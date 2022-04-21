MetaTrader 5 Strateji Test Cihazı: Hatalar, Hatalar, İyileştirme Önerileri - sayfa 66

Sergey Golubev :
O bir Çin forumundan (İngilizceyi de anlamıyor).
İngilizce bölümünde, (genellikle, ancak her zaman değil) gönderiyi düzenle'ye tıklıyoruz, yerleşik çevirmen ile gönderinin dilinden İngilizce'ye bir makine çevirisi yapıyoruz ve ardından Gönderiyi güncelle'ye tıklıyoruz.

Ancak bunu yapmak kesinlikle gerekli değildir, okuyucular için çok zararlıdır. İnisiyatif göstermek genellikle cezalandırılabilir.

 
Sergey Golubev :


Yardım için teşekkürler!
mql5.com'daki yerleşik çevirmeni kullanarak yazımı Rusça'ya çevirmeye çalışacağım.
Umarız kalitesi güvenilirdir.
Ne de olsa biraz İngilizce anlıyorum ama Rusça'yı hiç anlamıyorum.
 
tickfenix :
O zaman tavsiye: ana dilinizde yazın ve aşağıda İngilizce'ye çevirisi var. Bu, okuyucunun makine çevirisi hatalarını düzeltmesini kolaylaştıracaktır.

O zaman tavsiye: ana dilinizde ve aşağıya yazın - İngilizce'ye çevirisi. Bu, okuyucunun makine çevirisi hatalarını düzeltmesini kolaylaştıracaktır.

 

2345 - bozuk test cihazı önbellekleri. Expert Advisor'ın adı artık ilgili dosyaların adlarında yer almıyor (ekranda seçili noktaların önünde).

Bu nedenle, GUI araçları kullanılarak önceki optimizasyonların sonuçlarını görüntülemek mümkün değildir - bunlar açılır seçim listesinde mevcut değildir.


Dosyaların içinde danışmanın adı yerine sıfırlar da var.

tercih


tst.


Arama dizisi : Oshibka 006.
 
fxsaber :



Z sürücüsü mü?

MT5 tester klasörünü RAM klasörüne bağlamak için Windows mklink aracını da kullanıyor musunuz?

Bu kadar uzun süredir bizi rahatsız eden garip böceklerin nedeni bu olabilir mi?


tickfenix :

Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum

MetaTrader 5 Strateji Test Cihazı: Hatalar, Hatalar, İyileştirme Önerileri

fxsaber , 2019.09.16 14:11

Bilgisayarı yeniden başlattıktan sonra böyle bir toplu iş dosyasını Terminal klasöründe çalıştırıyorum.

 rem Создали RAM-Drive для Тестера.
imdisk -a -o awe -s 3 G -m Z: -p "/fs:ntfs /q /y /v:MT5Tester"

mkdir z:\Tester
mklink /j Tester z:\Tester

rem Кеш оптимизатора будет сохраняться на диске.
mkdir cache
mklink /j z:\Tester\cache cache

rem Временный RAM-Drive, чтобы на него можно было перенаправить log -папки.
imdisk -a -o awe -s 3 M -m Y: -p "/fs:ntfs /q /y /v:MT5Tester_Logs"

mkdir y:\logs
mklink /j Tester\logs y:\logs

mkdir y:\logs0
mkdir Tester\Agent- 127.0 . 0.1 - 3000
mklink /j Tester\Agent- 127.0 . 0.1 - 3000 \logs y:\logs0

mkdir y:\logs1
mkdir Tester\Agent- 127.0 . 0.1 - 3001
mklink /j Tester\Agent- 127.0 . 0.1 - 3001 \logs y:\logs1

mkdir y:\logs2
mkdir Tester\Agent- 127.0 . 0.1 - 3002
mklink /j Tester\Agent- 127.0 . 0.1 - 3002 \logs y:\logs2

mkdir y:\logs3
mkdir Tester\Agent- 127.0 . 0.1 - 3003
mklink /j Tester\Agent- 127.0 . 0.1 - 3003 \logs y:\logs3

mkdir y:\logs4
mkdir Tester\Agent- 127.0 . 0.1 - 3004
mklink /j Tester\Agent- 127.0 . 0.1 - 3004 \logs y:\logs4

mkdir y:\logs5
mkdir Tester\Agent- 127.0 . 0.1 - 3005
mklink /j Tester\Agent- 127.0 . 0.1 - 3005 \logs y:\logs5

mkdir y:\logs6
mkdir Tester\Agent- 127.0 . 0.1 - 3006
mklink /j Tester\Agent- 127.0 . 0.1 - 3006 \logs y:\logs6

mkdir y:\logs7
mkdir Tester\Agent- 127.0 . 0.1 - 3007
mklink /j Tester\Agent- 127.0 . 0.1 - 3007 \logs y:\logs7

rem Убили временный RAM-Drive
imdisk -D -m Y:


Bundan sonra hiçbir günlük dosyası oluşturulmaz. Gözle, Test Cihazının yanındaki frenleri henüz fark etmedim. Çalışan bir çözüm gibi görünüyor.

Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum

Hizmetler. Zaten çalışıyor?

fxsaber , 2019.06.07 06:37

Yararlı bir hizmet yazdı
 // Сервис проверяет наличие корректной папки Tester.
#property service

input string inFolderName = "Tester" ;

#include <WinAPI\fileapi.mqh>
#include <WinAPI\handleapi.mqh>

#define GENERIC_WRITE                     0x40000000
#define CREATE_ALWAYS                     2
#define FILE_ATTRIBUTE_NORMAL             0x00000080
#define FILE_FLAG_OVERLAPPED             0x40000000

bool FileIsInvalid_WinAPI( const string FileName )
{
   const HANDLE hFile = CreateFileW(FileName, GENERIC_WRITE, 0 , NULL , CREATE_ALWAYS, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL | FILE_FLAG_OVERLAPPED, NULL );      
   const bool Res = (hFile != INVALID_HANDLE );
  
   if (Res)
  {
    CloseHandle(hFile);
    
    DeleteFileW(FileName);
  }
    
   return (Res);
}

void OnStart ()
{
   const string FileName = TerminalInfoString ( TERMINAL_PATH ) + "\\" + inFolderName;

   if (!FileIsInvalid_WinAPI(FileName + "\\" + __FILE__ ))
     MessageBox (FileName + " is invalid!" );  
}


Terminal'i başlatırken, Tester klasörü eksikse hemen bir uyarı belirir.


RAMDrive'daki Tester'ın olması gerekiyorsa çok yardımcı olur.

 

Her zaman bir sonraki hata vardır. Aynısı kimde var?

Genetiği çalıştırdıktan sonra optimizasyon sonuçları görünür.

Her bir sonuç için optimizasyon sonuçlarına girerek, eğrinin düzgünlüğünü vb. görmek için test cihazında bu sonucun tek bir çalışması başlatılır.

Tam olarak "optimizasyon sonuçlarından" birkaç single başlatıldıktan sonra, tek bir çalıştırma bozulur ve yalnızca terminal aşırı yüklemesi yardımcı olur. Yani, tek bir çalıştırma başlamıyor, başlat düğmesi yanıt vermiyor (tıkladığınızda herhangi bir işlem yok) . Aynı zamanda, her zamanki gibi bir şey yazar - başarılı (ve burada "sayı" örneğin 14'ü geçer, 255'i geçer vb.) günlüğe yazılır. terminali yeniden başlatın, test sonucunun geçmişini yeniden yükleyin ve çalıştırın yine ondan kaçar.

Herkes benim elde ettiğim şeyi kopyalayabilir- Genetiği yapın ve genetik sonuçlara tek seferlik denemeler yapın. Test cihazının hızla düştüğü, düzinelerce kez (ancak daha az sıklıkla) soyulduğu olur.
Askr :

Herkes benim elde ettiğim şeyi kopyalayabilir- Genetiği yapın ve genetik sonuçlara tek seferlik denemeler yapın. Test cihazının hızla düştüğü, düzinelerce kez (ancak daha az sıklıkla) soyulduğu olur.

Tester ile çok çalışıyorum. Ama bu davranışı hatırlamıyorum.

 
Askr :


Ben de sık sık strateji test eden bir kullanıcıyım.

Bahsettiğiniz durumla karşılaşmadım.

Sahip olduğum sorun, çoğu zaman optimizasyon görevinden doğru test sonuçlarını alamamamdı.

Ancak, tüm bireysel testler doğrudur.

Bunun genetik optimizasyon veya tam optimizasyon ile ilgisi yoktur, çoğu optimizasyon problemi sadece saçma sonuçlar verir.

