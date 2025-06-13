Dashboard Scanner Kalman MT5


Pano Tarayıcısı Kalman – Çoklu Çift, Çoklu Zaman Dilimi Tarayıcısı

Kalman Filtre Teknolojisini Kullanarak Akıllı Trend Algılama İçin Hepsi Bir Arada Tarayıcı

Pano Tarayıcısı Kalman, trend yönünü, sinyal seviyelerini ve trend gücünü birden fazla zaman dilimi ve birden fazla sembolde aynı anda izlemek için tasarlanmış, değiştirilmiş Kalman Filtre Trend Seviyeleri algoritmasına dayalı gelişmiş bir tarayıcıdır.

İster scalper, ister swing trader, ister trend takipçisi olun – bu pano piyasa koşullarının gerçek zamanlı kuşbakışı görünümünü sunarak daha hızlı ve daha doğru işlem kararları almanıza yardımcı olur.

Temel Özellikler
1. Kalman Tabanlı Trend Analizi
Fiyat hareketlerine dinamik olarak uyum sağlamak, trendleri yumuşatırken gürültüyü azaltmak için Kalman filtresini kullanır. Bu, trend seviyelerinin ve eksenel bölgelerin doğru bir şekilde tanımlanmasını sağlar. 2. Destek ve Direnç Algılama
- Kalman filtreli fiyat hareketine göre temel destek ve direnç seviyelerini otomatik olarak hesaplar.
- Fiyatın geçtiği veya yeniden test ettiği seviyeleri vurgulayarak olası işlem kurulumları için hızlı karar almayı sağlar.
3. Çoklu Sembol ve Çoklu Zaman Dilimi Pano
- Tek bir sezgisel arayüzde birden fazla sembolün ve zaman diliminin durumunu görüntüler.
- Net görsel göstergeler şunları gösterir:
Geçiş seviyeleri: Fiyatın önemli destek/direnç bölgelerini aşması.
Yeniden test seviyeleri: Fiyatın bu bölgeleri yeniden ziyaret etmesi ve geçerliliğini doğrulaması.
4. Gerçek Zamanlı Uyarılar
- Bir geçiş veya yeniden test gerçekleştiğinde gerçek zamanlı uyarılar (ekranda, e-postada veya anında bildirim) sağlar.
- Uyarılar, hassas izleme için sembol, zaman dilimi ve eylem türünü içerir.
5. Özelleştirilebilir Filtreler
- Trend seviyelerine ve destek-direnç hesaplamalarına duyarlılık için eşikler ayarlamanıza olanak tanır. - Stratejinize göre belirli zaman dilimlerine veya ilgi çekici sembollere odaklanın.
6. Görsel İçgörüler
- Hızlı kavrama için renk kodlu sinyaller:
Boğa geçişleri/yeniden testler için yeşil.
Ayı geçişleri/yeniden testler için kırmızı.
7. Birden Fazla Strateji için Ölçeklenebilir
İster kopuşlar, ister yeniden testler veya trend devamları ile işlem yapın, Dashboard Scanner Kalman ihtiyaçlarınıza uyum sağlayarak benzersiz bir esneklik sunar.

Nasıl Çalışır
1. Kalman filtresi fiyat verilerini işler, trend seviyelerini ve önemli destek-direnç bölgelerini belirler.
2. Gösterge paneli seçili sembollerden ve zaman dilimlerinden verileri toplar ve bunları okunması kolay bir ızgarada görüntüler.
3. Gerçek zamanlı izleme, olası işlem kurulumları hakkında anında bilgilendirilmenizi sağlar:
- Geçiş olayları: Fiyat destek/direnç seviyelerini kırdığında güçlü trend momentumu.
- Yeniden test olayları: Fiyat devam etmeden önce seviyeleri yeniden ziyaret ettiğinde seviyelerin doğrulanması.

İdeal
- Birden fazla çifti ve zaman dilimini aynı anda izlemek için etkili bir yol arayan yatırımcılar.
- Girişler ve çıkışlar için yüksek olasılıklı bölgeleri belirlemede kesinliğe değer verenler.
- Sağlam destek-direnç çerçevelerine güvenen scalper'lar, swing yatırımcıları ve trend takipçileri.

Sonuç
Dashboard Scanner Kalman, son teknoloji Kalman filtreleme tekniklerini sağlam bir destek-direnç stratejisiyle birleştirmek isteyen yatırımcılar için olmazsa olmaz bir araçtır. Sürekli grafik değiştirme ihtiyacını ortadan kaldırarak, karlı fırsatları netlik ve kesinlikle belirlemek için kolaylaştırılmış bir yaklaşım sunar.
Önerilen ürünler
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Göstergeler
STRICTLY FOR BOOM INDEX ONLY!!!!! Here I bring the Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 indicator. This indicator is made up of a combination of different trend indicators for entries and exits, for entries an orange arrow will paint on the chart below the current market and a red flag for closing of trades and it produces buy arrows only. When the orange arrow appears, it will appear along with it's sound to notify you. The 1H timeframe is recommended, don't use it anywhere else than on the 1H timefr
Ultimate Boom and Crash Spike Indicator
Hendrik Lodewyk Coetsee
Göstergeler
Ultimate Boom and Crash Indicator The Ultimate Boom and Crash Indicator is a cutting-edge tool developed by  Coetsee Digital , designed to identify potential spike opportunities in the market. Crafted for traders focusing on Deriv and Weltrade synthetic markets, this indicator is optimized to operate exclusively on the 3-minute (M3), 5-minute (M5), 15-minute (M15), 30-minute (M30), and 1-hour (H1) timeframes and supports only the following pairs: PainX 1200, PainX 999, PainX 800, PainX 600, Pai
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
Göstergeler
The trend is your friend! Look at the color of the indicator and trade on that direction. It does not  repaint. After each candle is closed, that's the color of the trend. You can focus on shorter faster trends or major trends, just test what's most suitable for the symbol and timeframe you trade. Simply change the "Length" parameter and the indicator will automatically adapt. You can also change the color, thickness and style of the lines. Download and give it a try! There are big movements w
Antique Trend
Nadiya Mirosh
Göstergeler
The Antique Trend Indicator is a revolutionary trend trading and filtering solution with all the important features of a trend tool built into one tool! The Antique Trend indicator is good for any trader, suitable for any trader both for Forex and binary options. There is no need to configure anything, everything has been perfected by time and experience, it works great during flats and trends. The Antique Trend indicator is a tool for technical analysis of financial markets, reflecting curren
FX Order Flow MT5
Carl Gustav Johan Ekstrom
5 (1)
Göstergeler
This powerful tool is engineered to transform the way traders analyze currency strength. Built for every experience level, it offers clear, actionable guidance on when to trade and in which direction. Its versatility extends across all currency-related symbols, including gold (XAU/USD) and bitcoin (BTC/USD). By delivering deep, data-driven insights, it empowers traders to make smarter, more confident decisions. Whether you're a beginner or a seasoned professional, this indicator equips you with
Riko Trend mt5
Nadiya Mirosh
Göstergeler
The Riko Trend indicator is a revolutionary trend trading and filtering solution with all the important features of a trend tool built into one tool! The Riko Trend indicator is good for any trader, suitable for any trader for both forex and binary options. You don’t need to configure anything, everything is perfected by time and experience, it works great during a flat and in a trend. The Riko Trend indicator is a technical analysis tool for financial markets that reflects the current price f
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Uzman Danışmanlar
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Gecko runs a simple, yet very effective, proven strategy.  It looks for important recent support and resistance levels and will trade the breakouts.  This is a "real" trading system, which means it will use a SL to protect the account.  It also means it will not use any dangerous techniques like martingale, grid or averaging down. The EA shows its
Visual Range Directional Force Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Göstergeler
Range Directional Force Indicator – Designed for You to Optimize! The Range Directional Force Indicator is a cutting-edge tool designed to empower traders by visualizing market dynamics and directional strength. Built to offer insights into market trends and reversals, this indicator is an invaluable asset for traders seeking precision in their strategies. However, it is important to note that this indicator is not optimized, leaving room for you to tailor it to your unique trading preferences.
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Göstergeler
L'indicatore SMC Venom Model BPR è uno strumento professionale per i trader che operano nell'ambito del concetto di Smart Money (SMC). Identifica automaticamente due modelli chiave sul grafico dei prezzi: FVG   (Fair Value Gap) è una combinazione di tre candele, in cui c'è un gap tra la prima e la terza candela. Forma una zona tra livelli in cui non c'è supporto di volume, il che spesso porta a una correzione dei prezzi. BPR   (Balanced Price Range) è una combinazione di due modelli FVG che for
Visual CrossPulse Dynamics Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Göstergeler
Visual CrossPulse Dynamics: Trade with the Market's True Rhythm Unlock a new level of market insight with Visual CrossPulse Dynamics, a sophisticated trading indicator designed to adapt to ever-changing volatility and reveal the true direction of the trend. Are you tired of indicators that lag in fast-moving markets or give false signals during consolidation? The Visual CrossPulse Dynamics indicator solves this problem by using an advanced, adaptive algorithm that intelligently adjusts to the m
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Uzman Danışmanlar
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Scaled vidya trends indicator
Ekaterina Saltykova
Göstergeler
Introducing to your attention the unique trading system/indicator "Scaled Vidya Trends", designed for dynamic scalp trading on trend volatility pairs hour + timeframes. Main features of Scaled Vidya Trends: -Multi-level market analysis: it works on H1, H2, H3 timeframes; -Uses the most popular currency pairs: EURUSD, GBPUSD, USDCAD. Brokers usually set one of the lowest spreads for these pairs; -Applies a scalping method based on local targets for signals; -Signals appears at the new open of
HMA Trend Professional MT5
Pavel Zamoshnikov
4.25 (4)
Göstergeler
Improved version of the free HMA Trend indicator (for MetaTrader 4) with statistical analysis. HMA Trend is a trend indicator based on the Hull Moving Average (HMA) with two periods. HMA with a slow period identifies the trend, while HMA with a fast period determines the short-term movements and signals in the trend direction. The main differences from the free version: Ability to predict the probability of a trend reversal using analysis of history data. Plotting statistical charts for analyzi
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Göstergeler
MT4 versiyonu  |  FAQ Owl Smart Levels Indicator , Bill Williams'ın gelişmiş fraktalları , piyasanın doğru dalga yapısını oluşturan Valable ZigZag ve kesin giriş seviyelerini gösteren Fibonacci seviyeleri gibi popüler piyasa analiz araçlarını içeren tek gösterge içinde eksiksiz bir ticaret sistemidir. pazara ve kar elde edilecek yerlere. Stratejinin ayrıntılı açıklaması Gösterge ile çalışma talimatı Baykuş Yardımcısı ticaretinde Danışman Yardımcısı Kullanıcıların özel sohbeti -> Satın aldıktan
Drawdown indicator
Pascal Marmugi
Göstergeler
# DRAWDOWN INDICATOR V4.0 - The Essential Tool to Master Your Trading ## Transform Your Trading with a Complete Real-Time Performance Overview In the demanding world of Forex and CFD trading, **knowing your real-time performance** isn't a luxury—it's an **absolute necessity**. The **Drawdown Indicator V4.0** is much more than a simple indicator: it's your **professional dashboard** that gives you a clear, precise, and instant view of your trading account status. --- ## Why This Indicator
Gioteen Volatility Index
Farhad Kia
Göstergeler
Gioteen Volatility Index (GVI) - your ultimate solution to overcoming market unpredictability and maximizing trading opportunities. This revolutionary indicator helps you in lowering your losing trades due to choppy market movements. The GVI is designed to measure market volatility, providing you with valuable insights to identify the most favorable trading prospects. Its intuitive interface consists of a dynamic red line representing the volatility index, accompanied by blue line that indicate
PZ Trend Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.8 (5)
Göstergeler
Capture every opportunity: your go-to indicator for profitable trend trading Trend Trading is an indicator designed to profit as much as possible from trends taking place in the market, by timing pullbacks and breakouts. It finds trading opportunities by analyzing what the price is doing during established trends. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Trade financial markets with confidence and efficiency Profit from established trends without getting whip
Backtesting Indicator
Minh Truong Pham
Göstergeler
Introduction to the Manual Backtesting Indicator on MQL5 The MetaTrader platform provides an excellent backtesting tool for evaluating Expert Advisors (EAs). However, when it comes to manually backtesting a strategy to assess its effectiveness, this tool has some limitations: You cannot manually draw zones or trend lines while in backtesting mode. You cannot switch timeframes to check time alignment. For example, if my strategy requires additional confirmation from a higher timeframe (HTF), this
Rainbow EA MT5
Jamal El Alama
Uzman Danışmanlar
Description : Rainbow EA MT5 is a simple Expert advisor based on   Rainbow MT5 indicator witch is based on Moving average with period 34. The indicator is incorporated in the EA, therefore, it is not required for the EA to operate, but if you wish, you can download it from   my product page . The Expert Advisor settings are as follows : Suitable for Timeframes up to H1 The parameters below can be set according to your trading rules. StopLoss ( Stop Loss in pips) TakeProfit ( Take Profit in pips
Scalping PullBack Signal
Quang Huy Quach
Göstergeler
1. Overview The Scalping PullBack Signal indicator is a powerful technical analysis tool designed to help traders identify scalping opportunities based on potential pullback and reversal signals. This tool is particularly useful on lower timeframes (below 15 minutes) but can also be applied on higher timeframes for longer-term trades. This indicator integrates several key analytical components, providing a comprehensive view of trends and potential entry/exit points, helping you make quick and e
FREE
Max Min Delta Indicator
TitanScalper
Göstergeler
Max Min Delta Indicator - Market Volume Imbalance Analysis Gain Deeper Insights into Market Volume Imbalance with Delta Analysis What is the Max Min Delta Indicator? The Max Min Delta Indicator is a powerful market volume analysis tool that visually represents maximum and minimum delta values using a histogram. It helps traders identify market strength, weakness, absorption, and aggressive buying/selling activity with precision. Key Features Histogram Visualization: Displays Max Delta (Green) an
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Göstergeler
Premium seviye, %80'den fazla doğru tahmin doğruluğuna sahip benzersiz bir göstergedir! Bu gösterge en iyi Ticaret Uzmanları tarafından iki aydan uzun süredir test edilmiştir! Yazarın göstergesini başka hiçbir yerde bulamazsınız! Ekran görüntülerinden bu aracın doğruluğunu kendiniz görebilirsiniz! 1, sona erme süresi 1 mum olan ikili opsiyon ticareti için harikadır. 2 tüm döviz çiftleri, hisse senetleri, emtialar, kripto para birimleri üzerinde çalışır Talimatlar: Kırmızı ok göründüğü an
Provided Trend
Nadiya Mirosh
Göstergeler
Provided Trend is a complex signal formation indicator. As a result of the work of internal algorithms, you can see only three types of signals on your chart. The first is a buy signal, the second is a sell signal, and the third is a market exit signal. Options: CalcFlatSlow - The first parameter that controls the main function of splitting the price chart into waves. CalcFlatFast - The second parameter that controls the main function of splitting the price chart into waves. CalcFlatAvg - Para
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Göstergeler
