TDS Plus

5

テクニカル指標開発の第一人者であるトム・デマークが考案した TDシーケンシャルは、 トレンドの転換点を判断するのに有用なインディケータです。このインディケータは TDシーケンシャルを裁量およびEAで実際に利用してきた私自身の経験から、より手軽に、かつ効果的に活用できるよう作成された裁量トレード用サインツールです。


強いトレンドが生じている際に多くのだましが生じるのはTDシーケンシャルの弱点と思われますが、これを克服するために強力なフィルターを装備しています。また、最も有効と思われるセットアップ９に絞ってサインを発信します。


全通貨ペア、全タイムフレームで利用できます。勝敗判定機能により、このインディケータの直近の相場環境に対する有効性を確認できます。


設定項目は下記のとおりです。

  • Enable Protect Mode...強いトレンドが発生した際の連敗を回避します
  • Box Filter...下で設定する３つのタイムフレームでの移動平均でパーフェクト・オーダーが発生していない状態をボックス相場と判定し、サインを限定します
  • Moving Average Time Frame1
  • Moving Average Time Frame2
  • Moving Average Time Frame3
  • Moving Average Period
  • Moving Average Type...SMA,EMA,SMMA,LWMAより指定できます
  • Bollinger Bands Zone Filter...価格が下で設定したボリンジャーバンドより低い場合に買い、高い場合に売るようにサインを限定します
  • Bollinger Bands Period
  • Bollinger Bands Deviation
  • Bollinger Bands Shift
  • Plus Filter...独自のアルゴリズムによりサインを限定します
  • Enable Win/Loss Judgement...下の設定に従って勝敗を判定します
  • Judgement After n Bars
  • Count Bars...動作を軽くするために計算するバーの数を限定します。長期間のテストで問題が生じる場合は数を増やしてください
  • Display Count 9… TDシーケンシャル のセットアップ９の数字を表示します
  • Display Count 8   セットアップ９の準備のためにTDシーケンシャル のセットアップ８の数字を表示します。
  • Arrow Position...矢印サインの表示位置を調整できます
  • Sound Alert...３つのタイプのアラートを設定できます
  • eMail Alert
  • Push Alert


注：勝敗判定機能は本来バイナリーオプションでの利用に適した機能ですが、FXのインディケータとしても利用価値があると考え装備しました。EAのバックテストと比べるとサンプル数が限られるのと、設定（特に勝敗判定のタイミング）に大きく依存するので参考程度とお考え下さい。


#TD Sequential  #Binary Option

İncelemeler 1
Coco77
789
Coco77 2024.05.17 02:17 
 

It's a very good reversal indicator! The last month I did trade with the TDS Plus indicator and it was very nice to analyse my charts with this indicator. It's a big help to know when to put a trade on. It's a steady, non repainted and accurate indicator (with notification)! The author is very open and friendly and is open to suggestion and improvements. She will come back to you in a very timely manner. Thank you Yuri for your help and extra programming. I have appreciate this a lot! You can give this author AND this indicator a fair change to proof to you that they will help you get better in trading!

Önerilen ürünler
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (48)
Göstergeler
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
OrderBlock TS Roman
Vladislav Vlastovskii
3.8 (5)
Göstergeler
Индикатор строит блоки заказов (БЗ) по торговой системе (ТС) Романа. Поиск блоков осуществляется одновременно на двух таймфремах: текущем и старшем (определяемым в настройках). Для оптимизации и игнорирования устаревших блоков в настройках задается ограничение количества дней в пределах которых осуществляется поиск блоков. Блоки строятся по правилам ТС состоящем из трех шагов: какую свечу вынесли (что?); какой свечой вынесли (чем?); правило отрисовки (как?).
FREE
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
"Auto FIBO Pro" Crypto_Forex göstergesi - ticarette harika bir yardımcı araçtır! - Gösterge, Fibo seviyelerini ve yerel trend çizgilerini (kırmızı renk) otomatik olarak hesaplar ve grafikte yerleştirir. - Fibonacci seviyeleri, fiyatın tersine dönebileceği önemli alanları gösterir. - En önemli seviyeler %23,6, %38,2, %50 ve %61,8'dir. - Ters scalping veya bölge ızgara ticareti için kullanabilirsiniz. - Auto FIBO Pro göstergesini kullanarak mevcut sisteminizi geliştirmek için birçok fırsat vardı
Simple Long Short Bar
Li Peng Fang
Göstergeler
Simple Long Short Bar A very concise and clear indicator, very easy to understand, but it is very useful for tracking trends. The usage of this indicator is very simple: Long signal: If the price shows signs of a long market, then a yellow box will appear. Short signal: If the price shows signs of a short market, then a blue box will appear. Bull strength: If the size of the box is large, it means the bull strength is strong, and vice versa. Short strength: If the size of the box is small, it m
Wedge Pattern Indicator MT4
Eda Kaya
Göstergeler
Wedge Pattern Indicator for MetaTrader 4 The Wedge Pattern Indicator is a classic chart pattern tool designed for the MetaTrader 4 platform. It helps traders identify key wedge formations—both continuation and reversal patterns—by automatically plotting them on the chart, revealing potential trading opportunities. «Indicator Installation & User Guide» MT4 Indicator Installation  |  Wedge Pattern Indicator MT5   | ALL Products By   TradingFinderLab  | Best MT4 Indicator:   Refined Order Block In
FREE
Power Renko MT4
Pierce Vallieres
Göstergeler
Power Renko is an indicator which plots Renko bricks underneath the chart using a histogram. You can select the brick size and the timeframe of the Renko bricks as well as whether or not to use the close price or the high/low price of the candles. Renko bricks are based on price alone, not time, therefor the Renko bricks will not be aligned with the chart's time. They are extremely useful for trend trading and many different strategies can be formed from them. Buffers are provided allowing you t
Harmonic Shark
Sergey Deev
Göstergeler
The indicator detects and displays Shark harmonic pattern (see the screenshot). The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by a pop-up window, a mobile notification and an email. The indicator highlights the process of the pattern formation and not just the complete pattern. In the former case, it is displayed in the contour triangles. After the pattern is comple
MTF Stochastic and RSI
Georgiy Gazaryan
5 (2)
Göstergeler
A simple but effective helper that will allow you to track both global and local market trends. The indicator combines the work of two oscillators: Stochastic and RSI. Both indicators can be set to any timeframe. Advantages of Use Multitimeframe - you can adjust both indicators to the desired timeframes. To obtain the entry points, you can use the Elder's triple screen system. Highly customizable - you can configure not only the parameters of the indicators, but also their appearance (color and
FREE
ExtraMovingPivots
Stanislav Korotky
Göstergeler
This is an intraday indicator that uses conventional formulae for daily and weekly levels of pivot, resistance and support, but updates them dynamically bar by bar. It answers the question how pivot levels would behave if every bar were considered as the last bar of a day. At every point in time, it takes N latest bars into consideration, where N is either the number of bars in a day (round the clock, i.e. in 24h) or the number of bars in a week - for daily and weekly levels correspondingly. So,
Support and Resistance Channels
Hossam Mohamed Abdelsalam Ahmed Abdelsalam
Göstergeler
Support and Resistance technical indicator for mt4 that identifies the Strong support and resistance levels based on  Zigzag indicator with full control of Zigzag indicator setting , selectable Timeframes  as well as  SRL lines formats . Inputs: - Time frame. ----------------- Zigzag setting: ------------------ - Depth. - Deviation. - Backstep. -------------------- Peaks and valleys setting: - Min peaks gap in Points. // to be considered as a new level. - Peak sensitivity. // min no. of peaks t
Only One Trade a Day Indicator MT4
Eda Kaya
5 (1)
Göstergeler
Only One Trade a Day Indicator MetaTrader 4 The Only One Trade a Day indicator is developed for the MetaTrader 4 platform to generate buy and sell signals.This trading tool analyzes market behavior using two moving averages—one fast and one slow—and displays the generated signals as blue and red arrows directly on the chart. «Indicator Installation & User Guide» MT4 Indicator Installation  |  Only One Trade a Day Indicator MT5   | ALL Products By   TradingFinderLab  | Best MT4 Indicator:   Ref
FREE
Harmonic 3Drives
Sergey Deev
Göstergeler
The indicator detects and displays 3 Drives harmonic pattern (see the screenshot). The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by a pop-up window, a mobile notification and an email. The indicator highlights the process of the pattern formation and not just the complete pattern. In the former case, it is displayed in the contour triangles. After the pattern is com
MTF Stochastic
Sergey Deev
Göstergeler
The indicator displays the data of the Stochastic oscillator from a higher timeframe on the chart. The main and signal lines are displayed in a separate window. The stepped response is not smoothed. The indicator is useful for practicing "manual" forex trading strategies, which use the data from several screens with different timeframes of a single symbol. The indicator uses the settings that are identical to the standard ones, and a drop-down list for selecting the timeframe. Indicator Paramet
Ichimoku Higher Time Frame mh
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
Crypto_Forex Göstergesi HTF Ichimoku MT4 için. - Ichimoku göstergesi en güçlü trend göstergelerinden biridir. HTF - Daha Yüksek Zaman Çerçevesi anlamına gelir. - Bu gösterge Trend Yatırımcıları için mükemmeldir ve Fiyat Hareketi girişleriyle birleştirilebilir. - HTF Ichimoku Göstergesi, daha yüksek zaman çerçevesinden Ichimoku'yu mevcut grafiğinize eklemenizi sağlar. - Yukarı trend - mavi olanın üzerindeki kırmızı çizgi (ve her iki çizgi de bulutun üzerindedir) / Aşağı trend - mavi olanın altı
DYJ Alligator SignalSource
Daying Cao
Göstergeler
DYJ Alligator SignalSource   is based on Alligator   indicator. It can be used for any currency pair and timeframe. The blue line (Alligator's Jaw) is the Balance Line for the timeframe that was used to build the chart (13-period Smoothed Moving Average, moved into the future by 8 bars); Red Line (Alligator's Teeth) is the Balance Line for the value timeframe of one level lower (8-period Smoothed Moving Average, moved by 5 bars into the future); Green Line (Alligator's Lips) is the Balance Line
Trend Ray
Andriy Sydoruk
Göstergeler
The indicator shows the potential trend direction by cyclical-wave dependence. Thus, all the rays of the intersection will be optimal rays, in the direction of which the price is expected to move, taking into account the indicator period. Rays can be used as a direction for potential market movement. But we must not forget that the approach must be comprehensive, the indicator signals require additional information to enter the market.
ZhiBiCCI MT4
Qiuyang Zheng
Göstergeler
[ZhiBiCCI] indicators are suitable for all cycle use, and are also suitable for all market varieties. [ZhiBiCCI] Green solid line is a reversal of bullish divergence. The green dotted line is a classic bullish divergence. [ZhiBiCCI] The solid line to the red is a reverse bearish divergence. The red dotted line is a classical bearish divergence. [ZhiBiCCI] can be set in the parameters (Alert, Send mail, Send notification), set to (true) to send instant signals to the alarm window, email, insta
Perfect Trendline Indicator MT4
Eda Kaya
Göstergeler
Perfect Trendline Indicator for MT4 The Perfect Trendline Indicator uses two moving averages (MA) with periods of 3 and 7 to display the trend's direction. When the red line (fast moving average) is positioned above the green line (slow moving average) , the trend is considered bullish , with candles marked with green histograms . Conversely, a bearish trend is indicated when the red line is below the green line, and red histograms appear . «Indicator Installation & User Guide» MT4 Indicator I
FREE
HMA Trend
Pavel Zamoshnikov
4.59 (69)
Göstergeler
A trend indicator based on the Hull Moving Average (HMA) with two periods. The Hull Moving Average is an improved variant of the moving average, which shows the moment of trend reversal quite accurately. It is often used as a signal filter. Combination of two types of Hull Moving Averages makes a better use of these advantages: HMA with a slow period identifies the trend, while HMA with a fast period determines the short-term movements and signals in the trend direction. Features The movement d
FREE
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Göstergeler
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation. S
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Göstergeler
Super Reversal Pattern Indicator Unlock the power of advanced pattern recognition with our Super Reversal Pattern Indicator. Designed for traders seeking precision and reliability, this indicator identifies one of the most effective reversal patterns in technical analysis, offering a significant edge in your trading strategy. Key Features: Non-Repainting Accuracy: Enjoy the confidence of non-repainting technology. Once a Super Reversal Pattern is detected, it remains static, providing consiste
TPX Heiken Ashi
TPX
Göstergeler
Indicator to be placed in the same folder as Dash to activate the alert filter with Heiken Aish. After downloading the indicator, copy it to the same folder so Dash can read the indicator. It is not necessary to insert it into the chart, this is only for Dash to search for signals and inform the direction of buying and selling of the Indicator. Check if the indicator's path is correct within Dash.
FREE
MTF Heiken Ashi MA
Brian Lillard
Göstergeler
MTF Heiken Ashi MA is a multiple timeframe Heiken Ashi & Moving Average indicator. Fully customizable for advanced & unique Heiken Ashi & Moving Average calculations. Key Features Modified appearance and appeal from the traditional using only H eiken Ashi MA bodies. MTF Higher or lower timeframes available making this it great for trends and scalping. There are many settings that can be non-repaint for signals at a new bar and at bar 0. Inputs Timeframe  = PERIOD_CURRENT - timeframe of Moving
FREE
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Göstergeler
MT5 versiyonu  |  FAQ Owl Smart Levels Indicator ,   Bill Williams'ın gelişmiş fraktalları , piyasanın doğru dalga yapısını oluşturan Valable ZigZag ve kesin giriş seviyelerini gösteren   Fibonacci seviyeleri   gibi popüler piyasa analiz araçlarını içeren tek gösterge içinde eksiksiz bir ticaret sistemidir. pazara ve kar elde edilecek yerlere. Stratejinin ayrıntılı açıklaması Gösterge ile çalışma talimatı Baykuş Yardımcısı ticaretinde Danışman Yardımcısı Kullanıcıların özel sohbeti -> Satın ald
Trendline indicator
David Muriithi
2 (1)
Göstergeler
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
UPD1 X00 Levels
Vitaliy Kuznetsov
5 (9)
Göstergeler
Gösterge, grafikte yuvarlak seviyeleri gösterir. Bunlara psikolojik, banka veya ana oyuncu seviyeleri de denir. Bu seviyelerde boğalar ve ayılar arasında gerçek bir mücadele vardır, birçok emir birikir ve bu da oynaklığın artmasına neden olur. Gösterge, herhangi bir enstrümana ve zaman dilimine otomatik olarak ayarlanır. 80 seviyesi kırılır ve ardından test edilirse, satın alın. 20 seviyesi kırılır ve ardından test edilirse, satış yapın. Hedef 00'dır. Dikkat! Güçlü destek ve direnç seviyeleri n
FREE
Auto Fibonacci With EMA
Md Atiqul Islam
Göstergeler
The Auto Fibonacci Indicator is a professional technical analysis tool that automatically draws Fibonacci retracement levels based on the most recent closed Daily (D1) or 4-Hour (H4) candle. These levels are widely used by traders to identify key support , resistance , and trend reversal zones . This version is designed for manual trading and supports a powerful trading strategy using Fibonacci levels combined with a 50-period EMA (Exponential Moving Average) , which you can easily add from MT4
FREE
Ultra Accurate Oscillator mp
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
MT4 için ULTRA DOĞRU Osilatör. UA Osilatörü - EMA gibi trend göstergeleriyle birlikte kullanıldığında yaklaşık %80 doğruluk oranına sahip, gelişmiş ve özel bir Kripto-Forex göstergesidir. - Gelişmiş yeni hesaplama yöntemi kullanılır. UA Osilatörü, standart MT4 osilatörlerinden çok daha hızlı ve daha doğrudur. - Yeni nesil osilatörler - EMA10 ile birlikte nasıl kullanılacağına dair örnekleri görmek için resimlere bakın. - Aşırı satım değerleri: 0,03'ün altında // Aşırı alım değerleri: 0,97'nin
Support and Resistance Levels on AZZD and EF
Sergey Efimenko
5 (4)
Göstergeler
Bu, fiyat etiketleriyle (devre dışı bırakılabilir)   Gelişmiş ZigZag Dinamik   ve/veya   Genişletilmiş Fraktallar   göstergesi ekstremumlarına dayalı destek ve direnç seviyelerinin bir MTF göstergesidir. MTF modu için daha yüksek TF'ler seçilebilir. Varsayılan olarak, seviyeler ZigZag gösterge noktalarına göre oluşturulur. Fraktal gösterge noktaları da ZigZag ile birlikte veya onun yerine kullanılabilir. Kullanımı basitleştirmek ve CPU zamanından tasarruf etmek için, açılışta her çubuk için bir
Forex Beast Indicator
Elias Mtwenge
Göstergeler
EARLY REMINDER: The Starting price is 65 price will rise soon up to 365$ and then 750$ after first 10 copies of sales. Grab this offer now! Introduction Hello, traders! Welcome to the demonstration of the Forex Beast Indicator , a comprehensive tool designed to assist aspiring traders in navigating the complexities of the forex market. This indicator incorporates seven essential components to provide a well-rounded trading experience: Moving Averages Colored Zones Support and Resistance Levels
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (53)
Göstergeler
Trend Ai göstergesi, trend tanımlamasını işlem yapılabilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek bir yatırımcının piyasa analizini geliştirecek harika bir araçtır. Bu gösterge, kullanıcıların forex piyasasının karmaşıklıklarında güvenle ve hassasiyetle yol almalarını sağlar. Birincil sinyallerin ötesinde, Trend Ai göstergesi geri çekilmeler veya düzeltmeler sırasında ortaya çıkan ikincil giriş noktalarını belirleyerek, yatırımcıların belirlenen trend içindeki fiyat düzeltmele
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.73 (15)
Göstergeler
M1 SNIPER kullanımı kolay bir işlem göstergesi sistemidir. M1 zaman dilimi için tasarlanmış bir ok göstergesidir. Gösterge, M1 zaman diliminde scalping için bağımsız bir sistem olarak kullanılabilir ve mevcut işlem sisteminizin bir parçası olarak kullanılabilir. Bu işlem sistemi özellikle M1'de işlem yapmak için tasarlanmış olsa da, diğer zaman dilimleriyle de kullanılabilir. Başlangıçta bu yöntemi XAUUSD ve BTCUSD ticareti için tasarladım. Ancak bu yöntemi diğer piyasalarda işlem yaparken de ya
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
5 (9)
Göstergeler
To celebrate the official release, $65 is the new PROMO price for the first 40 copies (3 left)! After that, the price increases to $120. SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.81 (140)
Göstergeler
Gann Made Easy , bay teorisini kullanarak ticaretin en iyi ilkelerine dayanan, profesyonel ve kullanımı kolay bir Forex ticaret sistemidir. WD Gann. Gösterge, Zararı Durdur ve Kâr Al Seviyeleri dahil olmak üzere doğru SATIN AL ve SAT sinyalleri sağlar. PUSH bildirimlerini kullanarak hareket halindeyken bile işlem yapabilirsiniz. Lütfen satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin! Alım satım ipuçlarımı ve harika bonus göstergelerini ücretsiz olarak sizinle paylaşacağım! Muhtemelen Gann ticaret y
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
5 (6)
Göstergeler
Dynamic Forex28 Navigator - Yeni Nesil Forex Ticaret Aracı. ŞU ANDA %49 İNDİRİM. Dynamic Forex28 Navigator, uzun zamandır popüler olan göstergelerimizin evrimidir ve üçünün gücünü tek bir göstergede birleştirir: Gelişmiş Döviz Gücü28 Göstergesi (695 inceleme) + Gelişmiş Döviz İMPULS ve UYARI (520 inceleme) + CS28 Kombo Sinyalleri (Bonus). Gösterge hakkında ayrıntılar https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Yeni Nesil Güç Göstergesi Ne Sunuyor?  Orijinallerde sevdiğiniz her şey, şimdi yeni
Italo Arrows Indicator
Italo Santana Gomes
5 (2)
Göstergeler
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (14)
Göstergeler
Day Trader Master , günlük tüccarlar için eksiksiz bir ticaret sistemidir. Sistem iki göstergeden oluşmaktadır. Bir gösterge, satın almak ve satmak için bir ok işaretidir. Aldığınız ok göstergesidir. Size ikinci göstergeyi ücretsiz olarak sağlayacağım. İkinci gösterge, bu oklarla birlikte kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış bir trend göstergesidir. GÖSTERGELER TEKRARLAMAYIN VE GEÇ KALMAYIN! Bu sistemi kullanmak çok basittir. İki renkli bir çizgi olarak görüntülenen mevcut trend yönündeki o
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.7 (69)
Göstergeler
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (32)
Göstergeler
ŞU ANDA %20 INDIRIMLI! Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu Gösterge, Egzotik Çiftler Emtialar, Endeksler veya Vadeli İşlemler gibi herhangi bir sembol için para birimi gücünü göstermek için uzmanlaşmıştır. Türünün ilk örneğidir, Altın, Gümüş, Petrol, DAX, US30, MXN, TRY, CNH vb. gerçek para birimi gücünü göstermek için 9. satıra herhangi bir sembol eklenebilir. Bu benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özelliği ve yeni b
RelicusRoad Pro
Relicus LLC
4.63 (106)
Göstergeler
Ne kadar harika geriye dönük testler, canlı hesap performans kanıtları ve her yerde fantastik istatistikler sunan bir alım satım göstergesi aldınız, ancak onu kullandıktan sonra hesabınızı **patlatmakla mı sonuçlandınız?** Bir sinyale tek başına güvenmemelisiniz, öncelikle neden ortaya çıktığını bilmeniz gerekir ve RelicusRoad Pro bunu en iyi şekilde yapar! Kullanım Kılavuzu + Stratejiler + Eğitim Videoları + VIP Erişimli Özel Grup + Mobil Sürüm Mevcut Piyasaya Bakmanın Yeni Bir Yolu RelicusR
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Göstergeler
Şu anda %20 İNDİRİMLİ! Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu gösterge paneli yazılımı 28 döviz çifti üzerinde çalışıyor. Ana göstergelerimizden 2'sine (Gelişmiş Para Birimi Gücü 28 ve Gelişmiş Para Birimi Dürtüsü) dayanmaktadır. Tüm Forex piyasasına harika bir genel bakış sağlar. Gelişmiş Para Birimi Gücü değerlerini, para birimi hareket hızını ve tüm (9) zaman dilimlerinde 28 Forex çifti için sinyalleri gösterir. Trendleri ve / veya scalping fırsatlarını belirlemek için
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Göstergeler
Trend Göstergesi, Trend Alım Satım ve Filtreleme için Çığır Açan Benzersiz Çözüm, Tüm Önemli Trend Özellikleriyle Tek Bir Araç İçinde Yerleştirildi! Forex, emtialar, kripto para birimleri, endeksler ve hisse senetleri gibi tüm sembollerde/araçlarda kullanılabilen %100 yeniden boyamayan çoklu zaman çerçevesi ve Çoklu para birimi göstergesidir. SINIRLI SÜRELİ TEKLİF: Destek ve Direnç Tarama Göstergesi sadece 50$ ve ömür boyu mevcuttur. (Orijinal fiyat 250$) (teklif uzatıldı) Trend Screener, grafik
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Göstergeler
Volatility Trend System - girişler için sinyaller veren bir ticaret sistemi. Oynaklık sistemi, trend yönünde doğrusal ve noktasal sinyaller ve ayrıca yeniden çizme ve gecikme olmaksızın trendden çıkmak için sinyaller verir. Trend göstergesi, orta vadeli trendin yönünü izler, yönünü ve değişimini gösterir. Sinyal göstergesi volatilitedeki değişikliklere dayalıdır ve piyasa girişlerini gösterir. Gösterge, çeşitli uyarı türleri ile donatılmıştır. Çeşitli alım satım araçlarına ve zaman dilimlerine
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Göstergeler
Currency Strength Wizard , başarılı ticaret için size hepsi bir arada çözüm sağlayan çok güçlü bir göstergedir. Gösterge, birden çok zaman dilimindeki tüm para birimlerinin verilerini kullanarak şu veya bu forex çiftinin gücünü hesaplar. Bu veriler, şu veya bu para biriminin gücünü görmek için kullanabileceğiniz, kullanımı kolay para birimi endeksi ve para birimi güç hatları biçiminde temsil edilir. İhtiyacınız olan tek şey, işlem yapmak istediğiniz tabloya göstergeyi eklemektir ve gösterge size
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Göstergeler
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pric
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Göstergeler
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
TPSpro RFI Levels
Roman Podpora
4.85 (27)
Göstergeler
Geri dönüş bölgeleri - seviyeler / Önemli bir oyuncunun aktif bölgeleri TALİMATLAR RUS   /   TALİMATLAR   ENG   /   Sürüm MT5 BU GÖSTERGENİN HER ALICISI       ÜCRETSİZ OLARAK EK   OLARAK   EDİNİN: 3 aylık erişim       hizmetten gelen işlem sinyallerine       SÜPER SİNYALLER       — TPSproSYSTEM algoritmasına göre hazır giriş noktaları. 3 aylık erişim       Düzenli olarak güncellenen eğitim materyallerine - stratejiye ve profesyonel gelişime dalma. Hafta içi 7/24 destek ve kapalı yatırımcı sohbe
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Göstergeler
Bu gösterge, 2 ürünümüz Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics  'in süper bir kombinasyonudur. Tüm zaman dilimleri için çalışır ve 8 ana para birimi artı bir Sembol için grafiksel olarak güç veya zayıflık dürtüsünü gösterir! Bu Gösterge, Altın, Egzotik Çiftler, Emtialar, Endeksler veya Vadeli İşlemler gibi herhangi bir sembol için para birimi gücü ivmesini göstermek için uzmanlaşmıştır. Türünün ilk örneğidir, Altın, Gümüş, Petrol, DAX, US30, MXN, TRY, CNH vb. içi
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
Göstergeler
BinaryUniversal is a signal indicator for binary options and Forex. In its work, the indicator uses a complex algorithm for generating signals. Before forming a signal, the indicator analyzes volatility, candlestick patterns, important support and resistance levels. The indicator has the ability to adjust the accuracy of the signals, which makes it possible to apply this indicator for both aggressive and conservative trading. The indicator is set in the usual way, it works on any time period and
Trend Reversal Indicator for MT4
Nicola Capatti
Göstergeler
Trend Reversal – MT4'te Trend Dönüşlerini Belirlemek İçin Yardımcınız Piyasa analizinizi geliştirmek ve daha bilinçli kararlar almak için güçlü ve sezgisel bir araç mı arıyorsunuz? Trend Reversal göstergesi, MetaTrader 4 platformunda trend dönüş noktalarını doğru bir şekilde belirlemek isteyen yatırımcılar için özel olarak tasarlanmıştır. Gelişmiş algoritmalar ve kanıtlanmış tekniklerin birleşimi sayesinde, Trend Reversal, piyasadaki önemli anları tanımanıza yardımcı olmak için net ve görünür s
Advanced Currency IMPULSE with ALERT
Bernhard Schweigert
4.91 (487)
Göstergeler
ŞU ANDA %31 INDIRIMLI !!! Yeni Başlayanlar veya Uzman Tüccarlar için En İyi Çözüm! Bu gösterge benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özellik ve gizli bir formül ekledik. Yalnızca BİR grafikle 28 döviz çiftinin tümü için Uyarılar verir. Yeni bir trendin veya scalping fırsatının tam tetik noktasını belirleyebildiğiniz için ticaretinizin nasıl gelişeceğini hayal edin! Yeni temel algoritmalar üzerine inşa edilen bu sistem, potansiyel işlemlerin
Dark Support Resistance
Marco Solito
5 (3)
Göstergeler
Dark Support Resistance  is an Indicator for intraday trading. This Indicator is programmed to identify  Support and Resistance Lines , providing a high level of accuracy and reliability. Key benefits Easily visible lines Only the most important levels will be displayed Automated adjustment for each timeframe and instrument Easy to use even for beginners Never repaints, never backpaints, Not Lag 100% compatible with Expert Advisor development All types of alerts available: Pop-up, Email, Push
M1 Easy Scalper
Martin Alejandro Bamonte
4 (3)
Göstergeler
M1 EASY SCALPER is a scalping indicator specifically designed for the 1-minute (M1) timeframe, compatible with any currency pair or instrument available on your MT4 terminal. Of course, it can also be used on any other timeframe, but it works exceptionally well on M1 (which is challenging!) for scalping. Note: if you're going to scalp, make sure you have an account suitable for it. Do not use Cent or Standard accounts as they have too much spread! (use ECN, RAW, or Zero Spread accounts) Robustn
Auto Optimized Bollinger Bands
Davit Beridze
5 (2)
Göstergeler
Otomatik Optimize Edilmiş Bollinger Bantları – Gerçek Piyasa Davranışına Dayalı Uyarlanabilir Volatilite Aracı Bu gelişmiş MT4 göstergesi, geçmiş veriler üzerinde işlem simülasyonu yaparak en iyi dönem ve standart sapma değerlerini otomatik olarak bulur. Sabit parametreler yerine, piyasa değişimlerine ve fiyat yapısına dinamik olarak uyum sağlar; böylece gerçek zamanlı volatiliteyi daha doğru yansıtan bantlar oluşturur. Manuel ayar gerekmez. Temel Özellikler: Tarihsel verilere dayalı otomatik Bo
Volatility Master
INTRAQUOTES
5 (4)
Göstergeler
Volatility Master for MetaTrader is a real-time dashboard tool that scans up to 56 symbols using up to 2 flexible dashboards on different charts to identify high-volatility, trending markets instantly. With clear bullish/bearish signals, customizable alerts, and a user-friendly interface, it helps you avoid range-bound conditions and focus on high-probability trades. Clarity leads to confidence. Trade confidently and protect your capital effectively with this powerful dashboard. Download Metatra
Sniper Delta Imbalance MT4
Stanislav Konin
5 (1)
Göstergeler
The official release price is 65$ for the first 10 copies only,the next price is 95$,the final price will be 250$ Sniper Delta Imbalance is a professional tool for deep delta analysis — the difference between buyer and seller volumes. It takes volume analysis to the next level, allowing traders to see in real time who controls the price — buyers or sellers — and to find precise entry points based on the actions of major market participants. This tool represents a unique style of
Support Resistance screnner
STE S.S.COMPANY
4.95 (37)
Göstergeler
Support And Resistance Screener, MetaTrader için tek bir gösterge içinde birden fazla araç sağlayan tek bir Düzey göstergesindedir. Kullanılabilir araçlar şunlardır: 1. Piyasa Yapısı Eleme Aracı. 2. Geri Çekilme Bölgesi Boğa. 3. Geri Çekilme Bölgesi Ayı. 4. Günlük Pivot Noktaları 5. haftalık Pivot Noktaları 6. aylık Pivot Puanları 7. Harmonik Modele ve hacme dayalı Güçlü Destek ve Direnç. 8. Banka Seviyesi Bölgeleri. SINIRLI SÜRELİ TEKLİF : YG Destek ve Direnç Göstergesi sadece 50 $ ve ömür boy
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Göstergeler
Şu anda %20 İNDİRİMLİ! Bu gösterge paneli, birden fazla sembol ve 9 zaman dilimine kadar çalışan çok güçlü bir yazılım parçasıdır. Ana göstergemize dayanmaktadır (En iyi yorumlar: Advanced Supply Demand ).     Gösterge paneli harika bir genel bakış sağlar. Gösterir:    Bölge mukavemet derecesi dahil filtrelenmiş Arz ve Talep değerleri, Bölgelere/ve bölgeler içindeki pip mesafeleri, İç içe geçmiş bölgeleri vurgular, Tüm (9) zaman dilimlerinde seçilen semboller için 4 çeşit uyarı verir. Kişisel
Gold Pro Scalper
Aleksandr Makarov
4.8 (5)
Göstergeler
Gold Pro Scalper Precise entry points for currencies, crypto, metals, stocks, indices! Indicator 100% does not repaint!!! If a signal appeared, it does not disappear! Unlike indicators with redrawing, which lead to loss of deposit, because they can show a signal, and then remove it. Trading with this indicator is very easy. Wait for a signal from the indicator and enter the deal, according to the arrow  (Blue arrow - Buy, Red - Sell). I recommend using it with the Trend Filter (downloa
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Göstergeler
Piyasanın iki temel ilkesine dayanan bir gün içi stratejisi. Algoritma, ek filtreler kullanarak hacimlerin ve fiyat dalgalarının analizine dayanmaktadır. Göstergenin akıllı algoritması, yalnızca iki piyasa faktörü bir araya geldiğinde bir sinyal verir. Gösterge, daha yüksek zaman çerçevesinin verilerini kullanarak M1 grafiğinde belirli bir aralıktaki dalgaları hesaplar. Ve dalgayı doğrulamak için gösterge, hacme göre analizi kullanır. Bu gösterge hazır bir ticaret sistemidir. Bir tüccarın ihtiya
Yazarın diğer ürünleri
Spike Killer AUDUSD
Yuji Hiiragi
Uzman Danışmanlar
＊Spike Killer AUDUSDはSpike Killer 21 Currency Pairs( https://www.mql5.com/ja/market/product/128674 ) の動作・性能を体験していただくための無料EAです。AUDUSDでのみ稼働し、設定項目はMagic Numberのみで、Shortのみ、初期ロットは0.01ロットで稼働します。 日々の為替市場を見ていると、大きな価格変動（スパイク）の後しばらく横ばいになり、やがて戻っていくといった値動きがしばしば見られます。Spike Killer 21 Currency Pairsはそのような市場の動きを捉え、スパイク後の価格の戻りによって利益を得るためのエキスパート・アドバイザーです。    下記のような特長があります。 バックテストでは主要7通貨(USD,EUR,GBP,AUD,NZD,CAD,CHF)からなる21の通貨ペアに対しすべて同じ設定で利益獲得 個別の通貨ペアに対していっさいカーブフィッティングされてないことによる高い再現性 これ一本で21通貨ペアのポートフォリオを構成可能 EAの
FREE
BBPlus Driver
Yuji Hiiragi
Uzman Danışmanlar
BB Plus Driverは BB Plus !インジケータ をフルに活用していただくためのEAです。 すべての通貨ペア、タイムフレームで利用できます。BB Plus !インディケーターが無い場合は、ボリンジャーバンドにタッチしてからのリバウンドでエントリーするEAとして稼働します。 10年間のバックテストでは、BB Plus ! インジケータを使用しAUDCAD_M15およびGBPNZD_M5に適用した場合に最も良い結果が得られました。スクリーンショットをご覧ください EAとしての基本的な機能を装備しながら、わかりにくい設定を排除し、初心者の方でも簡単にご利用いただけます BB Plus ! インジケータ は1分足から使える高精度のスキャルピング用逆張りサインツールです。 ・すべての通貨ペア、時間足で利用でき、絶好のタイミングでのエントリー・チャンスをお知らせします ・ ボリンジャーバンドにタッチしてからの反転を   基本戦略とし、 独自のアルゴリズムを加えることで、精度の高い反転ポイントでサインを発信します ・勝敗判定機能により 直近の相場環境に対するこのインディケータの
FREE
BBPlus
Yuji Hiiragi
Göstergeler
1分足から使える高精度のスキャルピング用逆張りサインツールです。 ・すべての通貨ペア、時間足で利用でき、絶好のタイミングでのエントリー・チャンスをお知らせします ・ ボリンジャーバンドにタッチしてからの反転を 基本戦略とし、 独自のアルゴリズムを加えることで、精度の高い反転ポイントでサインを発信します ・勝敗判定機能により 直近の相場環境に対するこのインディケータの有用性を確認することができます ・ 初心者から上級者まで設定不要ですぐにお使いいただけます ・本サインツールの性能を確認いただくための専用EAを提供いたします。コメント欄をご覧ください １分足での使用にも耐えるので、トレード頻度を高めることができます。またより高い時間足での使用では精度の向上が期待できます。トレンド・フィルターの機能を利用することで、トレンド方向での押し目買い、戻り売りに際し最適なタイミングでトレードすることができます。 設定項目は以下の通りです。 Bollinger Bands Period Bollinger Bands Deviation Bollinger Bands Shift Tren
BB Maniac
Yuji Hiiragi
5 (1)
Göstergeler
このインディケータはボリンジャーバンドを裁量およびEAで実際に利用してきた私自身の経験から、より手軽に、かつ効果的に活用できるよう作成された裁量トレード用サインツールです。 ブレイクアウトでの順張り、リバウンドでの逆張りの両面で利用でき、各種のフィルター機能でより精度の高いサインを発信します 勝敗判定機能により、このインディケータの直近の相場環境に対する有効性を確認できます 全通貨ペア、全タイムフレームで利用できます。リペイントはしません 設定項目は以下の通りです。 Bollinger Bands Period Bollinger Bands Deviation Bollinger Bands Shift Entry Mode ...ボリンジャーバンドにタッチしてからのBreakout(順張り), Rebound(逆張り)のどちらかを指定 Plus Filter ...独自アルゴリズムによるフィルターでシグナルの精度を高めます(Reboundモード専用) Trend Filter ...下で設定する移動平均のトレンド方向でのシグナルに限定します Moving Average 
FX Masters EURUSD
Yuji Hiiragi
Uzman Danışmanlar
FX Masters EURUSDはEURUSD,M5で稼働するエキスパート・アドバイザーです。   リスクを抑え長期的に安定した運用を望まれる方に最適です。 以下のような特徴があります。 極めて高いプロフィットファクター(9以上)と勝率(97%以上)、低いドローダウン グリッド、マーチンゲールを使用しない安全な設計 トレンド相場、レンジ相場のそれぞれに対応するエントリーシグナル カーブフィッティングを排除し高い再現性を確保 経験の少ない方でも容易な設定     設定項目は以下の通りです。省略時の設定のままですぐにお使いいただけます。 Magic Number...他のEAと区別するために固有の番号を設定します。複数のシグナルでポートフォリオを組む際には違うMagic  Numberを設定してください。 Entry Signals...使用するシグナルを選びます。トレンド相場用、レンジ相場用のどちらかをを選択できます Lots...ロットを指定します Max Entries...最大のエントリー数を指定します。通常は1で使用しますが、   含み損で 長期間ポジションを持つよ
Spike Killer 21 Currency Pairs
Yuji Hiiragi
Uzman Danışmanlar
日々の為替市場を見ていると、大きな価格変動（スパイク）の後しばらく横ばいになり、やがて戻っていくといった値動きがしばしば見られます。Spike Killer MCはそのような市場の動きを捉え、スパイク後の価格の戻りによって利益を得るためのエキスパート・アドバイザーです。       下記のような特長があります。 バックテストでは主要7通貨(USD,EUR,GBP,AUD,NZD,CAD,CHF)からなる21の通貨ペアに対しすべて同じ設定で利益獲得 個別の通貨ペアに対して いっさいカーブフィッティングされてないことによる高い再現性 これ一本で21通貨ペアのポートフォリオを構成可能 EAの利用経験の少ない方でも容易な設定   設定項目は以下の通りです。省略時の設定のままですぐにお使いいただけます。 Magic Number...他のEAと区別するために固有の番号を設定します。複数のシグナルでポートフォリオを組む際には違うMagic  Numberを設定してください Buy...trueでBuyの取引を行います Sell...trueでSellの取引を 行います Lots...ロ
Filtrele:
Coco77
789
Coco77 2024.05.17 02:17 
 

It's a very good reversal indicator! The last month I did trade with the TDS Plus indicator and it was very nice to analyse my charts with this indicator. It's a big help to know when to put a trade on. It's a steady, non repainted and accurate indicator (with notification)! The author is very open and friendly and is open to suggestion and improvements. She will come back to you in a very timely manner. Thank you Yuri for your help and extra programming. I have appreciate this a lot! You can give this author AND this indicator a fair change to proof to you that they will help you get better in trading!

İncelemeye yanıt