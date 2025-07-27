Trade Simulator MT4

Trade Simulator sadece bir işlem paneli değildir.

Tarihsel verileri kullanarak gerçekçi bir şekilde işlem yapmanızı sağlar ve etkileşimli grafik kontrolü sunar. Gerçek zamanlı işlem yapar gibi pozisyon açabilir, stop seviyelerini ayarlayabilir ve sonuçları izleyebilirsiniz. Ayrıca MT4 Strategy Tester üzerinden doğrudan emir verebilir ve yönetebilirsiniz.

Aynı araç ve arayüz, gerçek zamanlı grafiklerde gerçek işlemler için de kullanılabilir.

Detaylı bilgi için Kurulum ve Kullanıcı Kılavuzu'na göz atın. Ayrıca MT5 sürümünü ve Gelişmiş sürümünü de inceleyin.

Temel Özellikler:

  • Strategy Tester ile simülatör ortamında işlem yapma imkânı

  • Tek tıklamayla BUY / SELL / CLOSE düğmeleri

  • Kar/Zarar noktası ve TP/SL çizgilerinin otomatik gösterimi

  • Çizgileri sürükleyerek kolayca ayarlayabilme

  • Trailing stop (kayan zarar durdur) işlevi

  • Canlı grafiklerde gerçek işlemler için de kullanılabilir

Nasıl Kullanılır – Simülasyon Modu (Strategy Tester)

  1. MT4 Strategy Tester’ı açın

  2. EA listesinden “Trade Simulator” seçin

  3. Sembol ve zaman dilimini seçin, ardından Başlat'a tıklayın

  4. Grafik otomatik olarak oynatılmaya başlayacaktır

  5. Hepsi bu kadar — artık etkileşimli simülasyon ortamında işlem yapmaya hazırsınız.

Nasıl Kullanılır – Canlı Grafik Modu

  1. EA'yı herhangi bir canlı MT4 grafiğine ekleyin

Simülatörle aynı sezgisel arayüz sayesinde, EA eklendikten hemen sonra canlı işlem yapmaya başlayabilirsiniz. İşleme girmek ve çıkmak için sadece tıklayın — karmaşık bir kurulum gerekmez.




