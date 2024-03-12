1分足から使える高精度のスキャルピング用逆張りサインツールです。





・すべての通貨ペア、時間足で利用でき、絶好のタイミングでのエントリー・チャンスをお知らせします

・ボリンジャーバンドにタッチしてからの反転を 基本戦略とし、独自のアルゴリズムを加えることで、精度の高い反転ポイントでサインを発信します

・勝敗判定機能により直近の相場環境に対するこのインディケータの有用性を確認することができます

・初心者から上級者まで設定不要ですぐにお使いいただけます

・本サインツールの性能を確認いただくための専用EAを提供いたします。コメント欄をご覧ください





１分足での使用にも耐えるので、トレード頻度を高めることができます。またより高い時間足での使用では精度の向上が期待できます。トレンド・フィルターの機能を利用することで、トレンド方向での押し目買い、戻り売りに際し最適なタイミングでトレードすることができます。





設定項目は以下の通りです。

Bollinger Bands Period



Bollinger Bands Deviation



Bollinger Bands Shift



Trend Filter ...下で設定する移動平均のトレンド方向でのシグナルに限定します

Moving Average Period

Moving Average Type...SMA,EMA,SMMA,LWMAより選べます

Enable Win/Loss Judgement ...下の指定に従って勝敗を判定します

Judgement After n Bars...シグナル表示後n本目のバーでの価格で勝敗を判定します

CountBars ...動作を軽くするために計算するバーの数を限定します。長期間のテストで問題が生じる場合は数を増やしてください

Arrow Position ...矢印サインの位置を調整します

Push Alert ...３つのタイプのアラートを設定できます



eMail Alert



Sound Alert





注1：全通貨、全時間足に利用できますが、手法的に通貨ペアとの相性はあるようです。勝敗判定機能による結果およびEAによるバックテストの結果ではAUDCADで利用した場合に大変良い結果が得られています。スクリーンショットをご覧ください。

注2：勝敗判定機能は本来バイナリーオプションでの利用に適した機能ですが、FXのインディケータとしても利用価値があると考え装備しました。EAのバックテストと比べるとサンプル数が限られるのと、設定（特に勝敗判定のタイミング）に大きく依存するので参考程度とお考え下さい。





#Bollinger Band #Binary Option #AUDCAD