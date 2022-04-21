MetaTrader 5 Strateji Test Cihazı: Hatalar, Hatalar, İyileştirme Önerileri - sayfa 66
O bir Çin forumundan (İngilizceyi de anlamıyor).
İngilizce bölümünde, (genellikle, ancak her zaman değil) gönderiyi düzenle'ye tıklıyoruz, yerleşik çevirmen ile gönderinin dilinden İngilizce'ye bir makine çevirisi yapıyoruz ve ardından Gönderiyi güncelle'ye tıklıyoruz.
Ancak bunu yapmak kesinlikle gerekli değildir, okuyucular için çok zararlıdır. İnisiyatif göstermek genellikle cezalandırılabilir.
O zaman tavsiye: ana dilinizde yazın ve aşağıda İngilizce'ye çevirisi var. Bu, okuyucunun makine çevirisi hatalarını düzeltmesini kolaylaştıracaktır.
2345 - bozuk test cihazı önbellekleri. Expert Advisor'ın adı artık ilgili dosyaların adlarında yer almıyor (ekranda seçili noktaların önünde).
Bu nedenle, GUI araçları kullanılarak önceki optimizasyonların sonuçlarını görüntülemek mümkün değildir - bunlar açılır seçim listesinde mevcut değildir.
Dosyaların içinde danışmanın adı yerine sıfırlar da var.
tercih
tst.
Arama dizisi : Oshibka 006.
Z sürücüsü mü?
MT5 tester klasörünü RAM klasörüne bağlamak için Windows mklink aracını da kullanıyor musunuz?
Bu kadar uzun süredir bizi rahatsız eden garip böceklerin nedeni bu olabilir mi?
fxsaber , 2019.09.16 14:11
Bilgisayarı yeniden başlattıktan sonra böyle bir toplu iş dosyasını Terminal klasöründe çalıştırıyorum.
Bundan sonra hiçbir günlük dosyası oluşturulmaz. Gözle, Test Cihazının yanındaki frenleri henüz fark etmedim. Çalışan bir çözüm gibi görünüyor.
fxsaber , 2019.06.07 06:37Yararlı bir hizmet yazdı
Terminal'i başlatırken, Tester klasörü eksikse hemen bir uyarı belirir.
RAMDrive'daki Tester'ın olması gerekiyorsa çok yardımcı olur.
Her zaman bir sonraki hata vardır. Aynısı kimde var?
Genetiği çalıştırdıktan sonra optimizasyon sonuçları görünür.
Her bir sonuç için optimizasyon sonuçlarına girerek, eğrinin düzgünlüğünü vb. görmek için test cihazında bu sonucun tek bir çalışması başlatılır.
Tam olarak "optimizasyon sonuçlarından" birkaç single başlatıldıktan sonra, tek bir çalıştırma bozulur ve yalnızca terminal aşırı yüklemesi yardımcı olur. Yani, tek bir çalıştırma başlamıyor, başlat düğmesi yanıt vermiyor (tıkladığınızda herhangi bir işlem yok) . Aynı zamanda, her zamanki gibi bir şey yazar - başarılı (ve burada "sayı" örneğin 14'ü geçer, 255'i geçer vb.) günlüğe yazılır. terminali yeniden başlatın, test sonucunun geçmişini yeniden yükleyin ve çalıştırın yine ondan kaçar.Herkes benim elde ettiğim şeyi kopyalayabilir- Genetiği yapın ve genetik sonuçlara tek seferlik denemeler yapın. Test cihazının hızla düştüğü, düzinelerce kez (ancak daha az sıklıkla) soyulduğu olur.
Herkes benim elde ettiğim şeyi kopyalayabilir- Genetiği yapın ve genetik sonuçlara tek seferlik denemeler yapın. Test cihazının hızla düştüğü, düzinelerce kez (ancak daha az sıklıkla) soyulduğu olur.
Tester ile çok çalışıyorum. Ama bu davranışı hatırlamıyorum.
Ben de sık sık strateji test eden bir kullanıcıyım.
Bahsettiğiniz durumla karşılaşmadım.
Sahip olduğum sorun, çoğu zaman optimizasyon görevinden doğru test sonuçlarını alamamamdı.
Ancak, tüm bireysel testler doğrudur.
Bunun genetik optimizasyon veya tam optimizasyon ile ilgisi yoktur, çoğu optimizasyon problemi sadece saçma sonuçlar verir.
2280'den önceki sürümden bu yana, muhtemelen bir tür önbellek yönetim mekanizması veya bellek yönetim mekanizması ile ilgili, strateji test cihazının optimizasyon işlevinde bir veya daha fazla ciddi hatası vardı.
Ben de sık sık strateji test eden bir kullanıcıyım.
Bahsettiğiniz duruma ben de rastlamadım.
Karşılaştığım sorun, çoğu durumda optimizasyon görevinden doğru test sonuçlarını alamamamdı.
Ancak, tüm bireysel testler doğrudur.
Genetik optimizasyon veya tam optimizasyon ile ilgisi yoktur, çoğu optimizasyon görevi sadece saçma sonuçlar verir.
2280'den önceki bir sürümden başlayarak, muhtemelen bir tür önbellek yönetim mekanizması veya bellek yönetim mekanizmasıyla ilgili olarak, strateji test cihazının optimizasyon özelliğinde bir veya daha fazla ciddi hata vardı.
Şimdi aceleyle tekrar kontrol ediyorum ve biraz daha yazıyorum. Ben kendim uzun süredir büyük hacimleri test etmedim.
Belki son sürümlerde daha stabil hale geldi, bulamadım, eski sürümde (2085) oldukça hızlı tekrar ettim. Doğru, başlangıç tamamen durmadı, sadece bazı satırlarda - test sonuçları hiçbir şekilde başlamadı.
Tekrar ediyorum, bu yukarıda yazdığım sorun değil, bir seçenek olarak.
Örneğin, 2085 derlemesinde şöyleydi /
Belki birisi ajanın günlüğüne ne yazdığını deşifre edebilir?
Sorunun ajanlarda olabileceğini anlıyorum.
evet, günlüklere göre durum böyle
Sorunu daha önce burada yazmıştım:
