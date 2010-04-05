A Plus Plus AI

++!!! Wichtig SET Datei benutzten!!!++ Link: https://www.mql5.com/en/market/product/114901?source=Site+Market+Product+Page#!tab=comments&comment=52825047

Der A Plus Plus Expert Advisor ist das Ergebnis von mehr als fünf Jahren intensiver Entwicklung durch ein erfahrenes Team von Tradern, das sich der Mission verschrieben hat, einen hochentwickelten KI-gesteuerten Expert Advisor zu schaffen. Im Gegensatz zu anderen Handelsrobotern verzichtet der A Plus Plus EA vollständig auf riskante Strategien wie Martingale oder Grid-Trading und konzentriert sich stattdessen auf eine solide und nachhaltige Handelsmethodik.

Dieser Expert Advisor ist äußerst vielseitig einsetzbar und wurde entwickelt, um auf verschiedenen Finanzmärkten wie Forex, Kryptowährungen, Aktien und Rohstoffen zu operieren. Seine Wirksamkeit wird durch einen leistungsstarken KI-Kern gesteigert, der es dem Algorithmus ermöglicht, kontinuierlich aus vergangenen Trades zu lernen und seine Trefferquote im Laufe der Zeit zu verbessern.

Ein herausragendes Merkmal des A Plus Plus EA ist seine Fähigkeit, Trades vorzeitig abzubrechen, sobald die Gewinnwahrscheinlichkeit abnimmt. Dies wird durch fortlaufende Analysen und Bewertungen des Marktes in Echtzeit ermöglicht, wodurch der EA dynamisch auf veränderte Marktbedingungen reagieren kann. Diese adaptive Eigenschaft ermöglicht es dem A Plus Plus EA, Verluste zu minimieren und Gewinne zu maximieren, indem er frühzeitig aus potenziell riskanten Positionen aussteigt.



LIVE Resultat: Link



Empfehlungen: Währungspaar: AUD/CHF, ETH/USD, EUR/AUD, EUR/NZD, GBP/AUD, GBP/JPY, USD/CHF, USD/JPY, US30 (SET-DATEIEN Benutzten)

Zeiteinheit: 15 Min (SET-Dateien)

Minimum: 100$ (0.01 Lot)

Broker: Jeder Broker möglich, EA ist nicht Spread sensibel

Jeder Trade ist mit einem Stop gesichert

Kein Martingale/kein Grid Trading

Profirm geeignet durch Risikobeschrenkung

Spezifikation: Hochentwickelter KI-gesteuerter Expert Advisor Verzicht auf riskante Strategien Vielseitig auf verschiedenen Märkten einsetzbar Kontinuierliches Lernen aus vergangenen Trades Vorzeitiger Abbruch von Trades bei sinkender Gewinnwahrscheinlichkeit Dynamische Anpassung an Marktbedingungen Nachrichtenfilter, um ungünstige Trades zu vermeiden



