.

Capital minimum : 500 $.

Effet de levier recommandé : 1:20 ou plus.

Type de compte : Netting ou Hedging



Remarque : Ajustez votre capital et votre levier pour garantir une marge suffisante.

Installation

Ajoutez l’EA sur un graphique H1 de l’actif choisi.

Activez l’option AutoTrading pour lancer l’EA.

Utilisez un VPS pour assurer un fonctionnement continu 24h/24 et 7j/7 (fortement recommandé).



