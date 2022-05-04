Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 75

oh, bu mql5, aklımda anlaşılmaz .. Kitaba bakıyorum, bir incir görüyorum) ... söyle bana sorun ne?)

 input int       RISK= 100 ;
int            Risk;

void OnInit () {Risk=RISK;}

void OnTick () { Print (Risk);}

neden çıktıda (hesaplamalarda olduğu gibi) 15 sayısını görüyorum? :) zaten kafamı kırdım

 

maryan.dirtyn :

neden çıktıda (hesaplamalarda olduğu gibi) 15 sayısını görüyorum? :) zaten kafamı kırdım

 
Renat :
evet öyle bir şey var..ama elimle yazmadım yemin ederim) nereden çıktı, hiçbir fikrim yok)...
Hepinize iyi günler.

geliştiriciler

Çalışmamda dosya özelliklerinde (ÖZET sekmesi) bulunan bilgileri kullanıyorum.

Ancak gerçek şu ki, dosyadaki değişiklikleri kaydettiğinizde bu bilgiler kaybolur. Bunun olmayacağından emin olabilir misin?


 
Renat :

Eksik forex haberleri yerine MQL5.com sitesinin haberlerinin yayınlandığı demo sunucumuzda (başkalarının haberlerini ücretsiz dağıtma hakkımız yoktur).


hm. Kriz hala gösteriyi yürütüyor mu? Kriz sırasında haklar vardı ve hatta bir nedenden dolayı değildi. İyi tamam. Genel olarak, tamamen katılıyorum: ödül fonuna girmeyeceksiniz, bu yüzden habersiz yaşayacağız.

Ve bu arada, alıntılar da özgür değil gibi görünüyor, ama şimdiye kadar gidiyorlar ... - ve bu ekmek. Ve tüm bu haberler - gerekli değil. FA'nın yardımdan çok bir yalan olduğuna ve temelde büyük spekülatörlere, piyasa yapıcılara ve siyasi güçlere kalabalığı manipüle etmek için hizmet ettiğine her zaman inandım. Bu nedenle - sonsuza kadar TA verin! Mutluluk için başka ne gerekiyor?

 

Interesting :

Çalışmamda dosya özelliklerinde (ÖZET sekmesi) bulunan bilgileri kullanıyorum.

Ancak gerçek şu ki, dosyadaki değişiklikleri kaydettiğinizde bu bilgiler kaybolur. Bunun olmayacağından emin olabilir misin?

Bakalım neler yapılabilir.
 
Valmars :

EA'yı test ederken, yanlışlıkla, bence, test cihazındaki Sleep() işlevinin hatalı çalışmasına rastladım. Sonuç şudur:

Anladım. hata yok

Fiş sırasında tik yoksa TimeCurrent tarafından döndürülen değer (yani, sunucunun bilinen son zamanı veya son teklifin geldiği zaman) değişmez.

TimeLocal çıktısını almayı deneyin ve her şeyin yolunda olduğunu göreceksiniz.

stringo :

Anladım. hata yok

Fiş sırasında tik yoksa TimeCurrent tarafından döndürülen değer (yani, sunucunun bilinen son zamanı veya son teklifin geldiği zaman) değişmez.

TimeLocal çıktısını almayı deneyin ve her şeyin yolunda olduğunu göreceksiniz.

Bence yardımcı olabilir TimeTradeSunucusu
 
Interesting :
Bence yardımcı olabilir TimeTradeSunucusu
Mesajın yanındaki günlüğe test zaman çıktısı burada yardımcı olacaktır. sadece bunu yapıyorum
stringo :
Mesajın yanındaki günlüğe test zaman çıktısı burada yardımcı olacaktır. sadece bunu yapıyorum
Bu, günlükteki alım satım sürecini izlemeye yardımcı olacaktır, ancak bir uzmanın çalışmasında değil (anladığım kadarıyla TimeTradeServer , son teklifin alındığı zamana bağlı değildir)...
