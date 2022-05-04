Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 75
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
oh, bu mql5, aklımda anlaşılmaz .. Kitaba bakıyorum, bir incir görüyorum) ... söyle bana sorun ne?)
neden çıktıda (hesaplamalarda olduğu gibi) 15 sayısını görüyorum? :) zaten kafamı kırdım
maryan.dirtyn :
neden çıktıda (hesaplamalarda olduğu gibi) 15 sayısını görüyorum? :) zaten kafamı kırdım
Hepinize iyi günler.
geliştiriciler
Çalışmamda dosya özelliklerinde (ÖZET sekmesi) bulunan bilgileri kullanıyorum.
Ancak gerçek şu ki, dosyadaki değişiklikleri kaydettiğinizde bu bilgiler kaybolur. Bunun olmayacağından emin olabilir misin?
Eksik forex haberleri yerine MQL5.com sitesinin haberlerinin yayınlandığı demo sunucumuzda (başkalarının haberlerini ücretsiz dağıtma hakkımız yoktur).
hm. Kriz hala gösteriyi yürütüyor mu? Kriz sırasında haklar vardı ve hatta bir nedenden dolayı değildi. İyi tamam. Genel olarak, tamamen katılıyorum: ödül fonuna girmeyeceksiniz, bu yüzden habersiz yaşayacağız.
Ve bu arada, alıntılar da özgür değil gibi görünüyor, ama şimdiye kadar gidiyorlar ... - ve bu ekmek. Ve tüm bu haberler - gerekli değil. FA'nın yardımdan çok bir yalan olduğuna ve temelde büyük spekülatörlere, piyasa yapıcılara ve siyasi güçlere kalabalığı manipüle etmek için hizmet ettiğine her zaman inandım. Bu nedenle - sonsuza kadar TA verin! Mutluluk için başka ne gerekiyor?
Interesting :
Çalışmamda dosya özelliklerinde (ÖZET sekmesi) bulunan bilgileri kullanıyorum.
Ancak gerçek şu ki, dosyadaki değişiklikleri kaydettiğinizde bu bilgiler kaybolur. Bunun olmayacağından emin olabilir misin?
EA'yı test ederken, yanlışlıkla, bence, test cihazındaki Sleep() işlevinin hatalı çalışmasına rastladım. Sonuç şudur:
Anladım. hata yok
Fiş sırasında tik yoksa TimeCurrent tarafından döndürülen değer (yani, sunucunun bilinen son zamanı veya son teklifin geldiği zaman) değişmez.
TimeLocal çıktısını almayı deneyin ve her şeyin yolunda olduğunu göreceksiniz.
Anladım. hata yok
Fiş sırasında tik yoksa TimeCurrent tarafından döndürülen değer (yani, sunucunun bilinen son zamanı veya son teklifin geldiği zaman) değişmez.
TimeLocal çıktısını almayı deneyin ve her şeyin yolunda olduğunu göreceksiniz.
Bence yardımcı olabilir TimeTradeSunucusu
Mesajın yanındaki günlüğe test zaman çıktısı burada yardımcı olacaktır. sadece bunu yapıyorum