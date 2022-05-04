Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 72
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Evet, gerçekten bir söve var, DoubleToString yanlışlıkla ayarlanmış. Yani sorun sadece belgelerde kalıyor
Bu arada, tanımlayıcıya göre özelliklere erişim yöntemleri açısından belgeler CAccountInfo sınıfı için de doğru değil.
InfoString()'in tanımı double InfoString (...) olarak belirtilir ve aynı zamanda
Geri dönüş değeri
true - başarı durumunda, false - mülkün değerini almak mümkün değilse.
Türün bu şekilde verilmesi olası değildir. Büyük olasılıkla, değer iki şekilde döndürülür - dönüş yoluyla ve referansa göre bir parametre aracılığıyla. Bu, kullanıldığında yöntemin bir dize döndürmesiyle de doğrulanır:
Aslında bool değil long döndüren double InfoInteger () ve hakkında da yazılan double InfoDouble () ile aynı şey
true - başarı durumunda, false - mülkün değerini almak mümkün değilse.
Yine de resimde gördüğünüz gibi sadece bir parametre tanımlanmış olmasına rağmen, yani bir bağlantı söz konusu değil ....
Strateji testçisinin garip davranışı...
298 derlemesinde, test süreci iptal edildikten sonra strateji test cihazının garip bir davranışı keşfedildi (bunu daha önce fark etmemiştim).
Sonuç
"İptal" düğmesi "Başlat" düğmesi olur, test durur. Her şey yolunda gibi görünüyor, ancak hayır - parametreler gri kalıyor ve bunları düzenlemek mümkün değil.
Tünaydın! söyle bana neden engelli durağı dökülüyor?
Temelde başabaşa aktarmanın kodu bu... Bir çok kişiye faydalı olacağını düşünüyorum...
Tünaydın! söyle bana neden engelli durağı dökülüyor?
Geliştiriciler - Böyle çimleri nereden alıyorsunuz?
SATIŞ pozisyonlarının şu şekilde ilan edilmesi için sunucunun taşlanması gerekiyordu. POSITION_TYPE_BUY ( 0 ), Satın alma görünüşe göre POSITION_TYPE_SELL ( 1 ) olmalı...
Yukarıdaki sorudan ve bu kodun çalışmasından bahsediyorum:
not
DEDMOROZ , ancak tanımlayıcıları kullanmayı denediniz mi? yardımcı olduğunu söylüyorlar...
Ayrıca, büyük blokların kodunu parçalara bölmek de yararlıdır (avluda OOP) ...
Geliştiriciler - Böyle çimleri nereden alıyorsunuz?
SATIŞ pozisyonlarının şu şekilde ilan edilmesi için sunucunun taşlanması gerekiyordu. POSITION_TYPE_BUY ( 0 ), Satın alma görünüşe göre POSITION_TYPE_SELL ( 1 ) olmalı...
ORDER_TYPE_BUY, DEAL_TYPE_SELL, BOOK_TYPE_BUY olan başka numaralandırmalar olduğu için
ORDER_TYPE_BUY, DEAL_TYPE_SELL, BOOK_TYPE_BUY olan başka numaralandırmalar olduğu için
Ve PositionGetInteger(POSITION_TYPE)'nin bununla ne ilgisi var? Ve dahası, POSITION_TYPE_BUY ve POSITION_TYPE_SELL'in bununla ne ilgisi var?
Basit örnek:
Artık EUR'da açık bir Satış pozisyonum var (piyasadan açtım). Sell olduğunu görüyorum ve danışman Buy ( 0 ) olarak görüyor..
PositionGetInteger (POSITION_TYPE) üzerindeki yardımı açtım ve sunucunun açıkça bir şeyleri karıştırdığını görüyorum ...
not
Bir kişi açık bir poz görür, bir kişi bir sertifika görür ve her şeyi doğru yapar (kendi görüşüne göre), ancak sunucunun her zaman olduğu gibi "özel" bir görüşü vardır...
Basit örnek:
Artık EUR'da açık bir Satış pozisyonum var (piyasadan açtım). Sell olduğunu görüyorum ve danışman Buy ( 0 ) olarak görüyor..
PositionGetInteger (POSITION_TYPE) üzerindeki yardımı açtım ve sunucunun açıkça bir şeyleri karıştırdığını görüyorum ...
not
Bir kişi açık bir poz görür, bir kişi bir sertifika görür ve her şeyi doğru yapar (kendi görüşüne göre), ancak sunucunun her zaman olduğu gibi "özel" bir görüşü vardır...
Açık pozu görebilmeniz için öncelikle PositionSelect işlevini çağırmalısınız.
Toda, üzgünüm, bugün sigara içmeyi başardım ...
Tünaydın! söyle bana neden engelli durağı dökülüyor?
Temelde başabaşa geçişin kodu bu... Birçok kişiye faydalı olacağını düşünüyorum...
ya da aramaya gerek yok, ya da iste, isteyerek pozun sembolüne teklif ver