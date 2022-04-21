MetaTrader 5 Strateji Test Cihazı: Hatalar, Hatalar, İyileştirme Önerileri - sayfa 70
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
optimizasyon sekmesinde bir satırı işaretlemek için gerçek bir işlevsellik eksikliği var, onay kutusu büyük olasılıkla yer kaplayacak (bir sütun daha mı?), ancak en azından ilgilenilen bölümleri bir renkle vurgulayın, çok gerekli bir işlevsellik
örneğin, Başarılı sütunundaki bir satıra çift tıklamak, ilgilenilen optimizasyon geçişini italik hale getirebilir
bence oldukça işlevsel olurdu - başlığa tıklayarak sıralayın, satıra çift tıklayın tek bir geçiş başlattı, bu geçişin başarılı olduğunu düşünüyorsunuz - en soldaki sütunda çift tıklama ile işaretleyin, ardından daha fazla değerlendirin ilgi geçişleri
Not: Vurgulamak yerine geçiş sütununu düzenlemeye izin verebilirsiniz - tıklandı Best, Cool, SuperCool !!! ah rüyalar
optimizasyon sekmesinde bir satırı işaretlemek için gerçek bir işlevsellik eksikliği var, onay kutusu büyük olasılıkla yer kaplayacak (bir sütun daha mı?), ancak en azından ilgilenilen bölümleri bir renkle vurgulayın, çok gerekli bir işlevsellik
örneğin, Başarılı sütunundaki bir satıra çift tıklamak, ilgilenilen optimizasyon geçişini italik hale getirebilir
bence oldukça işlevsel olurdu - başlığa tıklayarak sıralayın, satıra çift tıklayın tek bir geçiş başlattı, bu geçişin başarılı olduğunu düşünüyorsunuz - en soldaki sütunda çift tıklama ile işaretleyin, ardından daha fazla değerlendirin ilgi geçişleri
Not: Vurgulamak yerine geçiş sütununu düzenlemeye izin verebilirsiniz - tıklandı Best, Cool, SuperCool !!! ah rüyalar
Evet, uygun olur. Bir zamanlar Terminal üzerinde yapıldığı gibi, Test Cihazı üzerinde kendiniz bir GUI eklentisi oluşturmak mümkündür.
Genetik böyle bir resim verir.
Daha önce benzer bir şeyi sadece bir genetikçi arka arkaya birkaç tane yaptığında gözlemlemiştim. Resimde altı fırlatma var. Ama bu altı çekirdekte bir genetik.
Nedeni ne olabilir?
Bu bilgiyi MQL+WinAPI aracılığıyla nasıl edinebilirim?
Ekrancılar için gerekli.
Tehdit Şimdi kabaca yapıyorum: Bir pozisyon açarım / kapatırım ve ortaya çıkan komisyonu hesaplarım.
Bu bilgiyi MQL+WinAPI aracılığıyla nasıl edinebilirim?
Ekrancılar için gerekli.
Tehdit Şimdi kabaca yapıyorum: Bir pozisyon açarım / kapatırım ve ortaya çıkan komisyonu hesaplarım.
test cihazında tüm semboller için kısa testler yapacak ve bu şekilde komisyon alacak bir toplu iş yapabilirsiniz ama bu tamamen anal bir çözüm sanırım
test cihazında tüm semboller için kısa testler yapacak ve bu şekilde komisyon alacak bir parti yapabilirsiniz ama bu tamamen anal bir çözüm sanırım
İşte bu yaptığım şey. Butch'a gerek yok çünkü. tüm semboller için bir Optimizasyon modu vardır.
Genetik böyle bir resim verir.
Daha önce benzer bir şeyi sadece bir genetikçi arka arkaya birkaç tane yaptığında gözlemlemiştim. Resimde altı fırlatma var. Ama bu altı çekirdekte bir genetik.
Nedeni ne olabilir?
Giriş parametrelerinde zaman dilimleri var mı?
Giriş parametrelerinde zaman dilimleri var mı?
Numara. Onay kodunun çubuklarla ilgisi yoktur.