Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 76
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
sonra ilginç
Muhtemelen birçoğunun fikrini ifade edeceğim .... sakin ol ...
sonra ilginç
Muhtemelen birçoğunun fikrini ifade edeceğim .... sakin ol ...
Elbette bu yazının son kısmı için özür dilerim (belki uygun değildi. Uygunsa kaldıracağım).
Başka "konuşma konularınız" varsa, kişisel olarak yazın ...
Ekonomi haberleri sizin tarafınızdan devre dışı bırakılırsa, FA algoritmalarına dayalı senaryoları unutabilir misiniz? Böyle bir Uzman Danışmanı Şampiyonaya atamazsınız, ancak MQ demo sunucularında test bile edemezsiniz.
Alpari haberleri, muhtemelen diğer komisyoncuları yayınlar.
Haber takvimi bir dosyadan yüklenebiliyor (en azından ben böyle bir uygulama düşündüm).
Anladım. hata yok
Fiş sırasında tik yoksa TimeCurrent tarafından döndürülen değer (yani, sunucunun bilinen son zamanı veya son teklifin geldiği zaman) değişmez.
TimeLocal çıktısını almayı deneyin ve her şeyin yolunda olduğunu göreceksiniz.
İlk olarak yerel saat, test cihazındaki GMT saati gibi modellenir ve sunucu saatine eşittir. Bir keresinde bunu özellikle kontrol ettim.2010.07.31 05:41:32 Çekirdek 2 Bağlantısı Kesildi
2010.07.31 05:41:32 Core 2 Log dosyası "E:\Program Files (x86)\MetaTrader 5_2\Tester\Agent-127.0.0.1-3001\logs\20100731.log" yazıldı
2010.07.31 05:41:32 Çekirdek 2 EURGBP,H1: 934838 keneler (500 çubuk) 1451 ms içinde oluşturuldu (tarihteki toplam çubuklar 9480)
2010.07.31 05:41:32 Çekirdek 2 Saati GMT: 2010.07.29 23:00:00
2010.07.31 05:41:32 Çekirdek 2 Yerel saat: 2010.07.29 23:00:00
2010.07.31 05:41:32 Çekirdek 2 Sunucu Saati: 2010.07.29 23:00:00
2010.07.31 05:41:32 Çekirdek 2 Tanım
2010.07.31 05:41:32 Core 2 OnTester sonucu 0
2010.07.31 05:41:32 Çekirdek 2 Saati GMT: 2010.07.29 23:00:00
2010.07.31 05:41:32 Çekirdek 2 Yerel saat: 2010.07.29 23:00:00
2010.07.31 05:41:32 Çekirdek 2 Sunucu Saati: 2010.07.29 23:00:00
2010.07.31 05:41:32 Çekirdek 2 OnTick
2010.07.31 05:41:32 Çekirdek 2 Saati GMT: 2010.07.29 22:00:00
2010.07.31 05:41:32 Çekirdek 2 Yerel Saat: 2010.07.29 22:00:00
2010.07.31 05:41:32 Çekirdek 2 Sunucu Saati: 2010.07.29 22:00:00
2010.07.31 05:41:32 Çekirdek 2 OnTick
2010.07.31 05:41:32 Çekirdek 2 Saati GMT: 2010.07.29 21:00:00
2010.07.31 05:41:32 Çekirdek 2 Yerel Saat: 2010.07.29 21:00:00
2010.07.31 05:41:32 Çekirdek 2 Sunucu zamanı: 2010.07.29 21:00:00
İkincisi, bu, Uyku çağrısı sırasında TimeCurrent'ın XX:00:00 olduğu ve 0 değilse hiçbir zaman olmadığı tüm durumlarda gözlemlenir.
Peki, test cihazı hiçbir sembol için XX:00:00'den sonra 10 saniye boyunca keneler üretmiyor mu? Bu durumda 4 enstrüman kullanılır ve pozisyonlar sırayla kapatılır (bu arada, bir tik geldiğinde de), ancak süre aynı kalır. mantık nerede?
Gecikmeyi örneğin bir dakikaya kadar artırabilirim. Test cihazı Uyku sırasında 0'da takılırsa ve o zaman kanıtlanmış hatayı dikkate alır mıyız?
Her ne kadar, okuduğum belgelerde bir yerde, Uyku sırasında kenelerin işlenmediği görülüyor. ancak 0'a eşit olmayan diğer tüm durumlarda, süre normal olarak artırılır.
problemin tanımı
Sonuçlar sekmesinden test ettikten sonra, fırsatlar içeren bir grafik açıyorum.
sıralama
Bir grafiğe şablon uygulama.
Sonuçlar -> Grafiği Aç -> Şablonlar -> Puria
Sonuç
Sonuç olarak, işlem içermeyen temiz bir grafik görüyorum
Beklenen Sonuç
Şablondaki fırsatları görmek istiyorum.
ek bilgi
Tüm hindileri manuel olarak koyarsanız, her şey yolunda demektir. Sadece danışmanın nasıl işlem yaptığını görmek için her seferinde çok sayıda gösterge varsa, testten sonra her seferinde bunları manuel olarak tekrar mı koyun?
Servis masası mesajına bir ekran görüntüsü ekleyemez misiniz?
AM2 :
Servis masası mesajına bir ekran görüntüsü ekleyemez misiniz?
problemin tanımı
Sonuçlar sekmesinden test ettikten sonra, fırsatlar içeren bir grafik açıyorum.
sıralama
Bir grafiğe şablon uygulama.
Sonuçlar -> Grafiği Aç -> Şablonlar -> Puria
Sonuç
Sonuç olarak, işlem içermeyen temiz bir grafik görüyorum
Aslında, kullanılan göstergeler grafikte otomatik olarak görüntülenmelidir. Bunlara sahip değilseniz, şunu yapın:
Boş bir tablo açın, ihtiyacınız olan göstergeleri buna ekleyin ve hepsini 'tester.tpl' şablonuna kaydedin.
Test yap. Grafikte göstergeler ve işlemler olacak.
ACCOUNT_TRADE_ALLOWED tarafından döndürülen değerlerin sunucu tarafında oluşturulduğunu doğru anladım?
Tüccar tarafında (terminalde) hiçbir eylemin bu değeri değiştiremeyeceğini söylemeliyim...
not
Ama ACCOUNT_TRADE_EXPERT'in değişme konusundaki isteksizliği benim için gerçekten garip...
O halde terminal menüsündeki "Otomatik alım satım" düğmesi ve "Otomatik alım satıma izin ver" onay kutusu neyi etkiler?
PPS
Eski sürümlerde her şey doğru görünüyordu ve her şey çalıştı, ancak 299'da neler olduğunu anlamıyorum ...
ACCOUNT_TRADE_ALLOWED tarafından döndürülen değerlerin sunucu tarafında oluşturulduğunu doğru anladım?
Tüccar tarafında (terminalde) hiçbir eylemin bu değeri değiştiremeyeceğini söylemeliyim...
not
Ama ACCOUNT_TRADE_EXPERT'in değişme konusundaki isteksizliği benim için gerçekten garip...
O halde terminal menüsündeki "Otomatik alım satım" düğmesi ve "Otomatik alım satıma izin ver" onay kutusu neyi etkiler?
PPS
Eski sürümlerde her şey doğru görünüyordu ve her şey çalıştı, ancak 299'da neler olduğunu anlamıyorum ...
Ben de benzer bir soruyla ilgileniyorum. Hesapta pozisyon açmak için yeterli para yoksa ne yapmalı?
1. Danışmanın ticaret yapmasını yasaklayın.
2. Açık pozisyonları yasaklayın.
3. Uzmanı tablodan çıkarın.
3. nokta, ExpertRemove yardımı ile çözülebilir. 2. nokta, bunu nasıl yaptığım: