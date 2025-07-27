Trade Simulator MT4

Trade Simulator sadece bir işlem paneli değildir.

Tarihsel verileri kullanarak gerçekçi bir şekilde işlem yapmanızı sağlar ve etkileşimli grafik kontrolü sunar. Gerçek zamanlı işlem yapar gibi pozisyon açabilir, stop seviyelerini ayarlayabilir ve sonuçları izleyebilirsiniz. Ayrıca MT4 Strategy Tester üzerinden doğrudan emir verebilir ve yönetebilirsiniz.

Aynı araç ve arayüz, gerçek zamanlı grafiklerde gerçek işlemler için de kullanılabilir.

Temel Özellikler:

Strategy Tester ile simülatör ortamında işlem yapma imkânı

Tek tıklamayla BUY / SELL / CLOSE düğmeleri

Kar/Zarar noktası ve TP/SL çizgilerinin otomatik gösterimi

Çizgileri sürükleyerek kolayca ayarlayabilme

Trailing stop (kayan zarar durdur) işlevi

Canlı grafiklerde gerçek işlemler için de kullanılabilir

Nasıl Kullanılır – Simülasyon Modu (Strategy Tester)

MT4 Strategy Tester’ı açın EA listesinden “Trade Simulator” seçin Sembol ve zaman dilimini seçin, ardından Başlat'a tıklayın Grafik otomatik olarak oynatılmaya başlayacaktır Hepsi bu kadar — artık etkileşimli simülasyon ortamında işlem yapmaya hazırsınız.

Nasıl Kullanılır – Canlı Grafik Modu

EA'yı herhangi bir canlı MT4 grafiğine ekleyin

Simülatörle aynı sezgisel arayüz sayesinde, EA eklendikten hemen sonra canlı işlem yapmaya başlayabilirsiniz. İşleme girmek ve çıkmak için sadece tıklayın — karmaşık bir kurulum gerekmez.



