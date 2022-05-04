Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 66

Şimdi, asıl rahatsızlık, MQ'nun her durumda yalnızca USD için ve 100 kaldıraçlı ve örneğin Alpari'nin yalnızca 500 kaldıraçlı hesaplar oluşturmasıdır...

Demo sunucumuz zaten çok çeşitli kaldıraç seçeneklerine sahip çok para birimli demo hesaplarına sahiptir:

Güncellenen dağıtımdan terminali yeniden yükleyin: https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe

sunucu seçimi


Hesap türü seçimi


Omuz ölçüsü seçimi

not

Bu 294 sürümünde, kurduğumdan beri bir hafta geçmedi ...

 
Sadece dağıtımı tekrar indirin - güncellendi.

Demo hesaplarına kaydolmak için ilk koşullar tam olarak dağıtım etiketinde belirlenir ve güncellemeler sırasında güncellenmez.

Teşekkürler, önceki sürümde güncellendi, her şey yolunda...
 

2 ZigZag ekstremumunu nasıl elde edeceğimi söyle? Bunu şöyle yapıyorum:

 int zzHandle;     // хэндл индикатора ZigZag
 double zzVal[];   // динамические массивы для хранения численных значений индикатора ZigZag
 double zz1, zz2;   // значения цены 1-го и 2-го зигзага

 ArraySetAsSeries (zzVal,true);
 CopyBuffer (zzHandle, 0 , 0 , 50 ,zzVal); // Cкопировали значения индикатора в массив

 int ke= 0 ;
 for ( int i= 1 ;i< 50 ;i++)
{
 if (zzVal[i]!= 0 )
{
   zz1=zzVal[i];
   ke++;
}
 if (ke> 1 ) zz2=zzVal[i];
}  

Bir sürü örnek var ve henüz çözemedim.

 //+------------------------------------------------------------------+
 //+----------------------------------------------------------------------------+
 //|  Автор    : Ким Игорь В. aka KimIV,  http://www.kimiv.ru                   |
 //+----------------------------------------------------------------------------+
 //|  Версия   : 07.10.2006                                                     |
 //|  Описание : Возвращает экстремум ЗигЗага по его номеру.                    |
 //+----------------------------------------------------------------------------+
 //|  Параметры:                                                                |
 //|    sy - наименование инструмента   (NULL или "" - текущий символ)          |
 //|    tf - таймфрейм                  (      0     - текущий ТФ)              |
 //|    ne - номер экстремума           (      0     - последний)               |
 //|    dp - ExtDepth                                                           |
 //|    dv - ExtDeviation                                                       |
 //|    bs - ExtBackstep                                                        |
 //+----------------------------------------------------------------------------+
 double GetExtremumZZPrice( string sy= "" , int tf= 0 , int ne= 0 , int dp= 12 , int dv= 5 , int bs= 3 ) {
   if (sy== "" || sy== "0" ) sy= Symbol ();
   double zz;
   int     i, k=iBars(sy, tf), ke= 0 ;

   for (i= 0 ; i<k; i++) {
    zz= iCustom (sy, tf, "ZigZag" , dp, dv, bs, 0 , i);
     if (zz!= 0 ) {
      ke++;
       if (ke>ne) return (zz);
    }
  }
   Print ( "GetExtremumZZPrice(): Экстремум ЗигЗага номер " ,ne, " не найден" );
   return ( 0 );
=================================================================
 double ZZ, arr[ 7 ];
 int i= 0 , sh= 0 ;
   while (sh< 1000 )
   {
     if ( iCustom ( NULL , 0 , "ZigZag" , 12 , 5 , 3 , 0 ,sh)!= 0 )
     {
      arr[i]= iCustom ( NULL , 0 , "ZigZag" , 12 , 5 , 3 , 0 ,sh);
       Alert ( "arr[" ,i+ "]=" ,arr[i]+ " Период= " + Period ());
      i++;
     }
     if (i== 7 ) return ( 0 );
  sh++;
   } 
=================================================================
 double // экстремумы Зиг-Зага 
  y3= 0 , //предпоследнего экстремума 
   y2= 0 , //значение последего экстремума 
    y1= 0 , //тек. экстр. 
     y0, //кончик посл. луча   
     zz;     //кончик 3-го экстр 
int     x3, x2, x1, sh= 1 ; // номера баров   
   double stop;
 // Comment(zz,"_",y1,"_",y2,"_",y3); 
  y0= iCustom ( NULL , 0 , "ZigZag" , ExtDepth, ExtDeviation, ExtBackstep, 0 , 1 );
  
