Wabi Sabi

INTRODUCTION

Wabi Sabi est un conseiller expert qui travaille à la fois sur des périodes de temps basses et élevées. Sur des périodes d'analyse inférieures, il se comporte comme un robot HFT et sur des périodes d'analyse supérieures, sa fréquence de transaction diminue considérablement.

INDICATEURS

Il utilise deux indicateurs pour entrer dans les transactions. Il s'agit de l'indice de force relative (RSI) et des bandes de Bollinger. Il cible les baisses de prix à la fois dans les bandes supérieures et inférieures des bandes de Bollinger. Il cible également les baisses de prix après et pendant les mouvements de prix importants.

GESTION DE L'ARGENT

La gestion de l'argent dans cet expert est basée sur la martingale et la couverture. La couverture est utilisée pour réduire le drawdown sur certaines périodes et la martingale est utilisée pour entrer dans les transactions.

PARAMÈTRES RECOMMANDÉS
Le délai recommandé dépend de vos paramètres, mais vous pouvez utiliser M5, M15 et tous les autres délais avec les paramètres appropriés.
L'expert peut aller sur EURUSD, GBPUSD, AUDUSD et USDCAD, mais aussi sur d'autres avec les paramètres appropriés.
Un courtier ECN est toujours recommandé
Un VPS à faible latence est toujours recommandé.
Utilisez des lots de petite taille pour de meilleurs résultats.

N'HÉSITEZ PAS À ME CONTACTER SUR DES QUESTIONS CONCERNANT LES FICHIERS DE CE BOT ET LE DÉVELOPPEMENT ET L'ACHAT D'AUTRES BOT.

NewMotherBot
Joni Fat
Experts
Joni Lee Second Forex Robot in the Market CAN RUN WITH ONLY $300 (recomended minimum deposit) LOT size 0.01 if <$2000 else 0.02 Introducing the “Joni Lee First Forex Robot,” a trailblazing innovation in automated forex trading. Developed by the renowned Joni Lee, this robot is the first of its kind, setting new standards in the forex market. Key Features: Can take profit (TP) and cut loss (CL) State-of-the-Art Algorithms:   Employs sophisticated algorithms to analyze market data and execute tra
Alfred Marshall AI
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Marshall AI - L'équilibre parfait dans le trading automatisé Après des années d'étude approfondie des marchés financiers et des principes économiques d'Alfred Marshall, nous présentons un chef-d'œuvre qui fusionne la théorie de l'offre et de la demande couplée à la relativité différentielle des différents marchés avec une intelligence artificielle de pointe et des techniques inédites. Il ne s'agit pas seulement d'un système de trading - c'est l'évolution de l'analyse économique, manipulée et c
Smart Golden MT5
Yi Hsiu Tsai
4 (3)
Experts
«Smart Golden» est un produit conçu spécifiquement pour le marché de l'or, utilisant une stratégie de scalping. Et il n'utilise pas de méthodes de gestion telles que le Martingale, la grille ou la couverture. Nous utilisons des outils d'IA (apprentissage automatique) pour extraire des caractéristiques robustes des données historiques de l'or, qui sont ensuite directement encodées dans «Smart Golden». Comme nous ne nous entraînons pas en continu sur des données historiques spécifiques (surapprent
HotKeysMT5
David-andrei Palade
5 (1)
Experts
Simple, fiable, pas de bugs RACCOURCIS CLAVIER !! L’Expert Advisor vous donne la permission d’utiliser les HotKeys pour accélérer l’achat, la vente et la sortie des transactions ! Clés: A- Acheter 1 lot S- Vendre 1 lot D- Fermer toutes les transactions ouvertes Supplémentaire: Q - Acheter 3 lots W - Vendre 3 lots Z -Acheter 0,5 lots X- Vendre 0,5 lots *Vous pouvez utiliser ces raccourcis clavier à partir de votre clavier ou, si vous avez un appareil qui utilise des macros comme une so
FREE
OXXC Strategy
Ng Siu Kwai
Experts
**OXXC Strategy EA - Tested & Market Ready**  **NO MARTINGALE, NO GRID** No huge risk to take for trading. **PROFESSIONAL TRADING ROBOT** No pressure for CFD Market **READY TO USE** - Upload and deploy immediately **Strategy Logic:** Every day we will get a OHLC / OLHC Daily Candle Bar. Therefore, we make this OXXC Strategy EA for the market. Specified time window to places pending orders at daily open price when current price is on opposite side. Automatically manages risk with customiz
Prism Smart
VALU VENTURES LTD
Experts
Prism Smart High Performance V12.45 - API Enhanced Complete Edition Professional Trading System with Real-Time Intelligence 37 Independent Strategies | Live API Integration | Banking Grade Control | AI/ML Enhancement KEY HIGHLIGHTS 37 Individual Strategies - Complete independence with individual tracking. Real API Integration - Live news, economic data, and VIX volatility feeds. Banking Grade Quality - Institutional-level performance standards. Smart Auto-Lot System - Dynamic position sizing wi
Grid Machine MT5
Ivan Grachev
3.96 (45)
Experts
EA finds the largest volume in the market and determines the level for entry. After crossing the level towards the breakdown, a market order is opened. The EA builds a two-sided grid of orders, adapting to the market. Each direction of orders works separately and has its own take-profit. Thus, the adviser covers the whole trend, starting from its start, while the adviser perfectly passes the flat market condition, trading both directions. Please see all my products:  https://www.mql5.com/en/user
FREE
AO Trade
Ka Lok Louis Wong
Experts
Le système de trading AO est spécifiquement conçu pour le trading de tendance, en utilisant les heures d'enchères ou de nouvelles comme points de référence pour les comparer avec d'autres heures de commande spécifiques afin d'anticiper les tendances du marché. **Tous les paramètres de temps utilisés dans l'EA sont basés sur l'heure de votre terminal. Différents courtiers peuvent fonctionner dans différents fuseaux horaires GMT, ce qui peut varier davantage en raison des ajustements liés à l'he
Filtrer:
josh.trader 2025.09.16 00:03 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

ryanbrooks 2025.08.05 02:58 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

reybroly17 2025.06.26 02:05 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Sn0wRa1nX 2025.02.27 09:19 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

floworld 2024.09.06 16:33 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Réponse du développeur Marc Maina Mwangi 2024.09.09 15:00
Thank you for your feedback. I will work on improving these in the next update. I was thinking of setting a limit on how long trades can be open. Or yet make it a user input considering how much it could change the strategies results. Your criticism is valued. Hopefully you will weigh in after the update too.
bgs_ 95810 2024.08.12 03:03 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

