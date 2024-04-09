BBPlus
- Göstergeler
- Yuji Hiiragi
- Sürüm: 1.31
- Güncellendi: 9 Nisan 2024
- Etkinleştirmeler: 20
1分足から使える高精度のスキャルピング用逆張りサインツールです。
・すべての通貨ペア、時間足で利用でき、絶好のタイミングでのエントリー・チャンスをお知らせします
・ボリンジャーバンドにタッチしてからの反転を 基本戦略とし、独自のアルゴリズムを加えることで、精度の高い反転ポイントでサインを発信します
・勝敗判定機能により直近の相場環境に対するこのインディケータの有用性を確認することができます
・初心者から上級者まで設定不要ですぐにお使いいただけます
・本サインツールの性能を確認いただくための専用EAを提供いたします。コメント欄をご覧ください
１分足での使用にも耐えるので、トレード頻度を高めることができます。またより高い時間足での使用では精度の向上が期待できます。トレンド・フィルターの機能を利用することで、トレンド方向での押し目買い、戻り売りに際し最適なタイミングでトレードすることができます。
設定項目は以下の通りです。
- Bollinger Bands Period
- Bollinger Bands Deviation
- Bollinger Bands Shift
- Trend Filter ...下で設定する移動平均のトレンド方向でのシグナルに限定します
- Moving Average Period
- Moving Average Type...SMA,EMA,SMMA,LWMAより選べます
- Enable Win/Loss Judgement ...下の指定に従って勝敗を判定します
- Judgement After n Bars...シグナル表示後n本目のバーでの価格で勝敗を判定します
- CountBars...動作を軽くするために計算するバーの数を限定します。長期間のテストで問題が生じる場合は数を増やしてください
- Arrow Position ...矢印サインの位置を調整します
- Push Alert ...３つのタイプのアラートを設定できます
- eMail Alert
- Sound Alert
注1：全通貨、全時間足に利用できますが、手法的に通貨ペアとの相性はあるようです。勝敗判定機能による結果およびEAによるバックテストの結果ではAUDCADで利用した場合に大変良い結果が得られています。スクリーンショットをご覧ください。
注2：勝敗判定機能は本来バイナリーオプションでの利用に適した機能ですが、FXのインディケータとしても利用価値があると考え装備しました。EAのバックテストと比べるとサンプル数が限られるのと、設定（特に勝敗判定のタイミング）に大きく依存するので参考程度とお考え下さい。
#Bollinger Band #Binary Option #AUDCAD