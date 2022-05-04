Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 71
Strateji testçisinin garip davranışı...
298 derlemesinde, test süreci iptal edildikten sonra strateji test cihazının garip bir davranışı keşfedildi (bunu daha önce fark etmemiştim).
Biz bunu yaparız:
1. Strateji test cihazını açın;
2. Listeden bir ticaret uzmanı seçin;
3. Uzmanın parametrelerini ayarlayın;
4. Strateji test cihazının parametrelerini ayarlayın (TF 4H, ticaret aracı, örneğin EUR, 2000/01/01 ile 2010/07/28 arasındaki test süresi, ilk depo 10.000 $);
5. "Başlat"a tıklayarak teste başlayın.
Test sırasında (henüz mavi çubuk yok), hala testlere hazırlanmamız ve geçmişi senkronize etmemiz, iptali yapmamız gerekiyor gibi görünüyor.
Sonuç
"İptal" düğmesi "Başlat" düğmesi olur, test durur. Her şey yolunda gibi görünüyor, ancak hayır - parametreler gri kalıyor ve bunları düzenlemek mümkün değil.
geliştiriciler
Test cihazından bahsettiğimizden beri. Sonuçların boşaltılmasında ve Microsoft Office Excel 2003'te (bir değişiklik için) pliz yapın.
dürüst olmak gerekirse - bu 2007, çarpık dosya formatlarıyla berbat durumda ....
Ne yazık ki, Office 2003 dışa aktarılmayacak.
Rapor yalnızca görüntüleme için gerekliyse, onu HTML'ye dışa aktarmak daha iyidir.
Ve sadece işlem listesi, grafikler ve ekstra saçmalıklar olmadan aktarılamaz mı?
HTML'den aptalca infu gözyaşına. Survived, 2003 bir format değil... :(
İşte şanssızlık! MT5'i paketinden çıkarırken, yüzünüze bir tokat atın: Bu uygulamayı yüklemek için SSE2 destekli CPU olmalıdır!
Bu geliştiricilere benden, forumdaki kayıt sayfasından bir alıntı:
Sadece forumda sistemin geliştiricileri ile doğrudan iletişim kurabilir ve onlara sorularınızı sorabilirsiniz. Yorumlarınız ve dilekleriniz bizim için çok önemli. Tüm sorularınızı mutlaka yanıtlayacağız ve mümkünse önerilerinizi uygulamaya çalışacağız.
Geliştiriciler için soru:
Bu durumda yeni bir bilgisayar almadan Uzman Danışmanı MQL4'ten MQL5'e aktarma sorununu çözmek mümkün müdür?
Belki yeni bir bilgisayar gerekli değildir ama kesinlikle yeni bir yüzdeye ihtiyaç vardır...
not
Ve uzman herhangi bir metin düzenleyicide yeniden yazılabilir (bu arada)...
MetaEditor 5.0 hakkında soru.
"Araçlar" Penceresini Gösterme/Açma Ctrl+T ile çalışır.
Ve Esc'de dörtlü gibi çalışacak şekilde nasıl kurulur?
?
Ve eğer yapılandıramıyorsanız , geliştiricilerin dileği bunu yapmaktır!
Her iki durumda da DoubleToString (sözde uyumlu olmayan türler) kapsamına girmez.
Fikir uğraşmaya değmez. Her ne kadar sadece DoubleToString'i anlamayı öğretmek amacıyla da tamsayılar olsa da , ama bana bunu neden yaptığını söyle ( IntegerToString () olduğunda) ...
Evet, gerçekten bir söve var, DoubleToString yanlışlıkla ayarlanmış. Yani sorun sadece belgelerde kalıyor
Bu arada, tanımlayıcıya göre özelliklere erişim yöntemleri açısından belgeler CAccountInfo sınıfı için de doğru değil.
InfoString() tanımı double InfoString (...) olarak belirtilir ve aynı zamanda
Geri dönüş değeri
true - başarı durumunda, false - mülkün değerini almak mümkün değilse.
Bu türün verilmesi olası değildir. Büyük olasılıkla, değer iki şekilde döndürülür - dönüş yoluyla ve referansa göre bir parametre aracılığıyla. Bu, kullanıldığında yöntemin bir dize döndürmesiyle de doğrulanır:
Aslında bool değil long döndüren double InfoInteger () ve hakkında da yazılan double InfoDouble () ile aynı şey
true - başarı durumunda, false - mülkün değerini almak mümkün değilse.
Yine de resimde gördüğünüz gibi sadece bir parametre tanımlanmış olmasına rağmen, yani bir bağlantı söz konusu değil ....