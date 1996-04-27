Salvest Drawdown Limiter

MetaTrader 5 için Nihai Drawdown Limitleyici EA'yı Tanıtıyoruz

Gelişmiş Drawdown Limitleyici Uzman Danışmanımız (EA) ile ticaret hesabınızı koruyun. Bu güçlü araç, önceden tanımlanmış eşiklerinizi aşmaması için tüm hesabınızı gerçek zamanlı olarak izler. Ayrı bir grafik penceresinde bağımsız olarak çalışacak şekilde tasarlanan bu EA, mevcut ticaret stratejilerinizle sorunsuz bir şekilde bütünleşerek diğer EA'lara müdahale etmeden ekstra bir güvenlik katmanı sağlar.

Ana Özellikler:

Hesap Genelinde İzleme: Kullanılan sembol veya EA ne olursa olsun, tüm açık pozisyonlarda hesap bakiyenizi, özkaynaklarınızı ve drawdown'ınızı sürekli olarak izler.

Özelleştirilebilir Drawdown Limitleri: Sermayenizi koruyarak, limit aşıldığında tüm pozisyonları otomatik olarak kapatmak için maksimum izin verilen drawdown yüzdesini ayarlayın.

Gerçek Zamanlı Gösterge Paneli: Bakiyeniz, özkaynaklarınız, kar/zararınız ve kapanış öncesi kalan drawdown dahil olmak üzere temel hesap metriklerini gösteren şık bir grafik üstü gösterge paneli ile bilgilendirilmiş kalın.

Uyarı Bildirimleri: Drawdown'ınız uyarı seviyelerine ulaştığında anında bildirimler alın, böylece limit aşılmadan önce proaktif önlemler alabilirsiniz.

Kullanıcı Dostu Arayüz: Ticaret tercihlerinize uygun özelleştirilebilir ayarlarla kurulumu ve yapılandırması kolay.

Neden Drawdown Limitleyici EA'mızı Seçmelisiniz?

Uyumluluk: Herhangi bir ticaret stratejisi veya EA ile birlikte çalışır, çünkü ayrı bir grafik penceresinde çalışır ve hiçbir çatışma veya sınırlama yaratmaz.

Huzur: EA riskleri otomatik olarak yönetirken, beklenmedik büyük kayıplardan hesabınızı korurken, ticaretinize odaklanın.

Profesyonel Destek: EA'nızın sorunsuz çalışmasını sağlamak için özel müşteri hizmetlerimizden ve düzenli güncellemelerimizden yararlanın.

Drawdown Limitleyici EA ile bugün ticaret güvenliğinizi artırın. Hesabınızın korunmasını şansa bırakmayın—onu otomatikleştirin!

---

Yasal Uyarı:

Drawdown Limitleyici EA, hesap drawdown seviyelerini izleyerek tüccarların ticaret risklerini yönetmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir araçtır. Ticaret sermayesini korumaya yardımcı olmayı amaçlasa da, performansı veya etkinliği konusunda hiçbir garanti veya vaat vermiyoruz. Finansal piyasalarda ticaret önemli riskler içerir ve önemli kayıplar yaşama potansiyeli vardır.

Drawdown Limitleyici EA'yı kullanarak, şunları kabul ve beyan etmiş olursunuz:

Aldığınız herhangi bir yatırım kararından yalnızca siz sorumlusunuz.

Bu ürünü kullanırken maruz kalabileceğiniz herhangi bir finansal kayıp veya zarardan biz sorumlu değiliz.

Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların göstergesi değildir.

EA, her türlü garanti olmaksızın "olduğu gibi" sunulmaktadır.

Bu EA'nın kendi yargınızın ve özeninizin yerine geçmediğini anlamak önemlidir. Ticaret kararları almadan önce nitelikli bir finansal danışmana danışmanızı şiddetle tavsiye ederiz.