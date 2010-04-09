Dashboard Scanner Kalman MT5


Dashboard Scanner Kalman – Scanner multi-coppia e multi-timeframe

Scanner all-in-one per il rilevamento intelligente dei trend utilizzando la tecnologia del filtro di Kalman

Dashboard Scanner Kalman è uno scanner avanzato basato sull'algoritmo modificato dei livelli di trend del filtro di Kalman, progettato per monitorare la direzione del trend, i livelli del segnale e l'intensità del trend su più timeframe e più simboli contemporaneamente.

Che tu sia uno scalper, uno swing trader o un trend follower, questa dashboard offre una panoramica in tempo reale delle condizioni di mercato, aiutandoti a prendere decisioni di trading più rapide e accurate.

Caratteristiche principali
1. Analisi del trend basata su Kalman
Utilizza il filtro di Kalman per adattarsi dinamicamente ai movimenti di prezzo, attenuando i trend e riducendo il rumore. Ciò garantisce un'identificazione accurata dei livelli di trend e delle zone pivotali. 2. Rilevamento di supporto e resistenza
- Calcola automaticamente i livelli chiave di supporto e resistenza in base all'andamento del prezzo filtrato con il metodo Kalman.
- Evidenzia i livelli in cui il prezzo attraversa o effettua un nuovo test, consentendo un rapido processo decisionale per potenziali configurazioni di trading.
3. Dashboard multi-simbolo e multi-timeframe
- Visualizza lo stato di più simboli e timeframe in un'unica interfaccia intuitiva.
- Indicatori visivi chiari mostrano:
Livelli di attraversamento: il prezzo rompe zone di supporto/resistenza significative.
Livelli di nuovo test: il prezzo rivisita queste zone, confermandone la validità.
4. Avvisi in tempo reale
- Fornisce avvisi in tempo reale (su schermo, e-mail o notifiche push) quando si verifica un attraversamento o un nuovo test.
- Gli avvisi includono simbolo, timeframe e tipo di azione per un monitoraggio preciso.
5. Filtri personalizzabili
- Consente di impostare soglie di sensibilità ai livelli di trend e ai calcoli di supporto/resistenza.
- Concentrati su timeframe o simboli di interesse specifici in base alla tua strategia.
6. Approfondimenti visivi
- Segnali codificati a colori per una rapida comprensione:
Verde per incroci/retest rialzisti.
Rosso per incroci/retest ribassisti.
7. Scalabile per diverse strategie
Che tu stia operando su breakout, retest o continuazioni di trend, il Dashboard Scanner Kalman si adatta alle tue esigenze, offrendo una flessibilità senza pari.

Come funziona
1. Il filtro Kalman elabora i dati sui prezzi, identificando i livelli di trend e le zone di supporto/resistenza significative.
2. Il dashboard aggrega i dati da simboli e timeframe selezionati, visualizzandoli in una griglia di facile lettura.
3. Il monitoraggio in tempo reale ti garantisce di essere immediatamente informato sulle potenziali configurazioni di trading:
- Eventi di incrocio: Forte momentum del trend quando il prezzo rompe i livelli di supporto/resistenza.
- Eventi di retest: Validazione dei livelli quando il prezzo li rivisita prima della continuazione.

Ideale per
- Trader che cercano un modo efficiente per monitorare più coppie e timeframe contemporaneamente.
- Coloro che apprezzano la precisione nell'identificare zone ad alta probabilità di entrata e uscita.
- Scalper, swing trader e trend follower che si affidano a solidi framework di supporto-resistenza.

Conclusione
Il Dashboard Scanner Kalman è uno strumento indispensabile per i trader che desiderano combinare tecniche di filtraggio di Kalman all'avanguardia con una solida strategia di supporto-resistenza. Elimina la necessità di cambiare continuamente grafico, offrendo un approccio semplificato per identificare opportunità redditizie con chiarezza e precisione.
