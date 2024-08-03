Wabi Sabi

INTRODUZIONE

Wabi Sabi è un consulente esperto che lavora sia su intervalli di tempo bassi che alti. Su intervalli di tempo di analisi inferiori si comporta come un bot HFT e su intervalli di tempo di analisi superiori la sua frequenza di trading si riduce significativamente.

INDICATORI

Utilizza due indicatori per entrare nelle negoziazioni. Questi sono l'indice di forza relativa (RSI) e le bande di Bollinger. Mira ai ritiri dei prezzi sia all'interno delle bande superiori che inferiori delle bande di Bollinger. Mira anche ai ritiri dei prezzi dopo e durante i grandi movimenti dei prezzi.

GESTIONE DEL DENARO

La gestione del denaro in questo esperto si basa su martingala e copertura. La copertura viene utilizzata per ridurre il drawdown in determinati periodi e la martingala viene utilizzata per entrare nelle negoziazioni.

IMPOSTAZIONI CONSIGLIATE
L'intervallo di tempo consigliato dipende dalle tue impostazioni, ma puoi usare M5, M15 e tutti gli altri intervalli di tempo con le impostazioni appropriate. L'esperto può andare su EURUSD, GBPUSD, AUDUSD e USDCAD, ma anche su altri con le impostazioni appropriate.
Un broker Ecn è sempre consigliato
Un VPS a bassa latenza è sempre consigliato.
Utilizzare piccole dimensioni di lotti per ottenere i migliori risultati.

NON ESITATE A CONTATTARMI PER QUESTIONI RIGUARDANTI I FILE DI QUESTO BOT E LO SVILUPPO E L'ACQUISTO DI ALTRI BOT.

Filtro:
josh.trader
25
josh.trader 2025.09.16 00:03 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

ryanbrooks
1994
ryanbrooks 2025.08.05 02:58 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

reybroly17
14
reybroly17 2025.06.26 02:05 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Sn0wRa1nX
15
Sn0wRa1nX 2025.02.27 09:19 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

floworld
106
floworld 2024.09.06 16:33 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Marc Maina Mwangi
2878
Risposta dello sviluppatore Marc Maina Mwangi 2024.09.09 15:00
Thank you for your feedback. I will work on improving these in the next update. I was thinking of setting a limit on how long trades can be open. Or yet make it a user input considering how much it could change the strategies results. Your criticism is valued. Hopefully you will weigh in after the update too.
bgs_ 95810
98
bgs_ 95810 2024.08.12 03:03 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Rispondi alla recensione