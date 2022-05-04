Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 62

Yeni yorum
 
Interesting :
Yani bu çift için mevduat varlığını kontrol etmeniz gerekiyor, (veya nasıl)?

Bu kadar kabaca kontrol edilebilir mi?

 // в этом цикле поочередно перебираем все установленные отложенные ордера 
   for (i= 0 ;i< OrdersTotal ();i++)
     {
       // выбираем каждый из ордеров, получаем его тикет 
      ticket= OrderGetTicket (i);
       // выбираем ордера только по "нашему" инструменту 
       if ( OrderGetString ( ORDER_SYMBOL )== Symbol ())
        {
         // обслуживаем ордера Buy Stop 
         if ( OrderGetInteger ( ORDER_TYPE )== ORDER_TYPE_BUY_STOP )
           {          
            ... 
           }
        }
     }



   if(dt.hour>=StartHour && dt.hour<EndHour)
     {
      if(bord==false && lev_h<atr_h[0])
        {
         request.price=NormalizeDouble(lev_h,_Digits);
         request.sl=NormalizeDouble(lev_l,_Digits);
         request.type=ORDER_TYPE_BUY_STOP;
         OrderSend(request,result);
        }
 
MT5'te neden bu kadar az enstrüman olduğunu söyle. Sayılarını bir şekilde artırmak mümkün mü?
 
rim-9000 :
MT5'te neden bu kadar az enstrüman olduğunu söyle. Sayılarını bir şekilde artırmak mümkün mü?
neden yeterli değil, meta alıntılar arasında en popüler olan yaklaşık 50 tane var, diğer brokerleri bilmiyorum. ne kadara ihtiyacın var?
 

test cihazı hakkında nerede okuyabileceğinizi söyleyin, optimizasyon modlarıyla ilgileniyorlar. işte bir örnek

bir denge + minimum bir miktar seçtim, sonuçları aldım, ancak bu sayıların ne olduğunu anlamıyorum .... test modlarının nasıl farklı olduğu da net değil ... Okumak istiyorum

[Silindi]  
AM2 :

Bu kadar kabaca kontrol edilebilir mi?

Kontrol bloğunda anladığım kadarıyla Ticket ilesipariş seçimi eksik (yoksa bana öyle mi geliyor?)...

 // в этом цикле поочередно перебираем все установленные отложенные ордера
   for (i= 0 ;i< OrdersTotal ();i++)
     {
       // выбираем каждый из ордеров, получаем его тикет
      ticket= OrderGetTicket (i);
       // выбираем ордера только по "нашему" инструменту
       if ( OrderGetString ( ORDER_SYMBOL )== Symbol ())
        {
         // обслуживаем ордера Buy Stop
         if ( OrderGetInteger ( ORDER_TYPE )== ORDER_TYPE_BUY_STOP )
           {          
            ... 
           }
        }
     }

Çeki şöyle bir işlev (bağımsız veya bir sınıfa dahil) olarak düzenlerdim: 

/Function IsOrderExists
bool IsOrderExists( string SymbolTitle="", ulong Ticket= 0 )
//Функция прверяет наличие отложенного ордера
{
//----------------------------------------------------------------------------//
//Work variables
int f;         //Counter "for"
bool Result;   //Returned result
//----------------------------------------------------------------------------//

Result = false;

//Check SymbolTitle
   if (SymbolTitle== "" ){SymbolTitle= _Symbol ;}
//Searching 
   if (Ticket!= 0 )
   //Ticket ордера заранее известен, что облегчает нам задачу :)
  {
   //Производим поиск ордера по указанному Ticket-у
  Result = OrderSelect (Ticket);
  }
   else
   //Ищем ордер по символу, перебирая весь список ордеров
  {

     for (f= 0 ;f< OrdersTotal ();f++)
     //Производим последовательный перебор ордеров в списке
    {
     //Получаем Ticket ордера по его позиции в списке
    Ticket = OrderGetTicket (f);
     //Производим выбор ордера по указанному Ticket-у
       if ( OrderSelect (Ticket))
       //Ордер существует и выбран. Проверим символ ордера (мало ли что)...
      {

         if ( OrderGetString ( ORDER_SYMBOL )==SymbolTitle)
         //Ордер выставлен по интересующему нас символу
        {
        Result = true;
         break ;
        }