Yazarın diğer ürünleri
Trade Simulator MT5
Sajiro Yoshizaki
5 (1)
Yardımcı programlar
Trade Simulator yalnızca bir ticaret paneli değildir. Tarihi verilerle gerçekçi ticaret pratiği yapmanıza olanak tanır ve etkileşimli grafik kontrolü sağlar. İşlem açabilir, stop seviyelerini ayarlayabilir ve sonuçları canlı işlem gibi izleyebilirsiniz. Ayrıca, MT5 Strategy Tester'da doğrudan emir verebilir ve yönetebilirsiniz. Aynı araç ve arayüz, gerçek işlemler için canlı grafiklerde de kullanılabilir. Detaylı bilgi için Kurulum ve Kullanıcı Kılavuzu 'na göz atın.  Ayrıca MT4 sürümünü ve Geli
FREE
LocalTime MT5 Add or replace time scale
Sajiro Yoshizaki
5 (2)
Yardımcı programlar
Bu araç, grafiğin altına belirli veya otomatik olarak hesaplanan bir zaman farkıyla orijinal bir zaman ölçeği ekler. Bu kullanışlı aracı kullanarak, grafiğin okunabilirliğini artırabilir ve size veya ülkenize tanıdık bir zaman biçiminde görüntüleyerek zihinsel stresi azaltabilirsiniz. Zaman farklarını hesaplamanız gerekmese bile, varsayılan zaman ölçeğini Local_Time ile değiştirmek, grafiğin okunabilirliğini artırabilir. Local_Time, "GG.AA ss:dd", "DD AMM ss:dd", "AA-GG ss:dd", "AA/GG ss:dd",
FREE
ClickDrag MT5 Drawing and moving objects
Sajiro Yoshizaki
5 (1)
Yardımcı programlar
ClickDrag grafik üzerinde kolayca çizgiler çizer ve nesneleri taşır. Bir trend çizgisi çizmeye başlamak için tıklayın ve ardından Sürükleyin. Fareyi yatay olarak hareket ettirmek bir fiyat çizgisi çizer. Fareyi dikey olarak hareket ettirmek bir tarih çizgisi çizer. Mevcut çizgiler ve nesneler Tıkla ve Sürükle ile taşınabilir. Başlangıç noktası ile bitiş noktası arasındaki fiyat ve zaman farkını görüntüler. Başladıktan sonra Tıkla ve Sürükle, Rengi değiştirmek için sola ve sağa sallayın
FREE
SyncObjects MT4 Chart Object Synchronization Tool
Sajiro Yoshizaki
5 (1)
Yardımcı programlar
SyncObjects, MetaTrader'da birden fazla grafikte çizilen nesneleri gerçek zamanlı olarak senkronize etmenize olanak tanıyan bir araçtır. Trend çizgileri, yatay çizgiler ve metin etiketleri gibi nesneler diğer grafiklerde otomatik olarak yansıtılabilir. Bu, farklı zaman dilimleri ve döviz çiftleri arasında kesintisiz analiz yapılmasını sağlar ve ticaret ortamınızın verimliliğini artırır. Ayrıca, PracticeSimulator gibi ticaret uygulama ve test araçlarıyla da iyi çalışır ve simülasyonlar sırasında
FREE
Economic Calendar for MT5
Sajiro Yoshizaki
Yardımcı programlar
Bu araç iki ana avantaj sunar: MT5 ekonomik göstergelerinin kullanım kolaylığını artırır ve MT4 ile verilerin sorunsuz paylaşılmasını sağlar. Örneğin, 10 yıldan daha eski ekonomik gösterge verilerini etkili bir şekilde eğitim ve geri testlerde kullanmanıza olanak tanır. Ayrıca, MT4'ün PracticeSimulator aracıyla uyumludur, bu da geçmiş verilerle yapılan alıştırmalardan MT4 üzerindeki canlı işlemlere kadar her şey için değerli bir araç haline getirir. MT4 ile ekonomik göstergeleri sorunsuz bir şek
FREE
Practice Simulator Sync
Sajiro Yoshizaki
4.5 (2)
Yardımcı programlar
Bu modül, yalnızca aynı döviz çifti için değil, aynı zamanda çeşitli zaman dilimleri ve farklı döviz çiftleri için senkronize çizelgeleri de görüntülemek için Uygulama Simülatörü ile senkronize olur. Not: Bu modül kendi kendine çalışmaz. "Practice Simulator" gereklidir. Practice Simulator https://www.mql5.com/tr/market/product/98348 İki senkronizasyon modu mevcuttur. Basit senkronizasyon modu: Senkronize etmek istediğiniz grafiği açıp içine bu aracı ekleyerek kolayca senkronize edilm
FREE
ArwByIdx MT5
Sajiro Yoshizaki
Göstergeler
