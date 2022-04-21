MetaTrader 5 Strateji Test Cihazı: Hatalar, Hatalar, İyileştirme Önerileri - sayfa 63
Durdur'a tıklamadan önce, günlüklerde ve Optimizasyon tablosunda hatalı geçişlerin zaten sayıldığını görüyorum. Sonra Durdur'a basıyorum çünkü. devam etmenin bir anlamı yok.
soruyu yanlış anlamışım
Evet, kural olarak, önceki Optimizasyonda en az bir kez Durdur'a tıklamanız gerekir. Ancak hatalı bir Optimizasyonla karşılaştığınız anda, aşağıdakilerin tümü de hatalı hale gelir (Zaman aralığını zaten değiştirmiyorum).
Belki birisi oynatmaya katılır. Sizin için çalışmaması garip ama temiz bir Terminalde hızla çoğalıyor.
Bir durak tıklamasıyla yeniden üretilir.
Bir durak tıklamasıyla yeniden üretilir.
Bulunması zor Joe'yu yakaladığım için kendime bir madalya asıyorum.
Optimizasyonu başlattığım ve bir şeyi hesaba katmayı unuttuğum sıklıkla oluyor. Tam olarak başlangıçta istediğiniz şeyi durdurmanız, düzenlemeniz ve çalıştırmanız gerekir.
Dolayısıyla , Optimizasyonu başlatmak için bu hatalı seçenek, gereksiz bir önbellek şeklinde asılı kalır, önbellek listesinde gözlerinizin önünde titrer, vb.
Bu seçeneği değerlendirmenizi öneririm. Durdur düğmesine basıldıysa, yanında bir çarpı işareti gösterilir, tıklandığında bu çöp önbellek girişi silinir.Arama dizisi : Uluchshenie 008.
Grafik yorumlarında tek geçişli bir grafiği açarken büyük bir istek, yalnızca danışmanın verilerini değil, aynı zamanda ilgili tst dosyasının adını da vermektir.
Optimizasyon çizelgeleri için benzer istek. Opt dosyasının adını en azından bir yerde belirtin.Arama dizisi : Uluchshenie 009.
MT5'in strateji test cihazını uzun süredir düzgün kullanamıyordum.
Bugünden önce 2280 sürümünü yerel CPU çekirdeğimde kullanabildim ve doğru sonuçları alabildim.
Bu nedenle, LAN'da dağıtılan çok fazla bilgi işlem gücü boşa harcanırken, yerel bilgisayarda optimizasyonların yapılmasını uzun süre sabırla beklemek zorunda kaldım.
Meta alıntıların yeni sürümdeki hataları düzelterek strateji test cihazını en azından çalışan bir araç haline getirmesini umuyorum.
Ve bugün nihayet 2340 sürümünü aldım.
Sonra yerel CPU çekirdeğindeki optimizasyon görevlerinin bile doğru sonuçları alamadığını öğrendim.
Yazımı İngilizce'den Rusça'ya çeviremediğim için üzgünüm, çünkü korkarım ki yazılımın çeviri kalitesi iyi değil.
Bu tartışma başlığının son birkaç sayfası bu soruna ayrılmıştır. Dün, geliştiriciler bu hatayı evde yeniden oluşturmayı başardılar ve düzeltmeye çalışıyorlar.
Bunu duyduğuma çok sevindim! Şimdi dua etmeye başlıyorum.
Yardım için teşekkürler!
yasak değildi
C# ile yazılmış Zauzal DLL. Her şey dün çalışıyordu!
Bugün, böyle bir Uzman Danışmanı başlatmaya çalışırken (minimum düzeyde basitleştirilmiş):
günlükteki çıktılar:
Görünüşe göre sorun şu ki, bir nedenden dolayı ex5 dosyası aranmaya başlandı ((((
Merhaba, bu dili bilmediğim için Rusça yazamadığım için üzgünüm.
Gönderim, yayınlanan DLL sorunu ingram ile ilgilidir. MetaTrader 2340'a yeni güncelledim ve özel C++ DLL yüklemesini bozduğunu fark ettim. strateji test cihazı . Özel bir DLL kullanan bir EA'm var ve Strateji Test Cihazı DLL'yi yükleyemediği için çalışmayı durdurdu. 2340 sürümünden önce her şey düzgün çalışıyordu. Görselleştirme modunu kullanıyorum.
Bu hatayı yeniden oluşturmak için bir test.dll ile basit bir EA yazdım. Test DLL'si, "void __stdcall test(int & x)" olan yalnızca bir işlevi dışa aktarır.
2020.02.21 22:57:17.607 Test aracı dosyası C:\Users\Luis\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075\MQL5\Experts\Luis\tests\TestExpert\TestDLL [2].dll.ex5 açma hatası
İşte EA kodu:
Ve işte DLL kodu (C++)
Bu sorunu yeniden oluşturmak için örnek EA'yı ekledim. Bu sorun nasıl çözülür?
Teşekkürler