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
New Awesome Oscillator Mt5
Nikolay Kositsin
Göstergeler
Awesome Oscillator by Bill Williams with the ability to fine-tune and replace the averaging algorithms of the indicator, which significantly expands the possibilities of using this oscillator in algorithmic trading and brings it closer in its properties to such an indicator as the MACD. To reduce price noise, the final indicator is processed with an additional Smooth averaging. The indicator has the ability to give alerts, send mail messages and push signals when the direction of movement of th
Heiken Ashi Candle Color Change Alerts Serie MT5
Boris Armenteros
5 (1)
Göstergeler
Be notified of every color change of Heiken Ashi (HA) candles. The indicator will trigger past and new signals every time that HA candles change their colors. ( Note : this tool is based on the code of Heiken Ashi indicator developed by MetaQuotes Software Corp.) Features The signals are triggered at closing of last bar/opening of a new bar; Any kind of alerts can be enabled: Dialog Box, Email message, SMS notifications for smartphones and tablets, and Sound alerts; By default, up arrows are pl
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
Göstergeler
The volume profile indicator of the market + a smart oscillator. It works on almost all instruments-currency pairs, stocks, futures, cryptocurrency, on real volumes and on tick ones. You can set both the automatic definition of the profile range, for example, for a week or a month, etc., and set the range manually by moving the boundaries (two vertical lines red and blue). It is shown as a histogram. The width of the histogram at this level means, conditionally, the number of transactions condu
Advanced Trading Chaos
Sergei Gurov
5 (1)
Göstergeler
Advanced Trading Chaos  The main purpose of the indicator is to help the trader detect the signals described by Bill Williams in his books to make a quick and correct trading decision. 1)Bullish/Bearish Reversal Bar(BDB) 2) Divergent Bar(DB) 3) Second Sage Signal — the third consecutive Awesome Oscillator bar  4) Working fractals (Fractals that worked above/below the red forehead  5) Three bar coloring modes 5.1) Coloring of bars according to the AO indicator (Including the squatting bar) 5.2
Global Markets ExpertAdvisor
Gabriel Leite Nunes
Uzman Danışmanlar
This is my first ExpertAdvisor, but it came along with more than 7 years in experience trading Forex , Crypto and Index.                                                                                SHEERAN: The Advanced Multi-Timeframe EA for Dynamic and Adaptive Trading   EA SHEERAN, is designed for traders who demand precision, flexibility, and reliability across multiple timeframes. Whether you’re targeting short-term gains on the M30 chart or looking for sustained moves on the H4, this E
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
Göstergeler
The new update makes this indicator a complete tool for studying, analyzing and operating probabilistic patterns. It includes: On-chart Multi-asset percentage monitor. Configurable martingales. Twenty-one pre-configured patterns, including Mhi patterns and C3. An advanced pattern editor to store up to 5 custom patterns. Backtest mode to test results with loss reports. Trend filter. Hit operational filter. Martingale Cycles option. Various types of strategies and alerts. Confluence between patter
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.99 (75)
Göstergeler
Bu göstergeyi satın alan herkese aşağıdaki ekstra içerikler ücretsiz olarak sunulmaktadır: Her işlemi otomatik olarak yöneten, Stop Loss ve Take Profit seviyelerini ayarlayan ve işlemleri strateji kurallarına göre kapatan özel yardımcı araç: "Bomber Utility" Göstergenin farklı varlıklar üzerinde kullanılmasına yönelik ayar dosyaları (set dosyaları) Bomber Utility için 3 farklı modda kullanım sunan ayar dosyaları: "Minimum Risk", "Dengeli Risk" ve "Bekle-Gör Stratejisi" Bu ticaret stratejisini hı
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.67 (46)
Göstergeler
Bu indikatörü satın alırsanız, Profesyonel Trade Manager’ımı  + EA ÜCRETSİZ olarak alacaksınız. Öncelikle, bu Ticaret Sistemi'nin Non-Repainting, Non-Redrawing ve Non-Lagging Göstergesi olduğunu vurgulamak önemlidir, bu da hem manuel hem de robot ticareti için ideal hale getirir. Online kurs, kılavuz ve ön ayarları indir. "Smart Trend Trading System MT5", yeni ve deneyimli tüccarlar için özelleştirilmiş kapsamlı bir ticaret çözümüdür. 10'dan fazla premium göstergeyi birleştiriyor ve 7'den fazla
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.9 (29)
Göstergeler
*** Entry In The Zone ve SMC Multi Timeframe, Smart Money Concepts (SMC) çerçevesine dayalı olarak geliştirilmiş gerçek zamanlı bir piyasa analiz aracıdır. Entry In The Zone ve SMC Multi Timeframe, yatırımcıların piyasa yapısını daha sistematik ve net bir şekilde analiz etmelerine yardımcı olmak, işlem verimliliğini artırmak ve stratejiniz için uzun vadeli sürdürülebilirlik yaratmak amacıyla geliştirilmiştir. Bu araç, Smart Money Concepts (SMC) çerçevesine dayanmaktadır. Birden fazla zaman dilim
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
5 (1)
Göstergeler
Gold Sniper Scalper Pro - MetaTrader 5'te Altın (XAU/USD) Ticaret Sistemi Ciddi yatırımcı için: Altın ticaretine, birden fazla piyasa analiz faktörünü birleştiren, yapılandırılmış, veriye dayalı bir metodoloji ile yaklaşın. Bu araç, Altın ticaret analizinizi desteklemek için üretilmiştir. Sınırlı Fiyat Fırsatı Bu, fiyat artmadan Gold Sniper Scalper Pro'ya sahip olma şansıdır.  Ürün fiyatı, sonraki her 10 satın alma işleminden sonra $50 artacaktır. Son Fiyat: $498 Analitik Avantajınızı Tanımlaya
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (1)
Göstergeler
Smart Stop Indicator – Stop-loss düzeylerini doğrudan grafikte akıllı ve hassas şekilde belirleyin Genel Bakış Smart Stop Indicator, stop-loss seviyesini tahmin ederek veya sezgilere güvenerek değil, net ve sistematik bir şekilde belirlemek isteyen traderlar için özel olarak geliştirilmiştir. Bu araç, klasik price-action mantığını (yükselen tepeler, düşen dipler) modern breakout algılama ile birleştirerek bir sonraki mantıklı stop seviyesini belirler. Trendlerde, yatay piyasalarda veya hızlı k
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.25 (24)
Göstergeler
Öncelikle belirtmek gerekir ki bu Ticaret Göstergesi Yeniden Çizim Yapmaz, Gecikmez ve Gecikme Göstermez, bu da hem manuel hem de robot ticareti için ideal hale getirir. Kullanıcı kılavuzu: ayarlar, girişler ve strateji. Atom Analisti, Piyasada Daha İyi Bir Avantaj Bulmak İçin Fiyatın Gücünü ve Momentumunu Kullanan PA Fiyat Hareketi Göstergesidir. Gürültüleri ve Yanlış Sinyalleri Kaldırmaya ve Ticaret Potansiyelini Artırmaya Yardımcı Olan Gelişmiş Filtrelerle Donatılmıştır. Birden fazla katmanl
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (26)
Göstergeler
FX Power: Daha Akıllı Ticaret Kararları için Para Birimlerinin Gücünü Analiz Edin Genel Bakış FX Power , her piyasa koşulunda başlıca para birimlerinin ve altının gerçek gücünü anlamak için vazgeçilmez bir araçtır. Güçlü para birimlerini alıp zayıf olanları satarak, FX Power ticaret kararlarınızı basitleştirir ve yüksek olasılıklı fırsatları ortaya çıkarır. İster trendlere sadık kalın ister Delta'nın aşırı değerlerini kullanarak tersine dönüşleri öngörün, bu araç ticaret tarzınıza mükemmel bir
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (97)
Göstergeler
Trend Göstergesi, Trend Alım Satım ve Filtreleme için Çığır Açan Benzersiz Çözüm, Tüm Önemli Trend Özellikleriyle Tek Bir Araç İçinde Yerleştirildi! Forex, emtialar, kripto para birimleri, endeksler ve hisse senetleri gibi tüm sembollerde/araçlarda kullanılabilen %100 yeniden boyamayan çoklu zaman çerçevesi ve Çoklu para birimi göstergesidir. Trend Screener, grafikte noktalarla ok trend sinyalleri sağlayan etkili bir trend trend göstergesidir. Trend analizörü göstergesinde bulunan özellikler: 1.
