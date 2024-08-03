INTRODUZIONE





Wabi Sabi è un consulente esperto che lavora sia su intervalli di tempo bassi che alti. Su intervalli di tempo di analisi inferiori si comporta come un bot HFT e su intervalli di tempo di analisi superiori la sua frequenza di trading si riduce significativamente.





INDICATORI





Utilizza due indicatori per entrare nelle negoziazioni. Questi sono l'indice di forza relativa (RSI) e le bande di Bollinger. Mira ai ritiri dei prezzi sia all'interno delle bande superiori che inferiori delle bande di Bollinger. Mira anche ai ritiri dei prezzi dopo e durante i grandi movimenti dei prezzi.





GESTIONE DEL DENARO





La gestione del denaro in questo esperto si basa su martingala e copertura. La copertura viene utilizzata per ridurre il drawdown in determinati periodi e la martingala viene utilizzata per entrare nelle negoziazioni.





IMPOSTAZIONI CONSIGLIATE

L'intervallo di tempo consigliato dipende dalle tue impostazioni, ma puoi usare M5, M15 e tutti gli altri intervalli di tempo con le impostazioni appropriate. L'esperto può andare su EURUSD, GBPUSD, AUDUSD e USDCAD, ma anche su altri con le impostazioni appropriate.

Un broker Ecn è sempre consigliato

Un VPS a bassa latenza è sempre consigliato.

Utilizzare piccole dimensioni di lotti per ottenere i migliori risultati.





