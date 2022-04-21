MetaTrader 5 Strateji Test Cihazı: Hatalar, Hatalar, İyileştirme Önerileri - sayfa 73
tüm karakterler modunda yeni numara:
Tabloda sadece 24 satır 31 geçiş (kütüğe göre de) yaptı.
31 - kendi başlarına yenilerini eklemeyi bıraktı
robot yeniden derlenmedi.
EKLENDİ: anladım - birkaç karakterin üzerinde aralık dışında bir dizi var. Bu tür pasajların atlandığını daha önce fark etmemişti. tek geçişte hata yoktur, test sonuna kadar geçer...
Kar veya marjı mevduat para birimine dönüştürmek için mi kullanılıyorlar (test cihazı bir pozisyon açarken bunları otomatik olarak ekler)?
hayır, genellikle SGDNOK, PLNTRY gibi egzotik
Ve optimizasyon nedir? Spesifikasyonlarında neler var?
"Karı puan olarak hesaplarsanız", ek olanlar görünür. karakterler?
Optimize edici, her bir grup için günlüklerin olmamasıyla tek optimize ediciden farklıdır. Büyük olasılıkla, kütük, frenlerin büyük bir bölümünü oluşturur.
Terminalde, 20 Uzman Danışman sepetinden bir Uzman Danışman mükemmel çalışıyor.
çalmayı durdurdu (yeniden başlatmadı! bilgisayar geceyi uyku modunda geçirdi)... yeni gün, yeni şakalar: grup geçişinde tek geçişte menzil dışı dizi yok... Çözeceğim, nasıl olacağını izle bu espriler çoğaltılmıştır.
Ve böylece olağan semboller, kar hesaplama yöntemi - FX
KATMA:
USDRUB üzerinde tek testler yaptı, 3 yeni sembol fark etti:
Gördüğünüz gibi ortak CHF'ye sahipler, ancak USDRUB ve
daha önce dikkat etmedi: sembolün spesifikasyonunda:
ve test cihazı 0:00'da açmaktan çekinmez, yani. bir teklifte ancak ticari olmayan çubukta
uygun bir değer kümesi (adsız) giriş parametreleri ekle?
Genetiğin ilginç bir özelliği. Algoritmanın derinliklerinde, bir ile çarpma, optimizasyon aralığı aynı birimi içeren optimize edilmiş bir katsayı ile değiştirildi.
Genetiğe bu parametrenin optimizasyonunu da dahil ettiğimde, daha parametre girilmeden genetiğin gösterdiği sonuca yaklaşamadım bile.
Böyle bir durumda, yeni bir parametrenin tanıtılmasının, "eski" maksimuma ulaşmanın hiçbir yolu olmayacak kadar çok sayıda yeni yerel ekstremum eklediğini doğru anlıyor muyum? Onlar. parametrenin gürültülü olduğunu söylüyor ve net bir şey getirmiyor.
Bu senaryoda yeni girdi parametresinin çöp olduğunu varsaymak doğru mudur?