      }

    }

  }
//----------------------------------------------------------------------------//
return (Result);
//----------------------------------------------------------------------------//
}
[Silindi]  
Prival :

test cihazı hakkında nerede okuyabileceğinizi söyleyin, optimizasyon modlarıyla ilgileniyorlar. işte bir örnek

bir denge + minimum bir miktar seçtim, sonuçları aldım, ancak bu sayıların ne olduğunu anlamıyorum .... test modlarının nasıl farklı olduğu da net değil ... Okumak istiyorum

"Bakiye + min Düşüş" parametresine gelince, hesabın bakiye düşüşü ile ilgili görünüyor.

Anladığım kadarıyla, her test cihazı çalışması için bakiye düşüşü iade edilecek.

MT4 raporda aşağıdaki rakamlara sahiptir (örneğin):

Mutlak Düşüş: 18 496,44 Maksimum Düşüş: 53 958,04 (%99,99) Göreceli Düşüş: %99,99 (53 958.04)


not

Anladığım kadarıyla, bakiye dikkate alınarak, deneme başına Mutlak veya Maksimum düşüş iade edilir.

Ve test sonuçlarının seçimi, tüm çalışmaların en küçük düşüş sonuçlarına göre yapılır.

 
Interesting :

...

Anladığım kadarıyla, bakiye dikkate alınarak, deneme başına Mutlak veya Maksimum düşüş iade edilir.

Ve test sonuçlarının seçimi, tüm çalışmaların en küçük düşüş sonuçlarına göre yapılır.

bu değil, başka bir şey, ilk depozito 5000, sonuç 459842.36. Bununla ilgili hiçbir yerde referans bulamadım ...
 
Prival :
bu değil, başka bir şey, ilk depozito 5000, sonuç 459842.36. Bununla ilgili hiçbir yerde referans bulamadım ...

Terminalde yardım.

Testçi / Testçi ile çalışma / Uzman Danışman optimizasyonu / Optimizasyon türleri

  • Maksimum bakiye — optimizasyon göstergesi maksimum bakiye değeridir;
  • Bakiye + maksimum karlılık - gösterge, denge ve karlılık ürününün maksimum değeridir;
  • Bakiye + maksimum kazanç beklentisi - gösterge, bakiyenin ve kazanma beklentisinin ürünüdür;
  • Bakiye + minimum düşüş — bu durumda, bakiye değerine ek olarak, düşüş seviyesi dikkate alınır: (%100 - Düşüş)*Bakiye;
  • Bakiye + maksimum geri kazanım faktörü - gösterge, geri kazanım faktörü ile dengenin ürünüdür;
  • Denge + maksimum Sharpe oranı — gösterge, terazinin ve Sharpe oranının ürünüdür;
  • Maksimum özel parametre — bu parametre bir optimizasyon kriteri olarak seçildiğinde, Uzman Danışmandaki OnTester() işlevinin değeri dikkate alınacaktır. Bu seçenek, kullanıcının optimizasyon için herhangi bir özel metriği kullanmasına olanak tanır.

 
Prival :

test cihazı hakkında nerede okuyabileceğinizi söyleyin, optimizasyon modlarıyla ilgileniyorlar. işte bir örnek

bir denge + minimum bir miktar seçtim, sonuçları aldım, ancak bu sayıların ne olduğunu anlamıyorum .... test modlarının nasıl farklı olduğu da net değil ... Okumak istiyorum

Kendinizi de eleştiriyorsanız, sık sık bizi mantıksız bir şekilde kınıyorsunuz.


 
Prival :

test cihazı hakkında nerede okuyabileceğinizi söyleyin, optimizasyon modlarıyla ilgileniyorlar. işte bir örnek

bir denge + minimum bir miktar seçtim, sonuçları aldım, ancak bu sayıların ne olduğunu anlamıyorum .... test modlarının nasıl farklı olduğu da net değil ... Okumak istiyorum

Rakamlar, düşüşün karşılıklı yüzdesi ile nihai bakiyenin çarpımı anlamına gelir. Test cihazının yardımında bir yerde ayrıntılı bir açıklama var.

Not Üzgünüm, yavaş yazıyorum, Rosh zaten tüm bağlantılarla yanıtladı.

1...555657585960616263646566676869...3184
Yeni yorum