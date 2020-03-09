Forecast System

Il s'agit d'une stratégie simple basée sur les niveaux BREAKOUT et FIBONACCI.





Après une évasion,





soit le marché poursuit son mouvement directement vers les niveaux 161, 261 et 423





ou, revient au niveau de 50 % (également appelé correction) et continue ensuite très probablement le mouvement dans la direction initiale jusqu'aux niveaux 161, 261 et 423.





La clé du système est la détection de la barre de répartition indiquée par un objet rectangle vert (UP TREND) ou rouge (DOWN TREND).





Au moment de la cassure, les niveaux cibles de Fibonacci sont calculés et dessinés sur le graphique.





Fonctionne pour chaque paire de devises et chaque période (période).





Comprend des alertes contextuelles et des notifications mql5.





Veuillez m'envoyer un message privé pour toute question, conseils supplémentaires et indicateurs supplémentaires que j'utilise (mais pas nécessaires).





Bon trading à vous !