Bu ürün, göstergelerden/sinyal araçlarından bilgi alır ve belirli koşullar karşılandığında okları veya bildirimleri görüntüler. Örneğin, MA25 ve MA50 kesiştiğinde, SAR tersine döndüğünde, MACD artı/eksi değiştirdiğinde veya kapanış fiyatı Bollinger Bantlarını geçtiğinde oklar ve bildirimler gösterilir. Belirli yapılandırmalar için lütfen örnek ayarlar görüntüsüne bakın. Ayrıntılı kılavuzlar ve yapılandırma dosyaları için: https://www.mql5.com/en/blogs/post/755082 Ücretsiz bir sürümü de in
FREE
LocalTime Add or replace time scale
Sajiro Yoshizaki
Yardımcı programlar
Bu araç, grafiğin altına belirli veya otomatik olarak hesaplanan bir zaman farkıyla orijinal bir zaman ölçeği ekler. Bu kullanışlı aracı kullanarak, grafiğin okunabilirliğini artırabilir ve size veya ülkenize tanıdık bir zaman biçiminde görüntüleyerek zihinsel stresi azaltabilirsiniz. Zaman farklarını hesaplamanız gerekmese bile, varsayılan zaman ölçeğini Local_Time ile değiştirmek, grafiğin okunabilirliğini artırabilir. Local_Time, "GG.AA ss:dd", "DD AMM ss:dd", "AA-GG ss:dd", "AA/GG ss:dd",
FREE
ClickDrag Drawing and moving objects
Sajiro Yoshizaki
5 (1)
Yardımcı programlar
ClickDrag grafik üzerinde kolayca çizgiler çizer ve nesneleri taşır. Bir trend çizgisi çizmeye başlamak için tıklayın ve ardından Sürükleyin. Fareyi yatay olarak hareket ettirmek bir fiyat çizgisi çizer. Fareyi dikey olarak hareket ettirmek bir tarih çizgisi çizer. Mevcut çizgiler ve nesneler Tıkla ve Sürükle ile taşınabilir. Başlangıç noktası ile bitiş noktası arasındaki fiyat ve zaman farkını görüntüler. Başladıktan sonra Tıkla ve Sürükle, Rengi değiştirmek için sola ve sağa sallayın
FREE
TradeSnap MT5 Auto Capture
Sajiro Yoshizaki
Yardımcı programlar
TradeSnap, bir SATIN AL/SAT emri yürütüldüğünde ekranı otomatik olarak yakalar ve kaydeder. Basitçe tablo üzerinde ayarlayın ve herhangi bir ekstra çalışma olmadan otomatik olarak kaydedilecektir. Grafikteki çizgiler, oklar vb. de görüntüde olduğu gibi kaydedilir. 10000x10000 piksel olabilen resim boyutu, böylece fiyat hareket geçmişini gösteren yatay bir resim kaydedebilirsiniz. Parametre bilgisi --Olay Parametresi-- Sihirli sayı (0=ALL): Herhangi bir EA'nız varsa, Mugic Number'ı ayarlay
FREE
ArwByIdx MT4
Sajiro Yoshizaki
Göstergeler
Bu ürün, göstergelerden/sinyal araçlarından bilgi alır ve belirli koşullar karşılandığında okları veya bildirimleri görüntüler. Örneğin, MA25 ve MA50 kesiştiğinde, SAR tersine döndüğünde, MACD artı/eksi değiştirdiğinde veya kapanış fiyatı Bollinger Bantlarını geçtiğinde oklar ve bildirimler gösterilir. Belirli yapılandırmalar için lütfen örnek ayarlar görüntüsüne bakın. Ayrıntılı kılavuzlar ve yapılandırma dosyaları için: https://www.mql5.com/en/blogs/post/755082 Ücretsiz bir sürümü de in
FREE
Chart Buddy MT5
Sajiro Yoshizaki
Yardımcı programlar
Chart Buddy, ticaret grafikleri için eğlenceli bir unsur eklemek amacıyla tasarlanmış bir eğlence aracıdır. Bir karakter, grafik üzerinde sağ tarafta hareket eder ve fiyat hareketini teşvik ediyormuş gibi görünerek ticaret deneyiminize benzersiz ve keyifli bir dokunuş katar. Doğrudan işlemlerinizi etkilemese de, animasyonlar hafif bir dikkat dağıtıcı unsur sunarak size kişisel bir destekçiniz varmış gibi hissettirir. Ana Özellikler: Fiyat Hareketi Destekleyici : Karakter, fiyatın yukarı, aşağı y
FREE
PL Graph Visualizer MT4
Sajiro Yoshizaki
Yardımcı programlar
