INTRODUCTION





Wabi Sabi est un conseiller expert qui travaille à la fois sur des périodes de temps basses et élevées. Sur des périodes d'analyse inférieures, il se comporte comme un robot HFT et sur des périodes d'analyse supérieures, sa fréquence de transaction diminue considérablement.





INDICATEURS





Il utilise deux indicateurs pour entrer dans les transactions. Il s'agit de l'indice de force relative (RSI) et des bandes de Bollinger. Il cible les baisses de prix à la fois dans les bandes supérieures et inférieures des bandes de Bollinger. Il cible également les baisses de prix après et pendant les mouvements de prix importants.





GESTION DE L'ARGENT





La gestion de l'argent dans cet expert est basée sur la martingale et la couverture. La couverture est utilisée pour réduire le drawdown sur certaines périodes et la martingale est utilisée pour entrer dans les transactions.





PARAMÈTRES RECOMMANDÉS

Le délai recommandé dépend de vos paramètres, mais vous pouvez utiliser M5, M15 et tous les autres délais avec les paramètres appropriés.

L'expert peut aller sur EURUSD, GBPUSD, AUDUSD et USDCAD, mais aussi sur d'autres avec les paramètres appropriés.

Un courtier ECN est toujours recommandé

Un VPS à faible latence est toujours recommandé.

Utilisez des lots de petite taille pour de meilleurs résultats.





