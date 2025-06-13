Dashboard Scanner Kalman MT5





Pano Tarayıcısı Kalman – Çoklu Çift, Çoklu Zaman Dilimi Tarayıcısı





Kalman Filtre Teknolojisini Kullanarak Akıllı Trend Algılama İçin Hepsi Bir Arada Tarayıcı





Pano Tarayıcısı Kalman, trend yönünü, sinyal seviyelerini ve trend gücünü birden fazla zaman dilimi ve birden fazla sembolde aynı anda izlemek için tasarlanmış, değiştirilmiş Kalman Filtre Trend Seviyeleri algoritmasına dayalı gelişmiş bir tarayıcıdır.





İster scalper, ister swing trader, ister trend takipçisi olun – bu pano piyasa koşullarının gerçek zamanlı kuşbakışı görünümünü sunarak daha hızlı ve daha doğru işlem kararları almanıza yardımcı olur.





Temel Özellikler

1. Kalman Tabanlı Trend Analizi

Fiyat hareketlerine dinamik olarak uyum sağlamak, trendleri yumuşatırken gürültüyü azaltmak için Kalman filtresini kullanır. Bu, trend seviyelerinin ve eksenel bölgelerin doğru bir şekilde tanımlanmasını sağlar. 2. Destek ve Direnç Algılama

- Kalman filtreli fiyat hareketine göre temel destek ve direnç seviyelerini otomatik olarak hesaplar.

- Fiyatın geçtiği veya yeniden test ettiği seviyeleri vurgulayarak olası işlem kurulumları için hızlı karar almayı sağlar.

3. Çoklu Sembol ve Çoklu Zaman Dilimi Pano

- Tek bir sezgisel arayüzde birden fazla sembolün ve zaman diliminin durumunu görüntüler.

- Net görsel göstergeler şunları gösterir:

Geçiş seviyeleri: Fiyatın önemli destek/direnç bölgelerini aşması.

Yeniden test seviyeleri: Fiyatın bu bölgeleri yeniden ziyaret etmesi ve geçerliliğini doğrulaması.

4. Gerçek Zamanlı Uyarılar

- Bir geçiş veya yeniden test gerçekleştiğinde gerçek zamanlı uyarılar (ekranda, e-postada veya anında bildirim) sağlar.

- Uyarılar, hassas izleme için sembol, zaman dilimi ve eylem türünü içerir.

5. Özelleştirilebilir Filtreler

- Trend seviyelerine ve destek-direnç hesaplamalarına duyarlılık için eşikler ayarlamanıza olanak tanır. - Stratejinize göre belirli zaman dilimlerine veya ilgi çekici sembollere odaklanın.

6. Görsel İçgörüler

- Hızlı kavrama için renk kodlu sinyaller:

Boğa geçişleri/yeniden testler için yeşil.

Ayı geçişleri/yeniden testler için kırmızı.

7. Birden Fazla Strateji için Ölçeklenebilir

İster kopuşlar, ister yeniden testler veya trend devamları ile işlem yapın, Dashboard Scanner Kalman ihtiyaçlarınıza uyum sağlayarak benzersiz bir esneklik sunar.





Nasıl Çalışır

1. Kalman filtresi fiyat verilerini işler, trend seviyelerini ve önemli destek-direnç bölgelerini belirler.

2. Gösterge paneli seçili sembollerden ve zaman dilimlerinden verileri toplar ve bunları okunması kolay bir ızgarada görüntüler.

3. Gerçek zamanlı izleme, olası işlem kurulumları hakkında anında bilgilendirilmenizi sağlar:

- Geçiş olayları: Fiyat destek/direnç seviyelerini kırdığında güçlü trend momentumu.

- Yeniden test olayları: Fiyat devam etmeden önce seviyeleri yeniden ziyaret ettiğinde seviyelerin doğrulanması.





İdeal

- Birden fazla çifti ve zaman dilimini aynı anda izlemek için etkili bir yol arayan yatırımcılar.

- Girişler ve çıkışlar için yüksek olasılıklı bölgeleri belirlemede kesinliğe değer verenler.

- Sağlam destek-direnç çerçevelerine güvenen scalper'lar, swing yatırımcıları ve trend takipçileri.





Sonuç

Dashboard Scanner Kalman, son teknoloji Kalman filtreleme tekniklerini sağlam bir destek-direnç stratejisiyle birleştirmek isteyen yatırımcılar için olmazsa olmaz bir araçtır. Sürekli grafik değiştirme ihtiyacını ortadan kaldırarak, karlı fırsatları netlik ve kesinlikle belirlemek için kolaylaştırılmış bir yaklaşım sunar.