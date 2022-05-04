Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 66
Şimdi, asıl rahatsızlık, MQ'nun her durumda yalnızca USD için ve 100 kaldıraçlı ve örneğin Alpari'nin yalnızca 500 kaldıraçlı hesaplar oluşturmasıdır...
Demo sunucumuz zaten çok çeşitli kaldıraç seçeneklerine sahip çok para birimli demo hesaplarına sahiptir:
Güncellenen dağıtımdan terminali yeniden yükleyin: https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe
Garip, belki de zaten oldukça ....
sunucu seçimi
Hesap türü seçimi
Omuz ölçüsü seçimi
not
Bu 294 sürümünde, kurduğumdan beri bir hafta geçmedi ...
Garip, belki de zaten oldukça ....
Sadece dağıtımı tekrar indirin - güncellendi.
Demo hesaplarına kaydolmak için ilk koşullar tam olarak dağıtım etiketinde belirlenir ve güncellemeler sırasında güncellenmez.
2 ZigZag ekstremumunu nasıl elde edeceğimi söyle? Bunu şöyle yapıyorum:
Bir sürü örnek var ve henüz çözemedim.
Yapılmış!
