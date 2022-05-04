Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 68
Merhaba, CFD enstrümanlarının bir sınırlaması olduğunu doğru anlayıp anlamadığımı söyleyin, yani: emir türü SL ve TP hariç gün içidir. Yani, bu durumda SL, TP ayarının imkansız olduğu ortaya çıkıyor, o zaman SL, TP'nin ayarlanamayacağını hangi fonksiyonun belirleyebileceğini söyleyin. teşekkürler
Bunlar, sunucudaki bu karakterlerin ayarlarıdır. Bu, durdurma seviyelerini ayarlayamayacağınız anlamına gelmez:
İşlem gününün sonunda bekleyen emirler silinecek ve açık pozisyonların stop seviyeleri kaydedilecektir.
Şu anda bu ayar MQL5'ten kontrol edilemez.
ACCOUNT_LIMIT_VOLUME
Sembol başına bir açık pozisyonun ve bekleyen emirlerin (yön ne olursa olsun) izin verilen maksimum toplam hacmi
çift
Geliştiriciler - sipariş sınırı için teşekkürler, ancak bu vesileyle tam olarak anlamadım - ne söyleniyor ve nasıl anlaşılır? :(
Otlozhnikov ile ilgili kısmı karıştırıyor. Buraya neden eklendiklerini bana açıklayabilir misiniz?
Anladığım kadarıyla, fikrin ifadesi şu şekilde olmalıdır - "Mevcut maksimum toplam açık pozisyon hacmi".
Bu, kendi başına, bekleyen emirlerin tetiklenme anına kadar hiçbir şekilde burada ilişkilendirilmemesi gerektiğini ve bu koşulun yerine getirilmesinin kontrolünün (siparişin tetiklenmesi üzerine) sunucu tarafından gerçekleştirilir.
not
Şu anda 0 döndürülüyor (anladığım kadarıyla bu kısıtlama geçerli değil) ve şampiyonada 15.0 döndürülmeli. Haklıyım?
Şampiyona Kurallarına bakın:
Sunucu, pozisyonu azaltmak veya arttırmak için uzun bir analiz yapmayacaktır - bekleyen bir emrin tetiklenmesi neye yol açacaktır -. Bekleyen bir emir verirken her bir ticaret talebini analiz ederseniz, bu sunucu üzerinde haksız bir yük olacaktır.
Bir emir tetiklendiğinde sunucunun toplam pozisyonu hesaplamasının çok zor olmayacağını düşündüm, görünüşe göre yanılmışım...
Koşulları kendim kontrol etmek zorunda kalacağım ...
not
Her ne kadar ilginç olsa da - Bu değer aşılırsa diskalifiyenin yanı sıra ne tehdit edecek ve ayrıca herhangi bir şey olursa sunucu hangi hatayı döndürecek (peki, bir tüccar veya bir robot hesaplamalarda hata yapabilir mi)?
Bir emir tetiklendiğinde sunucunun toplam pozisyonu hesaplamasının çok zor olmayacağını düşündüm, görünüşe göre yanılmışım...
Bu, 15 lotluk bir pozisyon açıldıktan sonra sl/tp çalışıncaya kadar kapatılamayacağı anlamına mı geliyor yoksa açarken yön dikkate alınacak mı?
Bu, 15 lotluk bir pozisyon açıldıktan sonra sl/tp çalışıncaya kadar kapatılamayacağı anlamına mı geliyor yoksa açarken yön dikkate alınacak mı?
SL ve TP benzeri katılmamalıdır. Ve her durumda vstrchenaya SL veya TP olarak kabul edilmelidir. Bunu fikir olarak kapatmanın mümkün olacağına inanıyorum, aksi takdirde SL ve TP'nin açıkça kaydedilmediği tüm algoritmalar, bu kısıtlama ile bir çakışma olduğunda oluşan bir hataya yol açabilir.
not
Bu yüzden sadece açık pozisyonlar için bir kısıtlama yapılmasını önerdim.
Arka arkaya 3 adet 5 lotluk piyasa emri ile kapatılabilir. Ama bunlar zaten başka bir konunun soruları, zaten orada tartışılmıştı - Otomatik Ticaret Şampiyonası 2010 .
Bir adım daha hesaplamamız gerekiyor - diyelim ki kontrolü tetikleme anında bıraktık. Burada geciktirici çalıştı ve aniden izin verilen hacmin aşıldığı ortaya çıktı. Sipariş hangi temelde reddedilecek? Gereksiz tüm soruları hemen kesmek daha iyidir.
Böyle bir algoritma bekliyordum - Fiyat emre ulaşır, tetikleme anı gelir ama emir piyasaya aktarılmadan önce bu kurala göre doğruluğu kontrol edilir. Bir işlem bir kuralla çelişiyorsa iki seçenek vardır:
1. - siparişi silin ve müşteriye bir hata kodu gönderin (siparişin "ya hep ya hiç" kuralına göre çalışması gerekiyorsa);
2. - izin verilen hacim üzerinde bir işlem yapın ve ("ya hep ya hiç" koşulu geçerli değilse) ve kalan hacmi, ilk durumda olduğu gibi, sunucu tarafından verilen bir sipariş olarak silin (bir hata kodu ile) .
not
Aksi halde limite ulaşıldığı ancak işlemin açıkça belirtilen SL ve TP'ye göre yapılmadığı durumla nasıl baş edeceğimi anlayamayacağım.
Diyelim ki 3 pozisyon her biri 5 lot için açıkken, pozisyonlardan birini 5 lot için ters sırayla kapatalım. Sonuç olarak, bir sınır elde ederiz ...
Anladığım kadarıyla kural ihlal edilmeyecek, 15 olmasa da Hacim<= 14 lot açıkken, pozisyonlardan biri kısmen (veya tamamen) kapalı...