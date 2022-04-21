MetaTrader 5 Strateji Test Cihazı: Hatalar, Hatalar, İyileştirme Önerileri - sayfa 70

Yeni yorum
 

optimizasyon sekmesinde bir satırı işaretlemek için gerçek bir işlevsellik eksikliği var, onay kutusu büyük olasılıkla yer kaplayacak (bir sütun daha mı?), ancak en azından ilgilenilen bölümleri bir renkle vurgulayın, çok gerekli bir işlevsellik

örneğin, Başarılı sütunundaki bir satıra çift tıklamak, ilgilenilen optimizasyon geçişini italik hale getirebilir

bence oldukça işlevsel olurdu - başlığa tıklayarak sıralayın, satıra çift tıklayın tek bir geçiş başlattı, bu geçişin başarılı olduğunu düşünüyorsunuz - en soldaki sütunda çift tıklama ile işaretleyin, ardından daha fazla değerlendirin ilgi geçişleri

Not: Vurgulamak yerine geçiş sütununu düzenlemeye izin verebilirsiniz - tıklandı Best, Cool, SuperCool !!! ah rüyalar

 
Igor Makanu :

optimizasyon sekmesinde bir satırı işaretlemek için gerçek bir işlevsellik eksikliği var, onay kutusu büyük olasılıkla yer kaplayacak (bir sütun daha mı?), ancak en azından ilgilenilen bölümleri bir renkle vurgulayın, çok gerekli bir işlevsellik

örneğin, Başarılı sütunundaki bir satıra çift tıklamak, ilgilenilen optimizasyon geçişini italik hale getirebilir

bence oldukça işlevsel olurdu - başlığa tıklayarak sıralayın, satıra çift tıklayın tek bir geçiş başlattı, bu geçişin başarılı olduğunu düşünüyorsunuz - en soldaki sütunda çift tıklama ile işaretleyin, ardından daha fazla değerlendirin ilgi geçişleri

Not: Vurgulamak yerine geçiş sütununu düzenlemeye izin verebilirsiniz - tıklandı Best, Cool, SuperCool !!! ah rüyalar

Evet, uygun olur. Bir zamanlar Terminal üzerinde yapıldığı gibi, Test Cihazı üzerinde kendiniz bir GUI eklentisi oluşturmak mümkündür.

TradePanel_Csharp
TradePanel_Csharp
  • www.mql5.com
Торговая панель, которая работает и в Визуализаторе Тестера.Таблица текущих ордеров/позиций.Таблица истории торгов (корректно работает на Хедж-счетах). Использование Ручная торговля в Тестере или вмешивание в работу советника (например, с целью проверки устойчивости ко внешним факторам).Ручная торговля в Терминале на демо/реальных...
 
Test cihazı yayınlandı.
 2020.04 . 05 19 : 12 : 11.806 Tester  USDCAD: preliminary downloading of history ticks canceled
Kene atlamasını neden kendisinin iptal ettiği belli değil.
 

Genetik böyle bir resim verir.

Daha önce benzer bir şeyi sadece bir genetikçi arka arkaya birkaç tane yaptığında gözlemlemiştim. Resimde altı fırlatma var. Ama bu altı çekirdekte bir genetik.

Nedeni ne olabilir?

 

Bu bilgiyi MQL+WinAPI aracılığıyla nasıl edinebilirim?


Ekrancılar için gerekli.


Tehdit Şimdi kabaca yapıyorum: Bir pozisyon açarım / kapatırım ve ortaya çıkan komisyonu hesaplarım.

 
fxsaber :

Bu bilgiyi MQL+WinAPI aracılığıyla nasıl edinebilirim?


Ekrancılar için gerekli.


Tehdit Şimdi kabaca yapıyorum: Bir pozisyon açarım / kapatırım ve ortaya çıkan komisyonu hesaplarım.

test cihazında tüm semboller için kısa testler yapacak ve bu şekilde komisyon alacak bir toplu iş yapabilirsiniz ama bu tamamen anal bir çözüm sanırım

 
Andrey Dik :

test cihazında tüm semboller için kısa testler yapacak ve bu şekilde komisyon alacak bir parti yapabilirsiniz ama bu tamamen anal bir çözüm sanırım

İşte bu yaptığım şey. Butch'a gerek yok çünkü. tüm semboller için bir Optimizasyon modu vardır.

 
tüm semboller için optimizasyon opt-files Tester'da açılmaz. Normal optimizasyon iyidir.
 
fxsaber :

Genetik böyle bir resim verir.

Daha önce benzer bir şeyi sadece bir genetikçi arka arkaya birkaç tane yaptığında gözlemlemiştim. Resimde altı fırlatma var. Ama bu altı çekirdekte bir genetik.

Nedeni ne olabilir?

Giriş parametrelerinde zaman dilimleri var mı?

Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Константы графиков / Периоды графиков
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Константы графиков / Периоды графиков
  • www.mql5.com
Все предопределенные периоды графиков имеют уникальные идентификаторы. Идентификатор PERIOD_CURRENT означает текущий период графика, на котором запущена mql5-программа.
 
Rashid Umarov :

Giriş parametrelerinde zaman dilimleri var mı?

Numara. Onay kodunun çubuklarla ilgisi yoktur.

1...636465666768697071727374757677...84
Yeni yorum