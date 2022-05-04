Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 69
Diyelim ki 3 pozisyon her biri 5 lot için açıkken, pozisyonlardan birini 5 lot için ters sırayla kapatalım. Sonuç olarak, bir sınır elde ederiz ...
Anladığım kadarıyla kural ihlal edilmeyecek, 15 olmasa da Hacim<= 14 lot açıkken, pozisyonlardan biri kısmen (veya tamamen) kapalı...
Ayrıntılara girmeden - söz konusu üç pozisyon nedir? Her enstrümanın sadece bir pozisyonu olabilir, hatta bunu her yerde yardıma ekledik, örneğin PositionSelect için:
Not
Her sembol için, bir veya daha fazla işlemin sonucu olarak, herhangi bir zamanda yalnızca bir pozisyon açılabilir. "Araçlar" panelindeki "Ticaret" sekmesinde de görüntülenen pozisyonlar ve aktif bekleyen emirler birbiriyle karıştırılmamalıdır.
Bir ticaret hesabındaki toplam pozisyon sayısı, toplam finansal araç sayısını aşamaz.
Üç karakter, üç pozisyon .. (alkol içmedim, ot içmedim gibi)
Birçok tüccar, emirlerde SL ve TP belirtmemeyi tercih eder ve verilmiş olsalar bile pozisyonun erken kapatılması gerekebilir.
Basit durum: EUR, GBP ve JPY ile satın al açık. Her pozisyon 5 lot, toplamda 15 lottur (kuralla çelişmez). EUR SATIŞ-Limitini 5 lot olarak belirledik ve aynı zamanda kurala göre hemen bir limit ve ayrılma (diskalifiye) alıyoruz.
not
Tabii ki piyasa işlemleri ( Al ve Sat ) buraya gelmeyebilir (eğer pozisyonlar + limitler kurala göre kontrol edilirse), ancak bunlar piyasa işlemleridir.
Kafa karıştırmayın, Hesap Bilgileri bölümüne bakın:
ENUM_ACCOUNT_INFO_DOUBLE
tanımlayıcı
Tanım
Emlak Tipi
HESAP BAKİYESİ
Mevduat para biriminde hesap bakiyesi
çift
ACCOUNT_CREDIT
Mevduat para birimi cinsinden verilen kredi tutarı
çift
ACCOUNT_PROFIT
Mevduat para biriminde hesaptaki cari kar tutarı
çift
ACCOUNT_EQUITY
Mevduat para biriminde hesaptaki özkaynakların değeri
çift
ACCOUNT_LIMIT_VOLUME
Sembol başına bir açık pozisyonun ve bekleyen emirlerin (yön ne olursa olsun) izin verilen maksimum toplam hacmi
çift
Yani şampiyonluk 5.0 dönecek. Üzgünüm, baktım.
Ama yine de 5 lotluk bir pozisyon açılsa, sadece ters piyasa işleminin yeniden limite yol açmayacağını nasıl anlarım?
not
Ama şampiyonaya katılmadığım için bunun beni tehdit etmediğini düşünüyorum. Bu kısıtlamanın doğru şekilde ele alınmasını anlamak istesem de ...
Merhaba.
CSymbolInfo sınıfını kullanırken aşağıdakileri fark ettim. CSymbolInfo ::StopLevel() yöntemi, belgelerde bildirilmiştir:
Durma Seviyesi
Puan cinsinden siparişler için minimum marjı alır
ancak, sınıfın bir örneğinden ona erişmeye çalışırken
yöntem görünmez:
.StopLevel () öğesinin "manuel" olarak yazılabileceğine dair bir şüphe vardı, ancak bu durumda sınıf bunu tanımıyor:
Bana neyin yanlış olduğunu söylersen çok teşekkür ederim.
İlk olarak, kısa bir soru - Tanımı gereği bir int sonucu olan CSymbolInfo::StopsLevel () yönteminden bahsediyorsak, bununla ne ilgisi var? DoubleToString (sonuçta Double ile çalışmak var, Int değil )?
İkincisi, TONGS bir otojen ile kesilmezse (sizin durumunuzda olduğu gibi) her şey yolunda görünüyor ... :)
Yani şampiyonluk 5.0 dönecek. Üzgünüm, baktım.
Yanlış, şampiyonluk 15 dönecek, demo 0 göstermelidir (sınır yok).
Mesaj için teşekkürler, bir bakalım. Bu yöntem şu anda Stop s Level() olarak bildiriliyor.
Her iki durumda da DoubleToString (sözde uyumlu olmayan türler) kapsamına girmez.
Fikir uğraşmaya değmez. Her ne kadar sadece DoubleToString'i anlamayı öğretmek amacıyla da tamsayılar olsa da , ama bana bunu neden yaptığını söyle ( IntegerToString () olduğunda) ...