Big Market Trader MT5
- Utilitaires
- Raphael Okonkwo
- Version: 3.56
- Mise à jour: 7 avril 2025
- Activations: 10
Le Big Market Trader est l'outil d'assistance commerciale ultime de l'IA qui peut vous aider à garder une longueur d'avance sur le marché. Il est conçu avec la meilleure technologie et dispose d'un taux de réponse à haute fréquence pour un trading rapide.
Ordres d'achat, ordres de vente, ordres stop d'achat, ordres stop de vente, ordres à cours limité d'achat et ordres à cours limité de vente. Cette machine d'IA présente de nombreuses caractéristiques uniques. Et pour ne rien gâcher, elle est conçue pour convenir à tous les types de traders, qu'il s'agisse de scalpers, de day traders et de swing traders.
Taux de réponse à haute fréquence
Prix prédit pour l'ensemble de notifications mobiles
Bonne nouvelle ! Vous pouvez désormais créer votre propre communauté sur Telegram et leur envoyer des messages et des analyses personnalisés à l'aide du Big Market Trader. Vous pouvez également envoyer de véritables actualités et signaux de trading à vos amis et collègues à l'aide du BMT.
Dans l'option de saisie, saisissez simplement votre jeton Chart Bot et votre identifiant de chat.
Vous pouvez désormais envoyer les détails complets d'un nouvel ordre par transaction en définissant Order_Properties sur true
- Ticket de commande
- Type de commande
- Profit de la commande
- Prix d'ouverture de la commande
- Prix de clôture de la commande
- Take Profit de la commande
- Stop loss de la commande
- Période de temps de la commande
- Symbole graphique