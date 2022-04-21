MetaTrader 5 Strateji Test Cihazı: Hatalar, Hatalar, İyileştirme Önerileri - sayfa 71

Yeni yorum
 
fxsaber :
tüm semboller için optimizasyon opt-files Tester'da açılmaz. Normal optimizasyon iyidir.
Detay alabilir miyim? Adım adım
 
Slava :
Detay alabilir miyim? Adım adım

Tüm karakterlerde optimizasyon yapıldı.

Test Cihazı->Genel Bakış->Önceki sonuçlar->tüm karakterler için optimizasyonlu herhangi bir opt-file seçin.

Hiçbir şey olmuyor.

 
Kampanya optimize edici tamamen bozuldu. Jinekolojiden kurtulmaya çalışıyorum ve 10.000 setten 500 set veriyor ve ölecek. Sadece optimizasyon süresi artar. Aracılarda görevler eklenir, ancak yürütme durur.
Bazı sorunlar. Tamir ettiklerinde. Geçen gün her şey normal görünüyordu. Ve bugün öyle değil.
Dosyalar:
IMG_20200426_125909.jpg  6654 kb
 
Anatoliy Dzhumko :
Kampanya optimize edici tamamen bozuldu. Jinekolojiden kurtulmaya çalışıyorum ve 10.000 setten 500 set veriyor ve ölecek. Sadece optimizasyon süresi artar. Aracılarda görevler eklenir, ancak yürütme durur.
Bazı sorunlar. Tamir ettiklerinde. Geçen gün her şey normal görünüyordu. Ve bugün öyle değil.
Zaten her şeyi temizledim. Her şeyi birkaç kez yeniden yükledim ve sorun değil.
 
Anatoliy Dzhumko :
Zaten her şeyi temizledim. Birkaç kez her şeyi ve serovno'yu yeniden yükledi.

Danışmanında ne olduğunu kimse bilmiyor. Herhangi bir sorun fark etmedi.

 
Anatoliy Dzhumko :
Zaten her şeyi temizledim. Birkaç kez her şeyi ve serovno'yu yeniden yükledi.

"Her neyse" yazılır. Ve lütfen kendini ifade etme. Yazınızdan kabalık kaldırıldı.

 
Herkesten özür dilerim. Bir baykuş daha fırlattı. Pekala. Fazla çalışmadan görülebilir, zaten tahrik oldum.
 

Neden bir Expert Advisor'da, Terminal'deki en geriye dönük grafik, areolalı oklarla yapılan işlemleri gösteriyor?


Ve diğer danışman - areolasız?

 
fxsaber :

Neden bir Expert Advisor'da, Terminal'deki en geriye dönük grafik, areolalı oklarla yapılan işlemleri gösteriyor?


Ve diğer danışman - areolasız?

düğme tipi japon mumları / çubukları farklı şekilde basılır


 
Igor Makanu :

Japon mumlarının / çubuklarının düğme tipi farklı şekilde basılır

Teşekkürler, bilmiyordum.

1...646566676869707172737475767778...84
Yeni yorum