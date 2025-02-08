Storm Break EA MT5

Presentazione di Storm Breakout EA MT5

Questo è un EA potente progettato per massimizzare i profitti e ridurre al minimo i rischi. È ottimizzato per identificare opportunità di trading ad alta probabilità con una precisione, una performance e una coerenza impressionanti. Cattura le principali tendenze del mercato e opera su più classi di asset, comprese coppie di valute, oro e Bitcoin. Questo è dimostrato dai dati di backtesting degli ultimi 18 anni. Di conseguenza, questo EA non è sovradattato a un singolo asset. Inoltre, i risultati di diversi asset si completano a vicenda, garantendo stabilità e resilienza contro le fluttuazioni estreme del mercato.

Uno dei principali vantaggi di questo EA è l’elevato numero di operazioni (~10.000), un aspetto cruciale in quanto fornisce una valutazione delle prestazioni più affidabile dal punto di vista statistico. Questo EA dimostra la sua robustezza grazie a prestazioni costanti in diverse condizioni di mercato.

Filosofia di trading e gestione del rischio

Ogni EA che sviluppo segue rigorosi principi di gestione del rischio:

  • Utilizza sempre Stop Loss (SL) e Take Profit (TP) basati su un rapporto rischio/rendimento fisso (R:R) o su uno Stop Loss mobile (Trailing SL).
  • Solo una posizione per asset alla volta.
  • Completamente automatizzato, ma puoi gestire manualmente le operazioni senza compromettere la funzionalità principale dell’EA.
30% DI SCONTO! Storm Break EA MT5 – Acquista per $259 → $181 e sconto sul noleggio fino al 15/09/2025!
Dettagli e raccomandazioni
  • Strategia principale: Breakout.
  • Asset consigliati: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, XAUUSD, BTCUSD.
  • Compatibile con più broker e prop firm.
  • Chiusura automatica delle operazioni prima del fine settimana.
  • Timeframe consigliato: H1.
  • Capitale minimo: 500 $.
  • Leva consigliata: 1:20 o superiore.
  • Tipo di conto: Netting o Hedging
  • Nota: Adatta il tuo capitale e la leva in base alla necessità di margine.

Configurazione

  • Aggiungi l’EA a un grafico H1 dell’asset scelto.
  • Abilita AutoTrading per avviare l’EA.
  • Usa un VPS per garantire il funzionamento continuo 24/7 (altamente consigliato).