 //============================================================================= 
   // Берём три экстремума Зиг-Зага 
   while (y3== 0 ) 
      {
      zz= iCustom ( NULL , 0 , "ZigZag" , ExtDepth, ExtDeviation, ExtBackstep, 0 , sh);
       if (zz!= 0 && zz!= EMPTY_VALUE ) 
         {
         if       (y1== 0 ) { x1=sh; y1=zz; }
         else if (y2== 0 ) { x2=sh; y2=zz; }
         else if (y3== 0 ) { x3=sh; y3=zz; }
         }
      sh++;
     //----- Вывод информации на экран -----------------------------------------------
 string info= "" ;
 string on_off= "---------------------------------------------------" +   "\r\n" ;
 //if (BUY)     on_off=StringConcatenate  (on_off,"Сделки BUY разрешены ", "\r\n");
 //else         on_off=StringConcatenate (on_off,"Сделки BUY - отключ. ","\r\n");
 //if (SELL)    on_off=StringConcatenate (on_off,"Сделки SELL разрешены ","\r\n");
 //else         on_off=StringConcatenate (on_off,"Сделки SELL - отключ. ","\r\n"); 
on_off= StringConcatenate (on_off, "Экстремум= " ,y1, " на " ,x1, " баре" , "\r\n" );
on_off= StringConcatenate (on_off, "Экстремум= " ,y2, " на " ,x2, " баре" , "\r\n" );
info= StringConcatenate (info,on_off, "\r\n" );
info= StringConcatenate (info, "\r\n" );
 Comment (info);    
 //-----------------------------------------------                 
                
      } // while (y3==0)       
//=================================================================================    
 double zz[ 2 ]={ 0 , 0 };
 int bzz[ 2 ]={ 0 , 0 };
 int i= 0 ;
 int b= 0 ;
 while (i< 1 && b< Bars - 1 )
{
   double u= iCustom ( NULL , 0 ,..,b); // не знаю с какого ZZ ищем узлы 
   if (u!= EMPTY_VALUE )
   {
      zz[i]=u;
      bzz[i]=b;
      i++;
   }
   b++;
}
 // в zz[0] и zz[1] имеем цены двух узлов
 // в bzz[0] и bzz[1] имеем номера баров двух узлов 
===============================================================
 
Kaldıraç derecelendirmelerini genişlettiğiniz için teşekkür ederiz.
 
Dur bir dakika... Tabii ki, bu konuda acemiyim, önemsiz sorularla doldurabilirim, ama yine de... Çalışma sırasında Tester'da işlemlerin canlı görselleştirmesini yapmayı planlıyorsanız (MT4'te olduğu gibi) ), örneğin otomatik komut dosyasıyla yazılmış grafik yapıları aynı şekilde görselleştirmek mümkün müdür? Şimdiye kadar, Test Cihazını yalnızca sayısal bir işlemci ve açılış/kapanış anlaşmalarının ilkel bir görsel göstergesi olarak duydum. Ancak, test çalıştırmaları sırasında grafik nesnelerin canlı olarak çizilmesi/silinmesi ne olacak?
 

Yapılmış!

 double zz[ 2 ]={ 0 , 0 };
 int zzHandle;     // хэндл индикатора ZigZag
 double zzVal[];   // динамические массивы для хранения численных значений индикатора ZigZag
 //--- Получить хэндл индикатора ZigZag 
zzHandle= iCustom ( NULL , 0 , "ZigZag" ,ExtDepth,ExtDeviation,ExtBackstep, 0 , PRICE_CLOSE );   //Расчет индикатора ZigZag
 ArraySetAsSeries (zzVal,true);
 CopyBuffer (zzHandle, 0 , 0 , 50 ,zzVal); // Cкопировали значения индикатора в массив
 // Ищем ближайший экстремум
 int a = 0 ;
 for ( int i= 1 ;i< 50 ;i++)
{
 if (zzVal[i]!= 0 )
{
     if(a<2)
      {
       zz[a]=zzVal[i];
       a++;
      } 
    }
}
}  
 
Son 20 ekstremumu elde etmenin bir örneği de vardır - Nesne bağlama yöntemleri bölümündeki örneğe bakın
 
Terminalin x64 veya x32 bit sürümünün kurulumunu seçmek istiyorum.