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Göstergeler
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (20)
Göstergeler
Size mükemmel bir teknik gösterge olan Grabber’ı tanıtıyorum. Bu araç, kullanıma hazır bir “her şey dahil” işlem stratejisi olarak çalışır. Tek bir yazılım kodu içinde güçlü piyasa teknik analiz araçları, işlem sinyalleri (oklar), uyarı işlevleri ve push bildirimleri entegre edilmiştir. Bu göstergeyi satın alan herkes aşağıdaki hediyeleri ücretsiz olarak alır: Açık emirleri otomatik yönetmek için Grabber Yardımcı Aracı Kurulum, yapılandırma ve nasıl işlem yapılacağını adım adım anlatan video kıl
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.81 (21)
Göstergeler
Support And Resistance Screener, MetaTrader için tek bir gösterge içinde birden fazla araç sağlayan tek bir Düzey göstergesindedir. Kullanılabilir araçlar şunlardır: 1. Piyasa Yapısı Eleme Aracı. 2. Geri Çekilme Bölgesi Boğa. 3. Geri Çekilme Bölgesi Ayı. 4. Günlük Pivot Noktaları 5. haftalık Pivot Noktaları 6. aylık Pivot Puanları 7. Harmonik Modele ve hacme dayalı Güçlü Destek ve Direnç. 8. Banka Seviyesi Bölgeleri. SINIRLI SÜRELİ TEKLİF : YG Destek ve Direnç Göstergesi sadece 50 $ ve ömür boyu
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.86 (21)
Göstergeler
FX Volume: Bir Broker’ın Perspektifinden Gerçek Piyasa Duyarlılığını Deneyimleyin Kısa Özet Trading yaklaşımınızı bir adım öteye taşımak ister misiniz? FX Volume , perakende traderlar ile brokerların nasıl konumlandığını gerçek zamanlı olarak sunar—COT gibi gecikmeli raporlardan çok daha önce. İster istikrarlı kazançları hedefliyor olun, ister piyasada daha güçlü bir avantaj arayın, FX Volume önemli dengesizlikleri belirlemenize, kırılmaları (breakout) doğrulamanıza ve risk yönetiminizi iyileş
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (10)
Göstergeler
FX Levels: Tüm Piyasalar İçin Son Derece Hassas Destek ve Direnç Hızlı Bakış Döviz kurları, endeksler, hisseler veya emtialar gibi herhangi bir piyasada güvenilir destek ve direnç seviyeleri belirlemek mi istiyorsunuz? FX Levels geleneksel “Lighthouse” yöntemini ileri düzey bir dinamik yaklaşımla birleştirerek neredeyse evrensel bir doğruluk sağlar. Gerçek broker deneyimimize ve otomatik günlük güncellemeler ile gerçek zamanlı güncellemelerin birleşimine dayalı olarak, FX Levels size dönüş nok
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Göstergeler
Trend Ai göstergesi, trend tanımlamasını işlem yapılabilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek bir yatırımcının piyasa analizini geliştirecek harika bir araçtır. Bu gösterge, kullanıcıların forex piyasasının karmaşıklıklarında güvenle ve hassasiyetle yol almalarını sağlar. Birincil sinyallerin ötesinde, Trend Ai göstergesi geri çekilmeler veya düzeltmeler sırasında ortaya çıkan ikincil giriş noktalarını belirleyerek, yatırımcıların belirlenen trend içindeki fiyat düzeltmele
TPTSyncX
Arief
Göstergeler
ÜCRETSİZ AUX Göstergesini, EA desteğini ve tam kılavuzu alın, lütfen ziyaret edin – https://www.mql5.com/en/blogs/post/763955 Trend'i Belirle. Deseni Oku. Girişi Zamanla. 30 Saniyede 3 Adım! Kolayca işlem yapın — analiz gerektirmez, Akıllı yardımcınız iş akışınızı basitleştirmeye hazır Artık grafik yüklemesi yok. Akıllı yönelim tespiti ile güvenle işlem yapın. Tüm para birimleri, kripto, hisse senetleri, metaller, endeksler ve herhangi bir zaman dilimi ile uyumludur. Sadece tıklayın ve yürütün
FX Dynamic MT5
Daniel Stein
5 (4)
Göstergeler
FX Dynamic: Özelleştirilebilir ATR Analiziyle Volatilite ve Trendleri Takip Edin Genel Bakış FX Dynamic , ortalama gerçek aralık (ATR) hesaplamalarını kullanarak günlük ve gün içi volatilite hakkında rakipsiz bilgiler sağlayan güçlü bir araçtır. 80%, 100%, 130% gibi net volatilite eşikleri ayarlayarak, piyasa olağan hareketlerinin ötesine geçtiğinde hızlı şekilde uyarı alabilir ve potansiyel kazanç fırsatlarını süratle tespit edebilirsiniz. FX Dynamic , brokerınızın zaman dilimine uyum sağlaya
Atbot
Zaha Feiz
4.62 (55)
Göstergeler
AtBot: Come funziona e come usarlo ### Come funziona L'indicatore "AtBot" per la piattaforma MT5 genera segnali di acquisto e vendita utilizzando una combinazione di strumenti di analisi tecnica. Integra la Media Mobile Semplice (SMA), la Media Mobile Esponenziale (EMA) e l'indice di Gamma Vero Medio (ATR) per identificare opportunità di trading. Inoltre, può utilizzare le candele Heikin Ashi per migliorare la precisione dei segnali. Lascia una recensione dopo l'acquisto e ricevi un regalo bonu
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
Göstergeler
SuperScalp Pro  — Hibrit Supertrend Scalper SuperScalp Pro, klasik Supertrend kavramını genişleterek bir hibrit scalping aracına dönüştürür; çoklu zaman dilimlerinde (M1–H1) kısa-orta vadeli kurulumlar için tasarlanmıştır. Göstergede görsel olarak sezilebilir bir Supertrend bandı ile birden fazla isteğe bağlı onay metriği birleştirilerek yüksek olasılıklı girişler sağlanırken risk yönetimi basit tutulur: stop loss ve take profit seviyeleri ATR’den dinamik olarak hesaplanır ve doğrudan grafik üze
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
Göstergeler
Yeni Nesil Otomatik Arz ve Talep Bölgeleri. Her Grafikte Çalışan Yeni ve Yenilikçi Algoritma. Tüm Bölgeler Piyasanın Fiyat Hareketine Göre Dinamik Olarak Oluşturulmaktadır. İKİ TÜR UYARI --> 1) FİYAT BİR BÖLGEYE ÇIKTIĞINDA 2) YENİ BİR BÖLGE OLUŞTURDUĞUNDA Bir tane daha işe yaramaz gösterge almazsın. Kanıtlanmış Sonuçlarla eksiksiz bir Ticaret Stratejisi elde edersiniz.     Yeni özellikler:     Fiyat Arz/Talep Bölgesine ulaştığında uyarılar     Yeni bir Arz/Talep Bölgesi oluşturulduğunda
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Göstergeler
Ne kadar harika geriye dönük testler, canlı hesap performans kanıtları ve her yerde fantastik istatistikler sunan bir alım satım göstergesi aldınız, ancak onu kullandıktan sonra hesabınızı **patlatmakla mı sonuçlandınız?** Bir sinyale tek başına güvenmemelisiniz, öncelikle neden ortaya çıktığını bilmeniz gerekir ve RelicusRoad Pro bunu en iyi şekilde yapar! Kullanım Kılavuzu + Stratejiler + Eğitim Videoları + VIP Erişimli Özel Grup + Mobil Sürüm Mevcut Piyasaya Bakmanın Yeni Bir Yolu RelicusR
Support Resistance Breakout MT5
Temitayo Lawal
Göstergeler
This indicator uses support and resistance, volume and some special formula to calculate the volume to filter the candles. If the volume reaches a specific value, And at the same time, Candle breaks the support/resistance line, There would be a signal and we can enter the market. Signals appear when the current candle closes. then you can enter the trade when a new candle appears. Please don't forget to follow your money management plan. MT4 Version Support/Resistance Breakout MT4 :   https:/
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
Göstergeler
Basitçe söylemek gerekirse, mevcut mum çubuğunun yanında “pip” olarak bilinen beyaz sayıların hareketi görünmeye başladığında işlem yapmaya başlayabilirsiniz. Beyaz “pip”ler, bir alım veya satım işleminin şu anda aktif olduğunu ve beyaz renkleriyle belirtildiği gibi doğru yönde ilerlediğini gösterir. Beyaz pip hareketi durduğunda ve sabit yeşil renge dönüştüğünde, bu mevcut ivmenin sona erdiğini gösterir. Sayıların yeşil rengi, alım veya satım işlemiyle elde edilen toplam kârı “pip” cinsinden t
Gold Indicator MT5
MQL TOOLS SL
Göstergeler
Step into the world of Forex trading with confidence, clarity, and precision using Gold Indicator a next-generation tool engineered to take your trading performance to the next level. Whether you’re a seasoned professional or just beginning your journey in the currency markets, Gold Indicator equips you with powerful insights and help you trade smarter, not harder. Built on the proven synergy of three advanced indicators, Gold Indicator focuses exclusively on medium and long-term trends elimina
IX Power MT5
Daniel Stein
4.9 (10)
Göstergeler
IX Power: Endeksler, Emtialar, Kripto Paralar ve Forex Piyasaları için İçgörüler Genel Bakış IX Power , endeksler, emtialar, kripto paralar ve forex sembollerinin gücünü analiz etmek için tasarlanmış çok yönlü bir araçtır. FX Power , tüm kullanılabilir döviz çiftlerinin verilerini kullanarak döviz çiftleri için maksimum doğruluk sağlarken, IX Power yalnızca temel sembolün piyasa verilerine odaklanır. Bu, IX Power 'ı forex dışındaki piyasalar için ideal ve daha basit forex analizleri için güven
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (135)
Göstergeler
Top indicator for MT5   providing accurate signals to enter a trade without repainting! It can be applied to any financial assets:   forex, cryptocurrencies, metals, stocks, indices .  Watch  the video  (6:22) with an example of processing only one signal that paid off the indicator! MT4 version is here It will provide pretty accurate trading signals and tell you when it's best to open a trade and close it. Most traders improve their trading results during the first trading week with the help of
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Göstergeler
TREND PRO'yu hemen satın alın ve bir başka gelişmiş trend göstergesini ücretsiz edinin Almak için özel mesaj yoluyla yazın. VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Ana işlevler: VERME OLMADAN doğru giriş sinyalleri! Bir sinyal belirirse, alakalı kalır! Bu, bir sinyal sağlayıp daha sonra onu değiştirebilen ve mevduatta fon kaybına yol açabilen yeniden çekme göstergelerinden önemli bir farktır. Artık pazara daha büyük bir olasılık ve doğrulukla girebilirsi
Trading System Double Trend MT5
Vitalyi Belyh
Göstergeler
Trading System Double Trend MT5 - çeşitli göstergelerden oluşan bağımsız bir işlem sistemidir. Genel trendin yönünü belirler ve fiyat hareketi yönünde sinyaller verir. Ölçeklendirme, gün içi veya hafta içi ticaret için kullanılabilir. Olasılıklar Herhangi bir zaman diliminde ve ticaret aracında (Forex, kripto para birimleri, metaller, hisse senetleri, endeksler) çalışır. Grafik yüklemeden bilgilerin basit görsel okunması Gösterge yeniden çizilmez ve sinyalleri tamamlamaz Yalnızca mum kapandığ
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Göstergeler
Easy Buy Sell is a market indicator for opening and closing positions. It becomes easy to track market entries with alerts. It indicates trend reversal points when a price reaches extreme values ​​and the most favorable time to enter the market. it is as effective as a Fibonacci to find a level but it uses different tools such as an algorithm based on ATR indicators and Stochastic Oscillator. You can modify these two parameters as you wish to adapt the settings to the desired period. It cannot
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Göstergeler
note: this indicator is for METATRADER4, if you want the version for METATRADER5 this is the link:  https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO recognizes a new TREND from the start, he never makes mistakes. The certainty of identifying a new TREND is priceless. DESCRIPTION TRENDMAESTRO identifies a new TREND in the bud, this indicator examines the volatility, volumes and momentum to identify the moment in which there is an explosion of one or more of these da
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Göstergeler
Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu gösterge benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özelliği ve yeni bir formülü bir araya getirdik. Bu güncelleme ile çift zaman dilimi dilimlerini gösterebileceksiniz. Yalnızca daha yüksek bir TF gösteremeyeceksiniz, aynı zamanda TF grafiğini ve ARTIK daha yüksek TF'yi de gösterebileceksiniz: YUVARLAK BÖLGELERİ GÖSTERMEK. Tüm Arz Talebi tüccarları buna bayılacak. :) Önemli Bilgiler Açıkland
Yazarın diğer ürünleri
Mirror Copier Client MT4
Agus Santoso
Yardımcı programlar
TİCARİ FOTOKOPİ MAKİNESİ - YATIRIMCI ŞİFRESİ - KOPYA TİCARET - MT4 x MT5 CROSS PLATFORM Not: Müşteri hesabının takip edeceği ana hesapta hem "Mirror Copier Master"a hem de ana hesabı takip edecek müşteri hesabında "Mirror Copier Client"a ihtiyacınız vardır. Bloglar : https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 NASIL ÇALIŞIR : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M MT4 Sürümü Usta : https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Müşteri: https://www.mql5.com/en/market/product/114843
Fast Scalper MT5
Agus Santoso
Uzman Danışmanlar
MT4 Sürümü : https://www.mql5.com/en/market/product/110557 MT5 Sürümü : https://www.mql5.com/en/market/product/110558 Canlı Sinyal : https://www.mql5.com/en/signals/2047369 Son Teknoloji "FAST SCALPER" Uzman Danışmanını Tanıtıyoruz: Küresel Piyasaların Gücünü Hassasiyet ve Yeterlilikle Serbest Bırakın Dinamik döviz ticareti alanında, eğrinin önünde kalmak, zeka ve teknolojinin eşsiz bir kombinasyonunu gerektirir. "FAST SCALPER" Uzman Danışmanı, dünya para birimlerinin gücüne dayanan yenilikç
Rebate Hunter
Agus Santoso
Uzman Danışmanlar
MT4 Sürümü : https://www.mql5.com/en/market/product/90950 MT5 Sürümü : https://www.mql5.com/en/market/product/93706 "Rebate Hunter" Uzman Danışman Açıklaması: Stratejik korunma ve ortalama teknikleri aracılığıyla maksimum getiri arayan bilgili yatırımcılar için titizlikle tasarlanmış son teknoloji bir araç olan "Rebate Hunter" Uzman Danışman'ı sunuyoruz. Bu gelişmiş algoritma, MetaTrader platformunda sorunsuz bir şekilde çalışır ve piyasa dalgalanmalarından yararlanmak ve kullanıcıları için ön
Hedging Breakout
Agus Santoso
Uzman Danışmanlar
MT4 Sürümü : https://www.mql5.com/en/market/product/104671 MT5 Sürümü : https://www.mql5.com/en/market/product/110506 Hedging Breakout Uzman Danışmanı, riskten korunma stratejileri aracılığıyla sağlam bir risk yönetimi uygularken piyasadaki çıkışlardan yararlanmak için tasarlanmış gelişmiş bir ticaret aracıdır. Bu EA, ticaret potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için artan piyasa likiditesinden yararlanarak optimum çıkış fırsatlarını belirlemek için titizlikle hazırlanmıştır. Bu uzman danışma
Mirror Copier Client MT5
Agus Santoso
5 (1)
Yardımcı programlar
TİCARİ FOTOKOPİ MAKİNESİ - YATIRIMCI ŞİFRESİ - KOPYA TİCARET - MT4 x MT5 CROSS PLATFORM Not: Müşteri hesabının takip edeceği ana hesapta hem "Mirror Copier Master"a hem de ana hesabı takip edecek müşteri hesabında "Mirror Copier Client"a ihtiyacınız vardır. Bloglar : https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 NASIL ÇALIŞIR : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M MT4 Sürümü Usta : https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Müşteri: https://www.mql5.com/en/market/product/114843
Rebate Hunter MT5
Agus Santoso
Uzman Danışmanlar
MT4 Sürümü : https://www.mql5.com/en/market/product/90950 MT5 Sürümü : https://www.mql5.com/en/market/product/93706 "Rebate Hunter" Uzman Danışman Açıklaması: Stratejik korunma ve ortalama teknikleri aracılığıyla maksimum getiri arayan bilgili yatırımcılar için titizlikle tasarlanmış son teknoloji bir araç olan "Rebate Hunter" Uzman Danışman'ı sunuyoruz. Bu gelişmiş algoritma, MetaTrader platformunda sorunsuz bir şekilde çalışır ve piyasa dalgalanmalarından yararlanmak ve kullanıcıları için ön
Supply and Demand Assistant
Agus Santoso
4.89 (19)
Yardımcı programlar
ÜCRETSİZ MT4 GÖSTERGESİ: https://www.mql5.com/en/market/product/125434 ÜCRETSİZ MT4 ASİSTANI: https://www.mql5.com/en/market/product/107986 Bu ücretsiz aracı beğendiyseniz lütfen 5 yıldızlı bir derecelendirme bırakın! Çok teşekkür ederim :) RALLY BASE RALLY (RBR), DROP BASE RALLY (DBR), DROP BASE DROP (DBD), RALLY BASE DROP (RBD), FAIR VALUE GAP (FVG) / IMBALANCE, HIDDEN BASE Finansal piyasaların dinamik dünyasında hassasiyet ve güvenle gezinmek için nihai aracınız olan "Arz ve Talep Asistanı
FREE
Mirror Copier Master MT5
Agus Santoso
5 (1)
Yardımcı programlar
TİCARİ FOTOKOPİ MAKİNESİ - YATIRIMCI ŞİFRESİ - KOPYA TİCARET - MT4 x MT5 CROSS PLATFORM Not: Müşteri hesabının takip edeceği ana hesapta hem "Mirror Copier Master"a hem de ana hesabı takip edecek müşteri hesabında "Mirror Copier Client"a ihtiyacınız vardır. Bloglar : https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 NASIL ÇALIŞIR : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M MT4 Sürümü Usta : https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Müşteri: https://www.mql5.com/en/market/product/114843
FREE
Averaging Assistant MT5
Agus Santoso
5 (1)
Yardımcı programlar
Bu ücretsiz aracı beğendiyseniz lütfen 5 yıldızlı bir derecelendirme bırakın! Çok teşekkür ederim :) "Risk Yönetimi Asistanı" Uzman Danışman Koleksiyonu, çeşitli piyasa koşullarında riski etkili bir şekilde yöneterek işlem stratejilerini geliştirmek için tasarlanmış kapsamlı bir araç paketidir. Bu koleksiyon, üç temel bileşenden oluşur: ortalama alma, değiştirme ve korunma uzman danışmanları, her biri farklı işlem senaryolarına göre uyarlanmış farklı avantajlar sunar. Bu EA, piyasadaki standar
FREE
Hedging Locking
Agus Santoso
Uzman Danışmanlar