2280'den önceki sürümden bu yana, muhtemelen bir tür önbellek yönetim mekanizması veya bellek yönetim mekanizması ile ilgili, strateji test cihazının optimizasyon işlevinde bir veya daha fazla ciddi hatası vardı.



Şimdi aceleyle tekrar kontrol ediyorum ve biraz daha yazıyorum. Ben kendim uzun süredir büyük hacimleri test etmedim.

Belki son sürümlerde daha stabil hale geldi, bulamadım, eski sürümde (2085) oldukça hızlı tekrar ettim. Doğru, başlangıç tamamen durmadı, sadece bazı satırlarda - test sonuçları hiçbir şekilde başlamadı.

Tekrar ediyorum, bu yukarıda yazdığım sorun değil, bir seçenek olarak.

Örneğin, 2085 derlemesinde şöyleydi /

Belki birisi ajanın günlüğüne ne yazdığını deşifre edebilir?

Sorunun ajanlarda olabileceğini anlıyorum.

 1 попытка

2020.03 . 02 21 : 37 : 50.947 Core 1   connection closed
2020.03 . 02 21 : 37 : 53.773 Tester  single pass 7043 started
2020.03 . 02 21 : 37 : 53.799 Core 1   connecting to 127.0 . 0.1 : 3002
2020.03 . 02 21 : 37 : 53.800 Core 1   connected
2020.03 . 02 21 : 37 : 53.803 Core 1   disconnected
2020.03 . 02 21 : 37 : 53.803 Core 1   connection closed

журнал агента

2020.03 . 02 21 : 37 : 53.802 Network additional connect from 127.0 . 0.1
2020.03 . 02 21 : 37 : 53.910 Network previous connect context not freed
2020.03 . 02 21 : 37 : 53.910 127.0 . 0.1        cannot accept connect, agent is busy
2020.03 . 02 21 : 37 : 55.524 127.0 . 0.1        prepare for shutdown

2 попытка


то же что и в 1 попыткен/убралось/.

журнал агента

2020.03 . 02 21 : 40 : 07.936 Network additional connect from 127.0 . 0.1
2020.03 . 02 21 : 40 : 08.044 Network previous connect context not freed
2020.03 . 02 21 : 40 : 08.044 127.0 . 0.1        cannot accept connect, agent is busy
2020.03 . 02 21 : 40 : 09.925 127.0 . 0.1        prepare for shutdown

evet, günlüklere göre durum böyle

    2020.03.02 21:58:24.589	Core 1	connection closed
2020.03.02 21:58:28.488	Core 1	connecting to 127.0.0.1:3000
2020.03.02 21:58:28.489	Core 1	connected
2020.03.02 21:58:28.491	Core 1	disconnected
2020.03.02 21:58:28.492	Core 1	connection closed
2020.03.02 21:58:30.090	Core 1	connecting to 127.0.0.1:3000
2020.03.02 21:58:30.091	Core 1	connected
2020.03.02 21:58:30.095	Core 1	disconnected
2020.03.02 21:58:30.095	Core 1	connection closed

2020.03 . 02 21 : 58 : 24.503 Tester  EURUSD,H1: 24313 ticks, 6171 bars generated. Test passed in 0 : 00 : 00.112 .
2020.03 . 02 21 : 58 : 24.503 Tester   242 Mb memory used including 1.41 Mb of history data, 64 Mb of tick data
2020.03 . 02 21 : 58 : 24.503 Tester  log file "C:\***************\20200302.log" written
2020.03 . 02 21 : 58 : 24.503          test Experts\***************.ex5 on EURUSD,H1 thread finished
2020.03 . 02 21 : 58 : 28.491 Network additional connect from 127.0 . 0.1
2020.03 . 02 21 : 58 : 28.599 Network previous connect context not freed
2020.03 . 02 21 : 58 : 28.599 127.0 . 0.1        cannot accept connect, agent is busy
2020.03 . 02 21 : 58 : 30.095 Network additional connect from 127.0 . 0.1
2020.03 . 02 21 : 58 : 30.203 Network previous connect context not freed
2020.03 . 02 21 : 58 : 30.203 127.0 . 0.1        cannot accept connect, agent is busy
2020.03 . 02 21 : 58 : 30.493 127.0 . 0.1        prepare for shutdown

Sorunu daha önce burada yazmıştım:

