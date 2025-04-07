Big Market Trader MT5

10 exemplaires restants à 49,55 $ Prix suivant 65,77 $

Le Big Market Trader est l'outil d'assistance commerciale ultime de l'IA qui peut vous aider à garder une longueur d'avance sur le marché. Il est conçu avec la meilleure technologie et dispose d'un taux de réponse à haute fréquence pour un trading rapide.


Il est équipé d'une automatisation dynamique de l'IA, que nous allons déjà voir. Nous avons un système avancé de gestion des risques. Option d'arrêt sur actions, système d'arrêt suiveur, arrêt temporel et technologie de spread utilisés par les traders du monde entier. Il convient aux traders de sociétés de prop, aux traders traditionnels, au trading à capital élevé et faible et à d'autres.

Il place toutes sortes d'ordres de trading, à savoir :

Ordres d'achat, ordres de vente, ordres stop d'achat, ordres stop de vente, ordres à cours limité d'achat et ordres à cours limité de vente. Cette machine d'IA présente de nombreuses caractéristiques uniques. Et pour ne rien gâcher, elle est conçue pour convenir à tous les types de traders, qu'il s'agisse de scalpers, de day traders et de swing traders.

MetaTrader 4 Version

Principales caractéristiques :

Automatisation de l'IA dynamique

Taux de réponse à haute fréquence

Prix ​​prédit pour l'ensemble de notifications mobiles

Exécution des ordres en attente

Exécution des ordres au marché

Système de gestion des risques

Option d'arrêt des actions

Système d'arrêt suiveur

Technologie d'arrêt temporel

Technologie de propagation

Analyse facile des transactions

GUI conviviale

Permet aux traders d'utiliser l'indicateur Average True Range pour déterminer les meilleurs points Stop loss et Take Profit


Bonne nouvelle ! Vous pouvez désormais créer votre propre communauté sur Telegram et leur envoyer des messages et des analyses personnalisés à l'aide du Big Market Trader. Vous pouvez également envoyer de véritables actualités et signaux de trading à vos amis et collègues à l'aide du BMT.

Dans l'option de saisie, saisissez simplement votre jeton Chart Bot et votre identifiant de chat.


Vous pouvez désormais envoyer les détails complets d'un nouvel ordre par transaction en définissant Order_Properties sur true

  • Ticket de commande
  • Type de commande
  • Profit de la commande
  • Prix d'ouverture de la commande
  • Prix de clôture de la commande
  • Take Profit de la commande
  • Stop loss de la commande
  • Période de temps de la commande
  • Symbole graphique


Il est conçu avec un affichage esthétique convivial qui aide les utilisateurs à analyser clairement le marché, à placer des transactions et également à surveiller les transactions de manière transparente en un seul clic.


