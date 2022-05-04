Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 62
Yani bu çift için mevduat varlığını kontrol etmeniz gerekiyor, (veya nasıl)?
Bu kadar kabaca kontrol edilebilir mi?
MT5'te neden bu kadar az enstrüman olduğunu söyle. Sayılarını bir şekilde artırmak mümkün mü?
test cihazı hakkında nerede okuyabileceğinizi söyleyin, optimizasyon modlarıyla ilgileniyorlar. işte bir örnek
bir denge + minimum bir miktar seçtim, sonuçları aldım, ancak bu sayıların ne olduğunu anlamıyorum .... test modlarının nasıl farklı olduğu da net değil ... Okumak istiyorum
Bu kadar kabaca kontrol edilebilir mi?
Kontrol bloğunda anladığım kadarıyla Ticket ilesipariş seçimi eksik (yoksa bana öyle mi geliyor?)...
Çeki şöyle bir işlev (bağımsız veya bir sınıfa dahil) olarak düzenlerdim:
"Bakiye + min Düşüş" parametresine gelince, hesabın bakiye düşüşü ile ilgili görünüyor.
Anladığım kadarıyla, her test cihazı çalışması için bakiye düşüşü iade edilecek.
MT4 raporda aşağıdaki rakamlara sahiptir (örneğin):
not
Anladığım kadarıyla, bakiye dikkate alınarak, deneme başına Mutlak veya Maksimum düşüş iade edilir.
Ve test sonuçlarının seçimi, tüm çalışmaların en küçük düşüş sonuçlarına göre yapılır.
...
Anladığım kadarıyla, bakiye dikkate alınarak, deneme başına Mutlak veya Maksimum düşüş iade edilir.
Ve test sonuçlarının seçimi, tüm çalışmaların en küçük düşüş sonuçlarına göre yapılır.
bu değil, başka bir şey, ilk depozito 5000, sonuç 459842.36. Bununla ilgili hiçbir yerde referans bulamadım ...
Terminalde yardım.
Testçi / Testçi ile çalışma / Uzman Danışman optimizasyonu / Optimizasyon türleri
Kendinizi de eleştiriyorsanız, sık sık bizi mantıksız bir şekilde kınıyorsunuz.
Rakamlar, düşüşün karşılıklı yüzdesi ile nihai bakiyenin çarpımı anlamına gelir. Test cihazının yardımında bir yerde ayrıntılı bir açıklama var.
Not Üzgünüm, yavaş yazıyorum, Rosh zaten tüm bağlantılarla yanıtladı.