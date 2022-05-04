Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 73
ya da aramaya gerek yok, ya da iste, isteyerek pozun sembolüne teklif ver
PositionGetSymbol işlevi , daha fazla çalışma için otomatik olarak bir konum seçer.
Aslında PositionGetSymbol sıralı seçim sağlarken PositionSelect doğrudan seçim sağlar
veya kaba kuvvet gerekli değildir veya poz sembolü ile teklif isteyin
Orada, bir başlangıç için, görüldüğü gibi, PositionGetInteger (POSITION_TYPE), PositionSelect tarafından seçilmeden kullanılır. Ki bu aslında iyi değil (Slava'nın bana hatırlattığı gibi)... :)
PositionGetSymbol işlevi , daha fazla çalışma için otomatik olarak bir konum seçer.
Aslında PositionGetSymbol sıralı seçim sağlarken PositionSelect doğrudan seçim sağlar
peki, telepati kullanıyorsanız, o zaman if(PositionSelect(Symbol())) bir döngü yerine koymanız gerekir :)
LevelProfit-LevelWLoss'un SymbolInfoInteger'den (Symbol,SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL) daha az olmadığının kontrol edilmesi de tavsiye edilir.
Ve çiftler doğru şekilde karşılaştırmaz.
aksi halde çalışması gerekir)
ps: emin değilim, ancak sl/tp modifikasyonu için sapma>0 iyi bir şey eklemeyecektir.
OBJPROP_TIME tanımlayıcılı ObjectGetInteger() işlevi düzgün çalışmıyor
Hatayı yeniden oluşturmak için "1" adlı bir "Dikdörtgen" nesnesi oluşturun.
"1" adlı yeni oluşturulmuş dikdörtgenimizin dört bağlantı koordinatını gösteren aşağıdaki komut dosyasını çalıştırın.
Fiyat koordinatlarının doğru belirlendiğini ancak zaman koordinatlarının şöyle olmadığını görüyoruz:
farkı Hisset
İşte senaryo.
Ve işte sonuç.
farkı Hisset
Teşekkürler, farkı hissettim.
Değer türünü açıkça tarih saat olarak ayarladınız
ve veri dönüşümünü kullandım.
Ama bu, tasarımın
yanlış mı çalışıyor?
Yanlış olduğundan değil. Bu adımlar sadece gereksizdir.
StringToTime() işlevinin yardımına bakın ve sonucun neden yanlış olduğunu anlayacaksınız.
Tam olarak değil. IntegerToString'i dönüştürerek "12345612345" gibi bir dize elde edersiniz, StringToTime için giriş "2010.07.29 08:10" tarihi olarak biçimlendirilmiş bir dize olmalıdır.
Ancak bize hatamızı gösterdin. Senin durumunda, 1970.01.01 00:00 tarihini döndürmek ve last_error'ı yükseltmek zorunda kaldık.
Tam olarak değil. IntegerToString'i dönüştürerek "12345612345" gibi bir dize elde edersiniz, StringToTime için giriş "2010.07.29 08:10" tarihi olarak biçimlendirilmiş bir dize olmalıdır.
Ancak bize hatamızı gösterdin. Senin durumunda, 1970.01.01 00:00 tarihini döndürmek ve last_error'ı yükseltmek zorunda kaldık.