MT4 Sürümü: https://www.mql5.com/en/market/product/99489 MT5 Sürümü: https://www.mql5.com/en/market/product/99490 Finansal piyasaların karmaşıklıklarını hassasiyet ve verimlilikle yönlendirmek için tasarlanmış gelişmiş bir araç olan uzman danışmanımız "Hedging Locking EA" ile tanışın. "Hedging Kilitleme EA", riski yönetmek ve getirileri en üst düzeye çıkarmak için pozisyonları aynı anda açıp kapatan stratejik bir yaklaşım olan Hedging Kilitleme yöntemini kullanır. "Hedging Locking EA" özünde
Gold Buster
Agus Santoso
Uzman Danışmanlar
MT4 Versiyonu : https://www.mql5.com/en/market/product/102622 MT5 Versiyonu : https://www.mql5.com/en/market/product/102624 "Gold Buster" EA ile tanışın: Yeni Nesil Dinamik Destek-Direnç ve Risk Yönetim Sistemi "Gold Buster" EA, finansal piyasalarda destek ve direnç seviyelerinin nasıl tanımlanıp kullanıldığını yeniden tanımlamak için açık pozisyon yönetimi ve risk analizi teknolojisindeki en son gelişmelerden yararlanarak otomatik ticaret sistemlerinin en son noktasını temsil eder. Bu devrim
Multi Pair Currency Strength MT5
Agus Santoso
1 (1)
Uzman Danışmanlar
MT4 Versiyonu : https://www.mql5.com/en/market/product/90091 MT5 Versiyonu : https://www.mql5.com/en/market/product/93707 "Çok Çiftli Döviz Gücü Ölçer" Uzman Danışmanı (EA), kapsamlı piyasa analizi ve sağlam risk yönetimi teknikleri yoluyla ticaret stratejilerini optimize etmek isteyen forex yatırımcıları için tasarlanmış gelişmiş bir ticaret aracıdır. Bu EA, mevcut açık pozisyonlara dayalı olarak farklı döviz çiftlerinin göreceli gücü ve zayıflığının net bir göstergesini sağlayan döviz gücü y
Gold Buster MT5
Agus Santoso
Uzman Danışmanlar
MT4 Versiyonu : https://www.mql5.com/en/market/product/102622 MT5 Versiyonu : https://www.mql5.com/en/market/product/102624 "Gold Buster" EA ile tanışın: Yeni Nesil Dinamik Destek-Direnç ve Risk Yönetim Sistemi "Gold Buster" EA, finansal piyasalarda destek ve direnç seviyelerinin nasıl tanımlanıp kullanıldığını yeniden tanımlamak için açık pozisyon yönetimi ve risk analizi teknolojisindeki en son gelişmelerden yararlanarak otomatik ticaret sistemlerinin en son noktasını temsil eder. Bu devrim
Mirror Copier Master MT4
Agus Santoso
5 (1)
Yardımcı programlar
TİCARİ FOTOKOPİ MAKİNESİ - YATIRIMCI ŞİFRESİ - KOPYA TİCARET - MT4 x MT5 CROSS PLATFORM Not: Müşteri hesabının takip edeceği ana hesapta hem "Mirror Copier Master"a hem de ana hesabı takip edecek müşteri hesabında "Mirror Copier Client"a ihtiyacınız vardır. Bloglar : https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 NASIL ÇALIŞIR : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M MT4 Sürümü Usta : https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Müşteri: https://www.mql5.com/en/market/product/114843
FREE
Hedging Assistant MT5
Agus Santoso
Yardımcı programlar
Bu ücretsiz aracı beğendiyseniz lütfen 5 yıldızlı bir derecelendirme bırakın! Çok teşekkür ederim :) "Risk Yönetimi Asistanı" Uzman Danışman Koleksiyonu, çeşitli piyasa koşullarında riski etkili bir şekilde yöneterek işlem stratejilerini geliştirmek için tasarlanmış kapsamlı bir araç paketidir. Bu koleksiyon, üç temel bileşenden oluşur: ortalama alma, değiştirme ve korunma uzman danışmanları, her biri farklı işlem senaryolarına göre uyarlanmış farklı avantajlar sunar. Bu EA, piyasadaki standar
FREE
Marti Lovers
Agus Santoso
Uzman Danışmanlar
MT4 Sürümü: https://www.mql5.com/tr/market/product/114590 MT5 Sürümü: https://www.mql5.com/tr/market/product/120764 "Marti Lovers" Uzman Danışmanı (EA), yüksek riskli stratejileri yönetebilen deneyimli yatırımcılar için tasarlanmış, gelişmiş ve agresif bir işlem sistemidir. Bu EA, birden fazla işlem mantığını tek bir güçlü araçta birleştirerek forex işlemlerine benzersiz ve dinamik bir yaklaşım sunar. Agresif yapısı göz önüne alındığında, "Marti Lovers", olası düşüşleri yönetmek ve stratejinin
Assistant MT5
Agus Santoso
Uzman Danışmanlar
MT4 Sürümü: https://www.mql5.com/tr/market/product/91340 MT5 Sürümü: https://www.mql5.com/tr/market/product/97828 Asistan — Manuel İşlem Yöneticisi (MT4) Bu sürüm SADECE MANUEL'dir. EA ilk işlemi açmaz. Girişleri kendiniz girersiniz; EA bunları yönetir: dinamik ortalama ızgarası, ortalama fiyattan uyarlanabilir TP, takip eden, çoklu çiftler Nedir Asistan (Manuel), manuel yatırımcılar için bir işlem yöneticisidir. Girişleri siz kontrol edersiniz; EA pozisyon yönetimini ve riski otomatikleştiri
Smart Trader MT5
Agus Santoso
5 (1)
Yardımcı programlar
MT4 Versiyonu : https://www.mql5.com/en/market/product/91169 MT5 Versiyonu : https://www.mql5.com/en/market/product/110193 "Akıllı Yatırımcı" ticaret asistanı uzman danışmanıyla tanışın - benzersiz uyarlanabilirliği ve son teknoloji risk yönetimi stratejileri nedeniyle dünya çapındaki profesyonel yatırımcıların güvendiği nihai araç. "Smart Trader"ın kalbinde, sürekli değişen piyasa koşullarına dinamik olarak uyum sağlamak üzere titizlikle tasarlanmış, devrim niteliğindeki risk yönetimi geçi
Marti Lovers MT5
Agus Santoso
Uzman Danışmanlar
MT4 Sürümü: https://www.mql5.com/tr/market/product/114590 MT5 Sürümü: https://www.mql5.com/tr/market/product/120764 "Marti Lovers" Uzman Danışmanı (EA), yüksek riskli stratejileri yönetebilen deneyimli yatırımcılar için tasarlanmış, gelişmiş ve agresif bir işlem sistemidir. Bu EA, birden fazla işlem mantığını tek bir güçlü araçta birleştirerek forex işlemlerine benzersiz ve dinamik bir yaklaşım sunar. Agresif yapısı göz önüne alındığında, "Marti Lovers", olası düşüşleri yönetmek ve stratejinin
Virtual Reality MT5
Agus Santoso
5 (2)
Uzman Danışmanlar
MT4 Versiyonu : https://www.mql5.com/en/market/product/103400 MT5 Versiyonu : https://www.mql5.com/en/market/product/103401 Sanal Gerçeklik Uzman Danışmanı (EA), finansal piyasalarda pozisyonları yürütürken marj kullanımını optimize etmek için tasarlanmış gelişmiş bir ticaret aracıdır. Benzersiz stratejisi iki aşamalı bir süreci içerir: marj gereksinimlerini en aza indirmeyi amaçlayan sanal bir pozisyonun başlatılması ve ardından buna karşılık gelen gerçek bir pozisyon. İşte Sanal Gerçeklik
Trade Advisor MT4
Agus Santoso
3 (1)
Yardımcı programlar
Trade Advisor: Grafiği Ustalaşmak Profesyonel Yatırımcılar için En İyi Uzman Danışman (EA) Asistanı VERSİYON MT4 Sürümü | MT5 Sürümü | Bloglar v.3.0 - Telegram Bot Entegrasyonu Not: MT4 sürümü MT5 sürümünden daha hafiftir Trade Advisor: Grafiği Ustalaşmak Trade Advisor, yatırımcılar için temel piyasa analiz araçlarını ve kusursuz işlevselliği entegre ederek ticaret stratejilerini geliştirmek için tasarlanmış gelişmiş bir ticaret asistanıdır. Trade Advisor'ı yatırımcılar için güçlü bir var
Averaging Assistant MT4
Agus Santoso
Yardımcı programlar
Bu ücretsiz aracı beğendiyseniz lütfen 5 yıldızlı bir derecelendirme bırakın! Çok teşekkür ederim :) "Risk Yönetimi Asistanı" Uzman Danışman Koleksiyonu, çeşitli piyasa koşullarında riski etkili bir şekilde yöneterek işlem stratejilerini geliştirmek için tasarlanmış kapsamlı bir araç paketidir. Bu koleksiyon, üç temel bileşenden oluşur: ortalama alma, değiştirme ve korunma uzman danışmanları, her biri farklı işlem senaryolarına göre uyarlanmış farklı avantajlar sunar. Bu EA, piyasadaki standar
FREE
Switching Assistant MT5
Agus Santoso
Yardımcı programlar
Bu ücretsiz aracı beğendiyseniz lütfen 5 yıldızlı bir derecelendirme bırakın! Çok teşekkür ederim :) "Risk Yönetimi Asistanı" Uzman Danışman Koleksiyonu, çeşitli piyasa koşullarında riski etkili bir şekilde yöneterek işlem stratejilerini geliştirmek için tasarlanmış kapsamlı bir araç paketidir. Bu koleksiyon, üç temel bileşenden oluşur: ortalama alma, değiştirme ve korunma uzman danışmanları, her biri farklı işlem senaryolarına göre uyarlanmış farklı avantajlar sunar. Bu EA, piyasadaki standar
FREE
Hedging Assistant MT4
Agus Santoso
Yardımcı programlar
Bu ücretsiz aracı beğendiyseniz lütfen 5 yıldızlı bir derecelendirme bırakın! Çok teşekkür ederim :) "Risk Yönetimi Asistanı" Uzman Danışman Koleksiyonu, çeşitli piyasa koşullarında riski etkili bir şekilde yöneterek işlem stratejilerini geliştirmek için tasarlanmış kapsamlı bir araç paketidir. Bu koleksiyon, üç temel bileşenden oluşur: ortalama alma, değiştirme ve korunma uzman danışmanları, her biri farklı işlem senaryolarına göre uyarlanmış farklı avantajlar sunar. Bu EA, piyasadaki standar
FREE
Switching Assistant MT4
Agus Santoso
Yardımcı programlar
Bu ücretsiz aracı beğendiyseniz lütfen 5 yıldızlı bir derecelendirme bırakın! Çok teşekkür ederim :) "Risk Yönetimi Asistanı" Uzman Danışman Koleksiyonu, çeşitli piyasa koşullarında riski etkili bir şekilde yöneterek işlem stratejilerini geliştirmek için tasarlanmış kapsamlı bir araç paketidir. Bu koleksiyon, üç temel bileşenden oluşur: ortalama alma, değiştirme ve korunma uzman danışmanları, her biri farklı işlem senaryolarına göre uyarlanmış farklı avantajlar sunar. Bu EA, piyasadaki standar
FREE
Grandmaster
Agus Santoso
Uzman Danışmanlar
MT4 Sürümü : https://www.mql5.com/en/market/product/79803 MT5 Sürümü : https://www.mql5.com/en/market/product/107840 "Grandmaster" EA — Akıllı Göstergelerle Hassas Tek Atışlı İşlem Dağınık stratejilerden, aşırı işlem yapmaktan ve gereksiz riskten bıktınız mı? Grandmaster EA ile tanışın — akıllı karar alma ile tek atış, tek öldürme isteyen yatırımcılar için tasarlanmış temiz, hassas ve lafı dolandırmayan bir Uzman Danışman. Üçlü Gösterge Mantığı Tarafından Desteklenmektedir Grandmaster EA şu g
Liquidity Side
Agus Santoso
Uzman Danışmanlar
MT4 Sürümü: https://www.mql5.com/en/market/product/86275 MT5 Sürümü: https://www.mql5.com/en/market/product/94339 Liquidity Side EA – Kurumsal Likiditeye Dayalı Akıllı Giriş Liquidity Side, piyasadaki gizli likidite alanlarını tespit etmek için tasarlanmış otomatik bir Uzman Danışmandır; kurumların işlem yapma olasılığının en yüksek olduğu yerler. Bu EA, teknik göstergeleri ve gerçek zamanlı haber filtrelerini birleştirerek piyasa gürültüsünden kaçınabilir ve verimli ve kesin girişlere odakla
Volatility Switching
Agus Santoso
Uzman Danışmanlar
MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/88159 MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/104672 "Volatilite Değiştirme", dinamik piyasa ortamlarında pozisyonlarını optimize etmek isteyen yatırımcılar için titizlikle tasarlanmış gelişmiş bir Uzman Danışmandır (EA). Bu EA, piyasa değişkenliğini tanıma ve riskleri azaltmak ve karlılığı artırmak için stratejilerini dinamik olarak ayarlama ilkesiyle çalışır. Volatiliteye dikkat ederek Açık Pozisyon yöntemini kullanan ve gelişmiş bir anaht
Fibo SnR
Agus Santoso
Uzman Danışmanlar
MT4 Versiyonu: https://www.mql5.com/en/market/product/88381 MT5 Versiyonu : https://www.mql5.com/en/market/product/94573 Son Teknoloji "Fibo SnR" Uzman Danışmanı ile Tanışın - En İyi Ticaret Arkadaşınız! En yeni ve en gelişmiş Uzman Danışman (EA), "Fibo SnR" Uzman Danışmanı ile ticaret deneyiminizde devrim yaratın. Bu çığır açan araç, ticaret çabalarınızda benzersiz doğruluk ve hassasiyet sağlamak için gelişmiş algoritmaların gücünden ve Fibonacci seviyelerinin değişmez ilkelerinden yararla
Wayang
Agus Santoso
Uzman Danışmanlar
MT4 Sürümü : https://www.mql5.com/en/market/product/88605 MT5 Sürümü : https://www.mql5.com/en/market/product/95009 "Wayang EA" - Trend ve S/R Hassasiyeti ile Akıllı Ticaret Genel Bakış "Wayang EA", piyasadaki en iyi fırsatları yakalamak için bekleyen emir stratejisini Destek ve Direnç ve Trend analiziyle birleştiren akıllı bir Uzman Danışmandır. Çeşitli piyasa koşullarında test edilmiş algoritmalarla oluşturulan bu EA, otomatik ticaret yürütmede tutarlılık, esneklik ve yüksek doğruluk aray
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt