このインディケータはボリンジャーバンドを裁量およびEAで実際に利用してきた私自身の経験から、より手軽に、かつ効果的に活用できるよう作成された裁量トレード用サインツールです。

  • ブレイクアウトでの順張り、リバウンドでの逆張りの両面で利用でき、各種のフィルター機能でより精度の高いサインを発信します
  • 勝敗判定機能により、このインディケータの直近の相場環境に対する有効性を確認できます
  • 全通貨ペア、全タイムフレームで利用できます。リペイントはしません


設定項目は以下の通りです。

  • Bollinger Bands Period
  • Bollinger Bands Deviation
  • Bollinger Bands Shift
  • Entry Mode ...ボリンジャーバンドにタッチしてからのBreakout(順張り), Rebound(逆張り)のどちらかを指定
  • Plus Filter ...独自アルゴリズムによるフィルターでシグナルの精度を高めます(Reboundモード専用)
  • Trend Filter ...下で設定する移動平均のトレンド方向でのシグナルに限定します
  • Moving Average Period
  • Moving Average Type...SMA,EMA,SMMA,LWMAより選べます
  • Perfect Order...下記の３つのタイムフレームの移動平均の向きが一致している場合にシグナルを限定します
  • Moving Average Time Frame1
  • Moving Average Time Frame2
  • Moving Average Time Frame3
  • Box Filter...パーフェクトオーダーでない場合をボックスと判定しシグナルを限定します
  • Arrow Position ...矢印サインの位置を調整します
  • Enable Judge ...下の指定に従って勝敗を判定します
  • Judgement After n Bars...シグナル表示後n本目のバーでの価格で勝敗を判定します
  • CountBars ...動作を軽くするために計算するバーの数を限定します。長期間のテストで問題が生じる場合は数を増やしてください
  • Sound Alert ...３つのタイプのアラートを設定できます
  • eMail Alert
  • Puch Alert


注：勝敗判定機能は本来バイナリーオプションでの利用に適した機能ですが、FXのインディケータとしても利用価値があると考え装備しました。EAのバックテストと比べるとサンプル数が限られるのと、設定（特に勝敗判定のタイミング）に大きく依存するので参考程度とお考え下さい。 直近の相場環境に対するこのインディケータの有用性を確認することはできると思います。


jabautista
3986
jabautista 2024.04.07 21:18 
 

Good indicator. Author is very open to suggestion and improvements in a timely manner.

