Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 64
Bu arada, editör kısa süre önce makalelerde, kod tabanında ve MQL5.com web sitesinin tamamında mükemmel bir arama işlevi ekledi:
Tüm çubuklarda hesaplama yapıyorum ve sorunu görüyorum, grafiğin sonundaki verileri kontrol ettim ve saatlik grafikte çubukların günde bir kez gittiğini gördüm (şok),
tüm istatistikler cehenneme.
Belki bir şekilde programı güncellemem gerekiyor?
Söyleyin fonksiyon kütüphanesini derlerken böyle bir hata veriyor sebebi nedir? Buna göre ex5 dosyası oluşturulmaz.
Kütüphanenin içeriği böyle görünmelidirmq5'te "export" kullanımı gereklidir, ancak mqh'de olmamalıdır.
teşekkürler, ama bu bilgiyi yardımda bulamadım, hiç içermiyor ve dördüncüsünde mqh ve işlev kitaplıklarının normal derlemeleri için nasıl düzgün biçimlendirilmesi gerektiği gibi görünmüyordu.
PS Açıklamayı yardımda buldum.
Migration kütüphanesini yaparken ben de acı çektim , geliştiricilerle iletişime geçmem gerekti ...
not
Neredeyse 7 ay önce olduğunu ve her şeyin olması gerektiği gibi gitmediğini söylemek gerekecek...
PS Açıklamayı yardımda buldum.
Bulduğunuza sevindim, ancak yine de İşlevleri dışa aktarma bölümüne bir bağlantı vereceğim:
Harici işlevlerin açıklaması
Başka bir modülde tanımlanan harici işlevlerin türü açıkça bildirilmelidir. Böyle bir açıklamanın olmaması, programı derlerken, bağlarken veya çalıştırırken hatalara yol açabilir. Harici bir nesneyi tanımlarken, belirtilen modülle #import anahtar sözcüğünü kullanın.
Örnekler:
#içe aktarmak "user32.dll"
int MessageBoxW( int hWnd , string szText, string szCaption, int nType);
int SendMessageW( int hWnd, int Mesaj, int wParam, int lParam);
#içe aktarmak "lib.ex5"
çift tur ( çift değer);
#içe aktarmak
İçe aktarmalar, harici DLL'lerden veya derlenmiş EX5 kitaplıklarından çağrılan işlevleri tanımlamayı çok kolaylaştırır. EX5 kitaplıkları, kitaplık özelliğine sahip derlenmiş ex5 dosyalarıdır. EX5 kitaplıklarından yalnızca dışa aktarma değiştiricisiyle bildirilen işlevler alınabilir.
Ayrıca bakınız
Aşırı yükleme , Sanal fonksiyonlar , Polimorfizm
Belki bir şekilde programı güncellemem gerekiyor?
Biraz daha derine inerseniz, o veri aralığındaki dakikaların da "garip bir şekilde" saklandığını göreceksiniz - her gün bir dakikalık çubuktan oluşur ve bu dakikanın En Yüksek ve Kapanış fiyatları, o dakikanın En Yüksek ve Kapanış fiyatlarına karşılık gelir. günlük bar.
Bunun nedeni, MetaTrader 5'te tüm zaman dilimlerini oluşturmak için temel yapı taşının dakika verileri olmasıdır. Bununla ilgili daha fazla bilgiyi Veri erişimini organize etme bölümünde okuyabilirsiniz.
Bunun nedeni, MetaTrader 5'te tüm zaman dilimlerini oluşturmak için temel yapı taşının dakika verileri olmasıdır. Bununla ilgili daha fazla bilgiyi Veri erişimini organize etme bölümünde okuyabilirsiniz.
Evet, demo sunucusunda 1999'dan eski dakika yoktur. 1993'ten 1999'a kadar günlerin yerini alan dakika tabanları vardır.
Ben de öyle düşündüm, aydınlattığın için teşekkürler.
Tüm tarihin hangi çubuktan geldiğini belirleyen bir işlev yazmak çok azına kalmış,
aksi takdirde, çubuk boyutunun beklenti tipinin hesaplanması güçlü bir hata ile olabilir.
Elbette özel bir tane yapabilirsiniz, ancak yerleşik bir tane varsa (IMHO), bu birçok kişiye yardımcı olacaktır.