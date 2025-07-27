Trade Simulator MT4
- Yardımcı programlar
- Sajiro Yoshizaki
- Sürüm: 1.1
Trade Simulator sadece bir işlem paneli değildir.
Tarihsel verileri kullanarak gerçekçi bir şekilde işlem yapmanızı sağlar ve etkileşimli grafik kontrolü sunar. Gerçek zamanlı işlem yapar gibi pozisyon açabilir, stop seviyelerini ayarlayabilir ve sonuçları izleyebilirsiniz. Ayrıca MT4 Strategy Tester üzerinden doğrudan emir verebilir ve yönetebilirsiniz.
Aynı araç ve arayüz, gerçek zamanlı grafiklerde gerçek işlemler için de kullanılabilir.
Detaylı bilgi için Kurulum ve Kullanıcı Kılavuzu'na göz atın. Ayrıca MT5 sürümünü ve Gelişmiş sürümünü de inceleyin.
Temel Özellikler:
-
Strategy Tester ile simülatör ortamında işlem yapma imkânı
-
Tek tıklamayla BUY / SELL / CLOSE düğmeleri
-
Kar/Zarar noktası ve TP/SL çizgilerinin otomatik gösterimi
-
Çizgileri sürükleyerek kolayca ayarlayabilme
-
Trailing stop (kayan zarar durdur) işlevi
-
Canlı grafiklerde gerçek işlemler için de kullanılabilir
Nasıl Kullanılır – Simülasyon Modu (Strategy Tester)
-
MT4 Strategy Tester’ı açın
-
EA listesinden “Trade Simulator” seçin
-
Sembol ve zaman dilimini seçin, ardından Başlat'a tıklayın
-
Grafik otomatik olarak oynatılmaya başlayacaktır
-
Hepsi bu kadar — artık etkileşimli simülasyon ortamında işlem yapmaya hazırsınız.
Nasıl Kullanılır – Canlı Grafik Modu
-
EA'yı herhangi bir canlı MT4 grafiğine ekleyin
Simülatörle aynı sezgisel arayüz sayesinde, EA eklendikten hemen sonra canlı işlem yapmaya başlayabilirsiniz. İşleme girmek ve çıkmak için sadece tıklayın — karmaşık bir kurulum gerekmez.