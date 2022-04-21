MetaTrader 5 Strateji Test Cihazı: Hatalar, Hatalar, İyileştirme Önerileri - sayfa 71
tüm semboller için optimizasyon opt-files Tester'da açılmaz. Normal optimizasyon iyidir.
Detay alabilir miyim? Adım adım
Tüm karakterlerde optimizasyon yapıldı.
Test Cihazı->Genel Bakış->Önceki sonuçlar->tüm karakterler için optimizasyonlu herhangi bir opt-file seçin.
Hiçbir şey olmuyor.
Kampanya optimize edici tamamen bozuldu. Jinekolojiden kurtulmaya çalışıyorum ve 10.000 setten 500 set veriyor ve ölecek. Sadece optimizasyon süresi artar. Aracılarda görevler eklenir, ancak yürütme durur.
Zaten her şeyi temizledim. Birkaç kez her şeyi ve serovno'yu yeniden yükledi.
Danışmanında ne olduğunu kimse bilmiyor. Herhangi bir sorun fark etmedi.
Zaten her şeyi temizledim. Birkaç kez her şeyi ve serovno'yu yeniden yükledi.
"Her neyse" yazılır. Ve lütfen kendini ifade etme. Yazınızdan kabalık kaldırıldı.
Neden bir Expert Advisor'da, Terminal'deki en geriye dönük grafik, areolalı oklarla yapılan işlemleri gösteriyor?
Ve diğer danışman - areolasız?
düğme tipi japon mumları / çubukları farklı şekilde basılır
Teşekkürler, bilmiyordum.