PL Graph Visualizer, hesabınızın kar ve zararının gerçek zamanlı grafiklerini görüntüleyen bir yardımcı programdır. Grafik, döviz çiftine veya sihirli sayıya göre ayrı ayrı görüntülenebilir ve her pozisyonun kar ve zararındaki değişiklikleri bir bakışta görmenize olanak tanır. Bu araç, işlevselliğini daha da artırmak için burada bulabileceğiniz entegre ödeme aracıyla birlikte kullanılabilir. https://www.mql5.com/en/market/product/116884 Gerçek zamanlı grafikler yalnızca hesabın toplam kar ve
FREE
Economic Calendar from MT5
Sajiro Yoshizaki
Yardımcı programlar
Bu araç iki ana avantaj sunar: MT5 ekonomik göstergelerinin kullanım kolaylığını artırır ve MT4 ile verilerin sorunsuz paylaşılmasını sağlar. Örneğin, 10 yıldan daha eski ekonomik gösterge verilerini etkili bir şekilde eğitim ve geri testlerde kullanmanıza olanak tanır. Ayrıca, MT4'ün PracticeSimulator aracıyla uyumludur ve bu da geçmiş verilerle yapılan alıştırmalardan MT4 üzerindeki canlı işlemlere kadar geniş bir kullanım alanı sağlar. Önemli Uyarı Bu araç, MT5'ten ekonomik gösterge verileri
FREE
Msg2Slack Post to Slack
Sajiro Yoshizaki
Yardımcı programlar
Msg2Slack, MT4/MT5 metin kutularından Slack'e mesaj gönderen araçtır. Metin kutusunun sağ tarafında bulunan düğmeye tek bir tıklama ile Slack kanalınıza kolayca metin ve grafik görüntüleri gönderebilirsiniz. Grafikte çizgiler, işaretler, yorumlar ve daha fazlasını çizseniz bile görüntü yayınlanacaktır. İster kendinize ister bir gruba mesaj göndermek isteyin, bu basit ama güçlü araç, grafik görüntüleri yakalamayı ve anında mesaj göndermeyi inanılmaz derecede kolaylaştırır. Msg2Slack aracı, graf
FREE
SpeedManager
Sajiro Yoshizaki
Yardımcı programlar
Bu, Strateji Test Cihazında etkili test ve analiz yapılmasını sağlayan bir oynatma hızı yönetim aracıdır. Strateji Test Cihazının kullanılabilirliğini artırır ve ticaret stratejilerinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesini kolaylaştıran bir araç olarak kullanılabilir. Aletin Özellikleri: Oynatma hızı kontrolü: Kullanıcılar, Strateji Test Cihazındaki oynatma hızını serbestçe değiştirebilir, bu da onlara hızlı ileri sarım, hızlandırılmış oynatma ve istedikleri noktada duraklamayı sağlar. Bir çub
FREE
TradeSnap
Sajiro Yoshizaki
Yardımcı programlar
TradeSnap, bir SATIN AL/SAT emri yürütüldüğünde ekranı otomatik olarak yakalar ve kaydeder. Basitçe tablo üzerinde ayarlayın ve herhangi bir ekstra çalışma olmadan otomatik olarak kaydedilecektir. Grafikteki çizgiler, oklar vb. de görüntüde olduğu gibi kaydedilir. 10000x10000 piksel olabilen resim boyutu, böylece fiyat hareket geçmişini gösteren yatay bir resim kaydedebilirsiniz. Parametre bilgisi --Olay Parametresi-- Sihirli sayı (0=ALL): Herhangi bir EA'nız varsa, Mugic Number'ı ayarlay
FREE
Msg2Line MT4 Send to LINE messenger
Sajiro Yoshizaki
Yardımcı programlar
Msg2Line, "LINE 메신저" ile bir bağlantı oluşturacaktır. Bu, çok önemli bir sorundur. Bu, çok önemli bir şey değil. bu çok önemli. - daha fazla bilgi 1. EDIT (Düzenle) öğesini seçin. 2. Daha fazla bilgi edinin. - 무료 메시지 보내기 + 이미지 캡처 1. EDIT 상자에 텍스트를 니다. 2. 2. img ile birlikte. - 캡쳐한 이미지 보내기 1. IMG ile birlikte görüntüleyebilirsiniz. *매개변수로 LINE TOKEN 필요합니다. * "WebRequest"i Bu, LINE'ın en iyi şekilde kullanılmasına yardımcı olur.
FREE
Chart Buddy MT4
Sajiro Yoshizaki
Yardımcı programlar
Chart Buddy, ticaret grafikleri için eğlenceli bir unsur eklemek amacıyla tasarlanmış bir eğlence aracıdır. Bir karakter, grafik üzerinde sağ tarafta hareket eder ve fiyat hareketini teşvik ediyormuş gibi görünerek ticaret deneyiminize benzersiz ve keyifli bir dokunuş katar. Doğrudan işlemlerinizi etkilemese de, animasyonlar hafif bir dikkat dağıtıcı unsur sunarak size kişisel bir destekçiniz varmış gibi hissettirir. Ana Özellikler: Fiyat Hareketi Destekleyici : Karakter, fiyatın yukarı, aşağı y
FREE
Msg2Slack MT4 Post to Slack
Sajiro Yoshizaki
Yardımcı programlar
Msg2Slack, MT4/MT5 metin kutularından Slack'e mesaj gönderen araçtır. Metin kutusunun sağ tarafında bulunan düğmeye tek bir tıklama ile Slack kanalınıza kolayca metin ve grafik görüntüleri gönderebilirsiniz. Grafikte çizgiler, işaretler, yorumlar ve daha fazlasını çizseniz bile görüntü yayınlanacaktır. İster kendinize ister bir gruba mesaj göndermek isteyin, bu basit ama güçlü araç, grafik görüntüleri yakalamayı ve anında mesaj göndermeyi inanılmaz derecede kolaylaştırır. Msg2Slack aracı, graf
FREE
Msg2Discord MT4 Post to Discord
Sajiro Yoshizaki
Yardımcı programlar
Strateji test cihazında iyi çalışıyor. ÜCRETSİZ DEMO ile deneyin (yapı 1353) How to run the FREE DEMO => https://www.mql5.com/en/blogs/post/749299 Msg2Discord, bir metin kutusundan Discord'a serbest metin ve yakalamalar gönderir. Grafik üzerine çizgiler, işaretler veya yorumlar yazarsanız, görüntü gönderilecektir. Çok kullanışlı ve basit bir araç. - Ücretsiz Mesaj Gönderme 1. DÜZENLE kutusuna serbest metin girin. 2. GÖNDER düğmesine basın. - Serbest mesaj gönderme + görüntü yakalama 1. D
FREE
Practice Simulator w VirtualRepetitiveTraining MT4
Sajiro Yoshizaki
Yardımcı programlar
Practice Simulator, geriye dönük test (backtesting), ticaret pratiği ve canlı ticaret için hepsi bir arada bir ticaret simülatörüdür. İster pratiğe ihtiyacı olan bir acemi, ister piyasa analizleri yapan deneyimli bir yatırımcı olun, bu araç tüm seviyeleri destekler. Forex ticareti, piyasa analizi veya strateji optimizasyonuna odaklanın. Practice Simulator, basit ama güçlü risk yönetimi ve ticaret desteği sağlayan özelliklerle donatılmış olup, tatil günleri de dahil olmak üzere istediğiniz zaman
Breakeven and Risk Percentage Line MT4
Sajiro Yoshizaki
Yardımcı programlar
Bu araç, Strateji Test Aracı ile çalışmaz. Test version: https://www.mql5.com/en/blogs/post/753244 Bu araç, hesap bakiyenize dayalı temel ölçümleri göstererek hesap performansını görselleştirmenize olanak tanır. Farklı fiyat noktalarındaki önemli metrikleri anında görmek için çizgileri seçip sürükleyip bırakabilirsiniz. Çizgileri taşıdıktan sonra orijinal konumuna dönmek isterseniz, çift tıklamanız yeterlidir; çizgiler orijinal parametrelerine geri dönecektir. Bu araç, mevcut fiyat belirli bi
Binary Lab Simulator
Sajiro Yoshizaki
Yardımcı programlar
"Binary Lab Simulator", ticaret stratejilerini pratik yapmak ve doğrulamak için tasarlanmış bir araçtır. Bu araç, hafta sonları ve işlem saatleri dışında dahil olmak üzere 24 saat çalışır ve 30 saniye, 1 dakika ve 3 dakika gibi çeşitli vade sürelerini destekleyerek gerçek ticarete benzer bir ortam yaratır. Giriş sonuçlarını analiz etmek için harici araçlarla uyumludur. Birden fazla şablon kolayca kaydedilebilir, böylece çevrimiçi ortamdan simülatöre sorunsuz test yapılabilir. "Binary Lab Simulat
Breakeven Line and Risk Percentage Line MT5
Sajiro Yoshizaki
Yardımcı programlar
Bu araç, Strateji Test Aracı ile çalışmaz. Test version: https://www.mql5.com/en/blogs/post/753244 Bu araç, hesap bakiyenize dayalı temel ölçümleri göstererek hesap performansını görselleştirmenize olanak tanır. Farklı fiyat noktalarındaki önemli metrikleri anında görmek için çizgileri seçip sürükleyip bırakabilirsiniz. Çizgileri taşıdıktan sonra orijinal konumuna dönmek isterseniz, çift tıklamanız yeterlidir; çizgiler orijinal parametrelerine geri dönecektir. Bu araç, mevcut fiyat belirli bi
